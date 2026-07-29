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  4. О смерти Барези написали Tuttosport и другие источники. «Милан» опроверг: «У Франко сложный период, просим отнестись с уважением и не распространять безосновательную информацию»

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О смерти Барези написали Tuttosport и другие источники. «Милан» опроверг: «У Франко сложный период, просим отнестись с уважением и не распространять безосновательную информацию»
«Милан» опроверг информацию о смерти Барези.

В сети начали появляться сообщения о смерти Франко Барези.

О том, что в возрасте 66 лет из жизни ушел экс-капитан «Милана», сообщили TuttosportLa Sicilia и другие источники.

«Россонери» опубликовали комментарий касательно сложившейся ситуации: «Милан» опровергает ложные сообщения относительно Франко Барези, которые начали распространяться в последние минуты. Франко сейчас переживает сложный и деликатный период, и клуб твердо стоит рядом с ним и его семьей. Мы призываем всех уважать их частную жизнь и воздержаться от распространения совершенно безосновательной информации».

Барези играл молодежные и основную команды «Милан» с 1972 по 1997 год. Номер 6 закреплен за ним навечно. Также Франко провел 81 матч за сборную Италии.

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Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Милана»
logoФранко Барези
logoсерия А Италия
logoСборная Италии по футболу
logoМилан

Комментарии

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Проклятые писаки, в поисках горячих новостей не гнушаются ничем. У Барези удалили доброкачественный узел в лëгком, восстановление идëт успешно. Здоровья легенде Милана.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Проклятые писаки, в поисках горячих новостей не гнушаются ничем. У Барези удалили доброкачественный узел в лëгком, восстановление идëт успешно. Здоровья легенде Милана.
Хорошо хоть не написали про коридор, двери....
Такую информацию лучше 100500 раз проверять чем писать. Туринская газета или поторопилась или обделалась .
Ответmarkus_9986@mail.ru
Такую информацию лучше 100500 раз проверять чем писать. Туринская газета или поторопилась или обделалась .
Обделалась?
ОтветArtur Balkarov
Обделалась?
Ну да, написать о смерти за два дня до неё = обделаться
Про Райолу тоже самое было, помнится. Наехали на кого-то, что поторопились, даже Райола что-то там в твитере написал, а через день-два его не стало
ОтветCentrocampisti
Про Райолу тоже самое было, помнится. Наехали на кого-то, что поторопились, даже Райола что-то там в твитере написал, а через день-два его не стало
Все так и сейчас..
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