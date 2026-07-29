О смерти Барези написали Tuttosport и другие источники. «Милан» опроверг: «У Франко сложный период, просим отнестись с уважением и не распространять безосновательную информацию»

«Милан» опроверг информацию о смерти Барези.

В сети начали появляться сообщения о смерти Франко Барези.

О том, что в возрасте 66 лет из жизни ушел экс-капитан «Милана», сообщили Tuttosport , La Sicilia и другие источники.

«Россонери» опубликовали комментарий касательно сложившейся ситуации: «Милан» опровергает ложные сообщения относительно Франко Барези, которые начали распространяться в последние минуты. Франко сейчас переживает сложный и деликатный период, и клуб твердо стоит рядом с ним и его семьей. Мы призываем всех уважать их частную жизнь и воздержаться от распространения совершенно безосновательной информации».

Барези играл молодежные и основную команды «Милан» с 1972 по 1997 год. Номер 6 закреплен за ним навечно. Также Франко провел 81 матч за сборную Италии.