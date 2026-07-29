Тарханов о женском футболе: «Техники не хватает – некоторые начинают заниматься в 15-20 лет. У парней базовая техника с раннего детства. Эмоций много – девочки есть девочки»

Тарханов о женском футболе: техники не хватают, начинают заниматься в 15-20 лет.

Александр Тарханов высказался об уходе с поста главного тренера женской команды «Енисея ».

Сообщалось , что 71-летний специалист продолжит работу в системе клуба и будет руководить мужской молодежной командой.

«Руководители посчитали, что девочки все-таки последние места занимают последние годы, поэтому решили, что я больше принесу пользы на мужской молодежке. Плюс открывается академия, и я буду вести спортивную часть – как раз с пацанами. Поэтому меня перевели в «Енисей-2».

В принципе, я получал удовольствие от работы с женской командой, потому что они прибавляли. Но не настолько – все клубы сильнее нас, «Спартак », «Зенит», ЦСКА вышли на несколько голов вперед. Хотя мы оказывали сопротивление. Очень много проблем у нас было вратарских – в женском футболе это общая беда. Мы много пропускали из-за ошибок вратарей, где-то 12 очков потеряли из-за простых ошибок.

Девочки есть девочки – эмоций много. Но мне нравилось с ними работать, я видел прогресс. Мои помощники остались, я все равно буду контролировать их, так как теперь веду спортивную часть академии. Я ушел из команды, но не окончательно – тренировки просматриваю, с тренерами общаюсь.

Разница в работе с мужчинами и женщинами? Базовая техника у парней лучше, потому что в академиях с раннего детства занимаются техникой. У девочек бывает, что начинают в 15 или даже 20 лет – техники не хватает. Много эмоций, хотят сделать, но не всегда получается. Мы в каждом матче создавали моменты, но не забивали – например, с «Зенитом » проиграли 0:2, имея стопроцентный момент, со «Спартаком» 30 минут играли хорошо, а потом одна ошибка – и пошла серия», – сказал Тарханов.