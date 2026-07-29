Глава FIGC Малаго о Манчини в сборной Италии: «Доннарумма написал из свадебного путешествия: «Это именно тот, кого мы с командой хотели»

Малаго о Манчини в сборной Италии: Доннарумма поблагодарил за его назначение.

Президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго рассказал, что в сборной Италии одобряют назначение Роберто Манчини .

Итальянец вернулся на пост главного тренера национальной команды, которую уже возглавлял с 2018 по 2023 год.

«Джиджо Доннарумма, который сейчас в свадебном путешествии, прислал мне сообщение. Он даже пригласил меня на свадьбу, но у меня были кое-какие дела.

И он написал: «Президент, он именно тот, кого мы с командой хотели. Спасибо». Это правда», – сказал Малаго на пресс-конференции.