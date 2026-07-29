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  4. Глава Ассоциации европейских лиг Шефер о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Это поставит под угрозу основы, на которых футбол развивался и процветал многие поколения»

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Глава Ассоциации европейских лиг Шефер о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Это поставит под угрозу основы, на которых футбол развивался и процветал многие поколения»
Глава Ассоциации европейских лиг: предложение ФИФА угрожает основам футбола.

Президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues) Клаудиус Шефер осудил руководство ФИФА за намерение продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Новое предложение ФИФА о продаже долей в чемпионате мира даст частным инвесторам постоянное право влиять на будущее футбола. Это поставит под угрозу те основы, на которых футбол развивался и процветал на протяжении многих поколений.

Ответственные футбольные лидеры обязаны объединиться в противодействии этому предложению не только ради сегодняшнего футбола, но и ради будущих поколений игроков и болельщиков, чтобы передать им здоровый, устойчивый спорт, сохраняющий те ценности, которые сделали его игрой номер один в мире», – отметил Шефер.

Ассоциация европейских лиг о планах продать права на ЧМ: «Чемпионат не продается, это не частный актив президента ФИФА. Мы решительно отвергаем это предложение»

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт European Leagues
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Комментарии

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Все основы на которых мир строился давно рухнули, чего уж там футболу отдельно стоять, действительно народная игра почти во всём мире.
... Но если нас не забудут и начнут платить ещё больше, то, тогда, конечно, другое дело! - добавил он
Основы завалили в 1990х при решении дела Босмана
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Ассоциация европейских лиг о планах продать права на ЧМ: «Чемпионат не продается, это не частный актив президента ФИФА. Мы решительно отвергаем это предложение»
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