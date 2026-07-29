«Реалу» нужно освободить места в заявке под Родри и Диоманде, но уходить никто не хочет. Асенсио не желает слушать предложения, Гонсало ждет, как пройдут переговоры с «Фулхэмом» (COPE)

В «Реале» заняты все 25 мест в заявке – надо освободить под Родри и Диоманде.

«Реалу » необходимо освободить место в составе для того, чтобы Родри и Ян Диоманде смогли играть.

По данным COPE, мадридцам нужно расстаться как минимум с двумя футболистами. Проблема заключается в том, что уходить на данный момент никто не хочет, а заняты все 25 позиций в заявке.

Наиболее вероятными кандидатами на трансфер называются Рауль Асенсио и Гонсало Гарсия Торрес, а также Франко Мастантуоно (но он числится в резервной команде). Защитника никакие предложения не интересуют, он сосредоточен на том, чтобы убедить новый тренерский штаб в своей полезности. Испанский форвард готов рассмотреть вариант с переходом в «Фулхэм », но хочет понаблюдать, как пройдут переговоры между клубами.

***

«Реал» взорвал рынок, Ямаль накопит 60+ голов и пасов, «Челси» стал фаворитом АПЛ. Обсуждаем главное в европейском футболе 📹