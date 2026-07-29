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  4. «Реалу» нужно освободить места в заявке под Родри и Диоманде, но уходить никто не хочет. Асенсио не желает слушать предложения, Гонсало ждет, как пройдут переговоры с «Фулхэмом» (COPE)

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«Реалу» нужно освободить места в заявке под Родри и Диоманде, но уходить никто не хочет. Асенсио не желает слушать предложения, Гонсало ждет, как пройдут переговоры с «Фулхэмом» (COPE)
В «Реале» заняты все 25 мест в заявке – надо освободить под Родри и Диоманде.

«Реалу» необходимо освободить место в составе для того, чтобы Родри и Ян Диоманде смогли играть.

По данным COPE, мадридцам нужно расстаться как минимум с двумя футболистами. Проблема заключается в том, что уходить на данный момент никто не хочет, а заняты все 25 позиций в заявке.

Наиболее вероятными кандидатами на трансфер называются Рауль Асенсио и Гонсало Гарсия Торрес, а также Франко Мастантуоно (но он числится в резервной команде). Защитника никакие предложения не интересуют, он сосредоточен на том, чтобы убедить новый тренерский штаб в своей полезности. Испанский форвард готов рассмотреть вариант с переходом в «Фулхэм», но хочет понаблюдать, как пройдут переговоры между клубами.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
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logoЯн Диоманде
logoРауль Асенсио
logoФулхэм
logoГонсало Гарсия Торрес

Комментарии

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А вот был бы Кристенсен в заявке, сломали бы ему ногу, и проблема бы решилась
Ответgukmamop
А вот был бы Кристенсен в заявке, сломали бы ему ногу, и проблема бы решилась
Менди чем хуже?!
Ответgukmamop
А вот был бы Кристенсен в заявке, сломали бы ему ногу, и проблема бы решилась
Ну да, в составе Реала же мало хрусталей
Пускай устроят кулачные бои за право остаться в команде. В Реале любят решать проблемы подобными методами)
Ответluthien
Пускай устроят кулачные бои за право остаться в команде. В Реале любят решать проблемы подобными методами)
Моуриньо и Вальверде на предматчевой тренировке: "Первое правило бойцовского клуба..."
Ответluthien
Пускай устроят кулачные бои за право остаться в команде. В Реале любят решать проблемы подобными методами)
Рюдигер до 50 будет играть таким образом
Асенсио туповат похоже. Ну какие у него шансы?! Он аналог Гарначо, только защитник.
ОтветЕвгений Сидоров
Асенсио туповат похоже. Ну какие у него шансы?! Он аналог Гарначо, только защитник.
Да. Аналога Рамоса из него не получилось, чего все так ожидали. Но Рамос был защитник очень жесткий, но умный, а этот как вы справедливо заметили, тупой, как на поле, так и в оценке себя как игрока
ОтветМихо
Да. Аналога Рамоса из него не получилось, чего все так ожидали. Но Рамос был защитник очень жесткий, но умный, а этот как вы справедливо заметили, тупой, как на поле, так и в оценке себя как игрока
Рамос был крайним, если помните. И заливной. Крайки всегда поумнее были , скорость падала , опыт оставался - переводили в центр. Много таких примеров. Иванович например.
Это очень смешно
А какой Торрес ждёт? Фернандо или Ферран?🤓
ещё недавно глоры реаловские радовались что кастылья выдала таки брусок какой никакой в основу в виде порнушника Асенсио, но прошла любовь быстро и первым его выгоняют, чтобы шкафчик очередному тёмному наемнику освободил
Ответmenhausen
ещё недавно глоры реаловские радовались что кастылья выдала таки брусок какой никакой в основу в виде порнушника Асенсио, но прошла любовь быстро и первым его выгоняют, чтобы шкафчик очередному тёмному наемнику освободил
некоторые глорики даже утверждали, что он будет получше Кубарси)
Еще целый месяц, проблема кажется надуманной. Гонсало, скорее всего, поедет в Фулхэм к Арбелоа, а Асенсио просто-напросто нечего делать в Реале. Еще большие шансы на продажу Камавинга и Менди, а еще Тчуамени вполне может кто-то купить, т.к. его место в основе под угрозой. Не удивлюсь, если у Реала еще будут интересные покупки.
ОтветCearvm
Еще целый месяц, проблема кажется надуманной. Гонсало, скорее всего, поедет в Фулхэм к Арбелоа, а Асенсио просто-напросто нечего делать в Реале. Еще большие шансы на продажу Камавинга и Менди, а еще Тчуамени вполне может кто-то купить, т.к. его место в основе под угрозой. Не удивлюсь, если у Реала еще будут интересные покупки.
Кто купит Менди? Разве какая-то клиника, чтобы на нем отрабатывать новые методы залечивания травм.
ОтветCearvm
Еще целый месяц, проблема кажется надуманной. Гонсало, скорее всего, поедет в Фулхэм к Арбелоа, а Асенсио просто-напросто нечего делать в Реале. Еще большие шансы на продажу Камавинга и Менди, а еще Тчуамени вполне может кто-то купить, т.к. его место в основе под угрозой. Не удивлюсь, если у Реала еще будут интересные покупки.
так Тчуамени и Камавинга тоже уходить не хотят))а такой раздутый состав еще думаю создаст проблем Реалу в дальнейшем
Продать Камавингу, Асенсио, Гарсию, Браима, и каким то образом избавиться от Милитао, Родриго и Менди. Ато раздутый состав и много травматов.
Ответзаблокированному пользователю
Продать Камавингу, Асенсио, Гарсию, Браима, и каким то образом избавиться от Милитао, Родриго и Менди. Ато раздутый состав и много травматов.
Менди не продать, да и заявку его не надо вносить, он год из-за травмы пропустит, Родриго с крестами, его тоже не продать.
ОтветАлександр С_1116879108
Менди не продать, да и заявку его не надо вносить, он год из-за травмы пропустит, Родриго с крестами, его тоже не продать.
Менди и Милитао нужно сказать спасибо, выплатить какую то компенсацию и прекратить контракты. С Родриго решать в конце сезона.
Всегда можно вернуть Асенсио обратно в Кастилью)
ОтветЯхай-Бле
Всегда можно вернуть Асенсио обратно в Кастилью)
Нельзя. Согласно регламенту, игрок старше 23-х лет, который дебютировал в первой команде, не может больше играть за дубль. И его нельзя зарегистрировать как игрока резервной команды.
А Олисе тоже купят?
ОтветStelfort
А Олисе тоже купят?
нет
диоманде уже взяли на позицию
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