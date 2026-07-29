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  4. Адейеми о конкуренции с Ямалем в «Барсе»: «Я не боюсь ни одного игрока. Получу шанс, если буду выкладываться. Если буду хорошо играть, окажусь в сборной»

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Адейеми о конкуренции с Ямалем в «Барсе»: «Я не боюсь ни одного игрока. Получу шанс, если буду выкладываться. Если буду хорошо играть, окажусь в сборной»
Адейеми: не боюсь Ямаля или кого-то еще, должен доказать все своей игрой.

Новый вингер «Барселоны» Карим Адейеми заявил, что не боится конкуренции в команде.

– Боитесь ли вы конкурировать за место в составе с Ламином Ямалем?

– Нет. Я не боюсь ни одного игрока. Я знаю, что, если буду выкладываться на полную, у меня будет шанс играть.

– Предполагаю, у вас есть желание вернуться в сборную. Может ли игра за «Барселону» помочь вам в этом?

– Думаю, да, но в конечном итоге я должен доказать это на поле. Только я могу решить, вернусь ли я в сборную или нет. Я убежден, что если буду играть хорошо, то окажусь там, – заявил немецкий футболист.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
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Комментарии

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Адейеми: «Если я не буду бояться ни одного игрока, то буду выкладываться. Если буду выкладываться, получу шанс. Если получу шанс, буду хорошо играть. Если буду хорошо играть, окажусь в сборной. Если окажусь в сборной, выиграю чемпионат мира".
Нынешний Ямаль, особенно после победы на ЧМ, где он несмотря на невыдающуюся статистику так же внёс ощутимый вклад в победы сборной хотя бы тем, что отвлекал на себя внимание и обострял, выматывал соперников - в Барсе неприкасаемый, и по делу. Если не будет дурить слишком сильно в стиле Неймара - добьётся куда больших успехов. Евро + ЧМ уже есть, осталось ЗМ и ЛЧ в копилку оформить.
ОтветBlack Phoenix
Нынешний Ямаль, особенно после победы на ЧМ, где он несмотря на невыдающуюся статистику так же внёс ощутимый вклад в победы сборной хотя бы тем, что отвлекал на себя внимание и обострял, выматывал соперников - в Барсе неприкасаемый, и по делу. Если не будет дурить слишком сильно в стиле Неймара - добьётся куда больших успехов. Евро + ЧМ уже есть, осталось ЗМ и ЛЧ в копилку оформить.
и не один раз!
На сколько я помню Адейеми в Дортмунде играл на левом фланге? А при чем тут конкуренция с Ямалем?
Ответ&_Bishep_&
На сколько я помню Адейеми в Дортмунде играл на левом фланге? А при чем тут конкуренция с Ямалем?
Ламин в центр уйдёт.
ОтветM.Smirnoff
Ламин в центр уйдёт.
Во первых, большой вопрос как оно пойдет у него в центре. Его две главные фишки :
1) убирать мяч влево и крутить в дальний угол
2) прокидывать мимо защитника справа и резко резать угол на ворота
В середине поля эти два козыря у него как бы остаются не при делах. То есть - риск потери в качестве.
Ну и главное : какое это всё имеет отношение к лево-фланговому Адейми?
ну удачи ему
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