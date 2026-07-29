Тебас о планах продать часть прав на ЧМ: «Инфантино – не решение проблемы управления ФИФА, он – проблема. Тот, кто смешивает политику, деньги и власть без прозрачности, не может ничем руководить»

Тебас: Инфантино – не решение проблемы управления ФИФА, он и есть проблема.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на планы ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Прошел месяц с того момента, как Джанни Инфантино отменил красную карточку [Балогуна], что вызвало «подозрение» в политическом вмешательстве.

Затем последовал запрос от Конгресса США с просьбой разъяснить снятие ФИФА обвинений с бывших членов организации, осужденных, среди прочего, за коррупцию. И теперь ФИФА обещает более 10 млрд долларов и до 20 млн долларов каждой федерации, готовясь привлечь частных инвесторов в отношении своих прав и соревнований.

Это не похоже на реформу. Это похоже на избирательную кампанию, финансируемую за счет будущего футбола.

Развитие не может использоваться для покупки голосов или замалчивания. Соревнования и коммерческие права ФИФА не являются личной собственностью Инфантино. Тот, кто смешивает политику, дисциплину, деньги и власть без прозрачности, не может ничем руководить.

Инфантино – не решение проблемы управления ФИФА . Он и есть проблема. Мы погружаемся все глубже верхушки айсберга, и многое еще предстоит раскрыть», – написал Тебас в своем аккаунте в X.