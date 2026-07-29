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  4. Бителло о паспорте РФ: «Не вижу причин не получить, не исключаю возможность играть за сборную России. Я верю, что способен попасть в команду Бразилии, но там очень высокая конкуренция»

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Бителло о паспорте РФ: «Не вижу причин не получить, не исключаю возможность играть за сборную России. Я верю, что способен попасть в команду Бразилии, но там очень высокая конкуренция»
Бителло о паспорте РФ: не исключаю, что могу получить и играть за сборную России.

Полузащитник «Динамо» Бителло не исключает, что получит российское гражданство и будет играть за сборную России.

– Твоя цитата: «Если продолжу чувствовать себя здесь комфортно, то почему бы и не получить гражданство РФ? Может быть, я даже смогу играть за сборную России». Что сейчас с этой идеей?

– Все еще не исключаю, что получу российское гражданство. Не вижу причин, почему этого не надо делать. Прямо сейчас я об этом не думаю, но в будущем – почему нет. Я не исключаю возможность получить паспорт и даже играть за сборную России. Все зависит от того, будет ли у меня предложение из Бразилии.

– Если будет альтернатива, как у Сантоса, тоже выберешь Бразилию?

– Все зависит от ситуации. Сейчас в принципе сложно размышлять, потому что сборная России не играет в официальных турнирах. Если ситуация изменится, то выбрать будет сложнее. Я верю, что еще способен попасть в сборную Бразилии, но там очень высокая конкуренция на моей позиции. В сборной Бразилии собраны одни из лучших игроков в мире, – сказал Бителло.

Бразильский футболист выступает за «Динамо» с осени 2023 года. Российские сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.

***

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии

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Конкуренция большая конечно, им трудно в свою сборную пробиться. Вот стата интересная:

На сегодняшний день точное количество бразильских футболистов в топ-5 лигах — 76 человек .

Эта цифра была зафиксирована в исследовании на старте сезона 2025/26 и представляет собой самый низкий показатель за весь XXI век. Для сравнения: в сезоне 2007/08 их было 157 .

Вот как распределялись игроки из Бразилии по этим чемпионатам:

· Англия (Premier League): 34 игрока
· Италия (Serie A): 17 игроков
· Франция (Ligue 1): 12 игроков
· Испания (La Liga): 11 игроков
· Германия (Bundesliga): 9 игроков

Стоит уточнить, что указанное общее число отражает ситуацию на начало сезона 2025/26. В течение года цифры меняются из-за переходов, травм и других факторов, поэтому для получения абсолютно актуальных данных стоит сверяться с крупными футбольными статистическими порталами . Также интересно, что, по данным на январь 2026 года, в российском чемпионате выступал 31 бразилец, что делало РПЛ второй среди европейских лиг по их числу после АПЛ .

Это только те, кто именно с бразильским паспортом.
ОтветКлирик
Конкуренция большая конечно, им трудно в свою сборную пробиться. Вот стата интересная: На сегодняшний день точное количество бразильских футболистов в топ-5 лигах — 76 человек . Эта цифра была зафиксирована в исследовании на старте сезона 2025/26 и представляет собой самый низкий показатель за весь XXI век. Для сравнения: в сезоне 2007/08 их было 157 . Вот как распределялись игроки из Бразилии по этим чемпионатам: · Англия (Premier League): 34 игрока · Италия (Serie A): 17 игроков · Франция (Ligue 1): 12 игроков · Испания (La Liga): 11 игроков · Германия (Bundesliga): 9 игроков Стоит уточнить, что указанное общее число отражает ситуацию на начало сезона 2025/26. В течение года цифры меняются из-за переходов, травм и других факторов, поэтому для получения абсолютно актуальных данных стоит сверяться с крупными футбольными статистическими порталами . Также интересно, что, по данным на январь 2026 года, в российском чемпионате выступал 31 бразилец, что делало РПЛ второй среди европейских лиг по их числу после АПЛ . Это только те, кто именно с бразильским паспортом.
Спасибо Вам , понимал , что много , но чтобы так много в РПЛ !
Впрочем, этому есть объяснение.
Раньше было больше игроков из самых разных европейских стран .
Один Эйден Макгиди чего стоил )
ОтветOldRedWhite
Спасибо Вам , понимал , что много , но чтобы так много в РПЛ ! Впрочем, этому есть объяснение. Раньше было больше игроков из самых разных европейских стран . Один Эйден Макгиди чего стоил )
Мы же давно на ты.
Не за что!)
Ну зачем всех легионеров спрашивать: а вот вы бы играли за нас? Что за неуважение к сборной! Что за неуважение к болельщикам? Мы хотим болеть за своих!
Как же стремно!!
Ответвкус крабовых чипсов
Ну зачем всех легионеров спрашивать: а вот вы бы играли за нас? Что за неуважение к сборной! Что за неуважение к болельщикам? Мы хотим болеть за своих! Как же стремно!!
не дай бог сказать такое в франции или англии
ОтветАнтимосковский
не дай бог сказать такое в франции или англии
Не все потеряно значит
Получается смысла нет вводить лимит, если можно свободно делать паспорта.
ОтветАлександр Панков
Получается смысла нет вводить лимит, если можно свободно делать паспорта.
Доброе утро!
ОтветАлександр Панков
Получается смысла нет вводить лимит, если можно свободно делать паспорта.
Ну как свободно, 5 лет все-таки нужно прожить в России, это не свободно. И яем бразилец Бителло хуже условного узбека, который аналогично получает паспорт?
Если на общих основаниях получит, то пожалуйста, имеет право. Если останется и дальше жить, как Гильермо, вообще отлично. В остальном, ну такое.
Хотя в целом, Бителло как игрок оформился уже в России. Из Бразилии приезжал совсем другой игрок
В Сборной Бразилии сейчас самая низкая конкуренция за всю историю, про днари играют в основе
Нужно симметрично отвечать на такие вещи - средним российским футболистам, которые пока не могут пробиться в сборную Валерия Карпина, подавать на бразильское подданство.
Подготовка к ужесточению лимита идёт полным ходом🤣
Если карпина уберут, то шансов на паспорт у него больше будет, судя по высказываниям
С чего вдруг такие вот иностранные шпециалисты вздумали что они нам в Сборной нужны?
Да у Миллера всегда все в порядке, лимит для всех, кроме одного клуба из одного городка.
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