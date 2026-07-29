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  4. Колосков о том, что Инфантино предлагает 40 млн долларов тем, кто поддержит продажу прав на ЧМ: «В серьезных организациях так не делают. Но футбол его мало заботит – волнует сохранение статуса президента»

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Колосков о том, что Инфантино предлагает 40 млн долларов тем, кто поддержит продажу прав на ЧМ: «В серьезных организациях так не делают. Но футбол его мало заботит – волнует сохранение статуса президента»
Вячеслав Колосков: Инфантино волнует сохранение статуса президента, а не футбол.

Вячеслав Колосков не понимает, как Джанни Инфантино может обещать ассоциациям по 40 млн долларов в случае, если они поддержат продажу части прав на ЧМ частным инвесторам.

«Эти деньги еще надо заработать! В серьезных организациях так не делается. Я вам пообещаю, а вы мне дайте возможность делать то, что я хочу? Думаю, у него этот номер не пройдет. УЕФА займет принципиальную позицию по этому поводу.

Подкупом это, конечно, не назвать. Но это все звенья одной цепи. На пользу футболу это не идет. Сам футбол его мало заботит, его волнует вопрос сохранения своего статуса президента», – сказал бывший член исполкома ФИФА.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДжанни Инфантино
logoВячеслав Колосков
logoФИФА
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logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Колосков знает, о чем говорит. Он в своё время всеми силами держался за свой пост в ФИФА. Даже когда сборную СССР засудили на ЧМ-1986, он не поднял вопрос о ангажированном судействе в том матче с Бельгией.
ОтветMutabor59
Колосков знает, о чем говорит. Он в своё время всеми силами держался за свой пост в ФИФА. Даже когда сборную СССР засудили на ЧМ-1986, он не поднял вопрос о ангажированном судействе в том матче с Бельгией.
А ее там точно засудили?Даже на повторах не очевидно
это подкуп и есть
человек который по звонку Трампа отменил красную карточку, не заслуживает ни уважения, ни тем более доверия.
Его волнуют деньги в кошельке
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