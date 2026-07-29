Адейеми о конкуренции с Ямалем в «Барсе»: «Я не боюсь ни одного игрока. Получу шанс, если буду выкладываться. Если буду хорошо играть, окажусь в сборной»

Адейеми: не боюсь Ямаля или кого-то еще, должен доказать все своей игрой.

Новый вингер «Барселоны» Карим Адейеми заявил, что не боится конкуренции в команде.

– Боитесь ли вы конкурировать за место в составе с Ламином Ямалем?

– Нет. Я не боюсь ни одного игрока. Я знаю, что, если буду выкладываться на полную, у меня будет шанс играть.

– Предполагаю, у вас есть желание вернуться в сборную. Может ли игра за «Барселону» помочь вам в этом?

– Думаю, да, но в конечном итоге я должен доказать это на поле. Только я могу решить, вернусь ли я в сборную или нет. Я убежден, что если буду играть хорошо, то окажусь там, – заявил немецкий футболист.