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Глава FIGC Малаго о Манчини в сборной Италии: «Доннарумма написал из свадебного путешествия: «Это именно тот, кого мы с командой хотели»
Малаго о Манчини в сборной Италии: Доннарумма поблагодарил за его назначение.

Президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго рассказал, что в сборной Италии одобряют назначение Роберто Манчини.

Итальянец вернулся на пост главного тренера национальной команды, которую уже возглавлял с 2018 по 2023 год.

«Джиджо Доннарумма, который сейчас в свадебном путешествии, прислал мне сообщение. Он даже пригласил меня на свадьбу, но у меня были кое-какие дела.

И он написал: «Президент, он именно тот, кого мы с командой хотели. Спасибо». Это правда», – сказал Малаго на пресс-конференции.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Даниеле Мари
logoРоберто Манчини
logoСборная Италии по футболу
Федерация футбола Италии
logoМанчестер Сити
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoпремьер-лига Англия

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