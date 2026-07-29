Бителло о паспорте РФ: «Не вижу причин не получить, не исключаю возможность играть за сборную России. Я верю, что способен попасть в команду Бразилии, но там очень высокая конкуренция»

Полузащитник «Динамо» Бителло не исключает, что получит российское гражданство и будет играть за сборную России.
– Твоя цитата: «Если продолжу чувствовать себя здесь комфортно, то почему бы и не получить гражданство РФ? Может быть, я даже смогу играть за сборную России». Что сейчас с этой идеей?
– Все еще не исключаю, что получу российское гражданство. Не вижу причин, почему этого не надо делать. Прямо сейчас я об этом не думаю, но в будущем – почему нет. Я не исключаю возможность получить паспорт и даже играть за сборную России. Все зависит от того, будет ли у меня предложение из Бразилии.
– Если будет альтернатива, как у Сантоса, тоже выберешь Бразилию?
– Все зависит от ситуации. Сейчас в принципе сложно размышлять, потому что сборная России не играет в официальных турнирах. Если ситуация изменится, то выбрать будет сложнее. Я верю, что еще способен попасть в сборную Бразилии, но там очень высокая конкуренция на моей позиции. В сборной Бразилии собраны одни из лучших игроков в мире, – сказал Бителло.
Бразильский футболист выступает за «Динамо» с осени 2023 года. Российские сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.
***
За какую звезду «Спартак» дает 25 млн евро? Что ЦСКА дадут переходы Жуана и Бориско? Разбираем главные трансферные новости 📹
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
На сегодняшний день точное количество бразильских футболистов в топ-5 лигах — 76 человек .
Эта цифра была зафиксирована в исследовании на старте сезона 2025/26 и представляет собой самый низкий показатель за весь XXI век. Для сравнения: в сезоне 2007/08 их было 157 .
Вот как распределялись игроки из Бразилии по этим чемпионатам:
· Англия (Premier League): 34 игрока
· Италия (Serie A): 17 игроков
· Франция (Ligue 1): 12 игроков
· Испания (La Liga): 11 игроков
· Германия (Bundesliga): 9 игроков
Стоит уточнить, что указанное общее число отражает ситуацию на начало сезона 2025/26. В течение года цифры меняются из-за переходов, травм и других факторов, поэтому для получения абсолютно актуальных данных стоит сверяться с крупными футбольными статистическими порталами . Также интересно, что, по данным на январь 2026 года, в российском чемпионате выступал 31 бразилец, что делало РПЛ второй среди европейских лиг по их числу после АПЛ .
Это только те, кто именно с бразильским паспортом.
Впрочем, этому есть объяснение.
Раньше было больше игроков из самых разных европейских стран .
Один Эйден Макгиди чего стоил )
Не за что!)
Как же стремно!!
Хотя в целом, Бителло как игрок оформился уже в России. Из Бразилии приезжал совсем другой игрок