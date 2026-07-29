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  4. «Не знаю, кто подает идеи Инфантино, но от всего этого разит за версту. Я не любитель бойкотов, но я за то, чтобы европейцы встали и сказали: «Мы не согласны». Эберль из «Баварии» против продажи прав на ЧМ

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«Не знаю, кто подает идеи Инфантино, но от всего этого разит за версту. Я не любитель бойкотов, но я за то, чтобы европейцы встали и сказали: «Мы не согласны». Эберль из «Баварии» против продажи прав на ЧМ
Макс Эберль: Европе надо сказать ФИФА, что она не согласна на продажу ЧМ.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль считает, что европейским структурам надо жестко выступить против идеи ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Я считаю большим плюсом то, что УЕФА созвал кризисный саммит, где рассматривают возможность бойкота. Я сам не любитель бойкотов. Я за диалог. Но если дело дойдет до этого, я бы на самом деле был за то, чтобы мы, европейцы, встали и сказали: «Мы с этим не согласны, наш спорт не такой. Мы этого не хотим».

Не знаю, кто подбрасывает идеи мистеру Инфантино, но от всего этого просто разит за версту», – сказал Эберль.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Get German Football News
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Как кто подбрасывает идеи господину Инфантино? Дональд Трамп и подбрасывает, причём, как Дон Капоне, делает предложения, от которых невозможно отказаться😊
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