Адейеми о конкуренции с Ямалем в «Барсе»: «Я не боюсь ни одного игрока. Получу шанс, если буду выкладываться. Если буду хорошо играть, окажусь в сборной»
Адейеми: не боюсь Ямаля или кого-то еще, должен доказать все своей игрой.
Новый вингер «Барселоны» Карим Адейеми заявил, что не боится конкуренции в команде.
– Боитесь ли вы конкурировать за место в составе с Ламином Ямалем?
– Нет. Я не боюсь ни одного игрока. Я знаю, что, если буду выкладываться на полную, у меня будет шанс играть.
– Предполагаю, у вас есть желание вернуться в сборную. Может ли игра за «Барселону» помочь вам в этом?
– Думаю, да, но в конечном итоге я должен доказать это на поле. Только я могу решить, вернусь ли я в сборную или нет. Я убежден, что если буду играть хорошо, то окажусь там, – заявил немецкий футболист.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
1) убирать мяч влево и крутить в дальний угол
2) прокидывать мимо защитника справа и резко резать угол на ворота
В середине поля эти два козыря у него как бы остаются не при делах. То есть - риск потери в качестве.
Ну и главное : какое это всё имеет отношение к лево-фланговому Адейми?