Глава Ассоциации европейских лиг Шефер о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Это поставит под угрозу основы, на которых футбол развивался и процветал многие поколения»

Глава Ассоциации европейских лиг: предложение ФИФА угрожает основам футбола.

Президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues) Клаудиус Шефер осудил руководство ФИФА за намерение продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Новое предложение ФИФА о продаже долей в чемпионате мира даст частным инвесторам постоянное право влиять на будущее футбола. Это поставит под угрозу те основы, на которых футбол развивался и процветал на протяжении многих поколений.

Ответственные футбольные лидеры обязаны объединиться в противодействии этому предложению не только ради сегодняшнего футбола, но и ради будущих поколений игроков и болельщиков, чтобы передать им здоровый, устойчивый спорт, сохраняющий те ценности, которые сделали его игрой номер один в мире», – отметил Шефер.

Ассоциация европейских лиг о планах продать права на ЧМ: «Чемпионат не продается, это не частный актив президента ФИФА. Мы решительно отвергаем это предложение»