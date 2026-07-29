«Реал» продаст Вальдепеньяса «Фиорентине» за 7,5 млн евро и 50% при перепродаже (Николо Скира)

«Реал» продает Вальдепеньяса «Фиорентине».

Виктор Вальдепеньяс покидает «Реал ».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, мадридцы продадут 19-летнего защитника «Фиорентине» за 7,5 млн евро и 50% при перепродаже. Контракт между игроком и итальянским клубом будет рассчитан до 2031 года. Подчеркивается, что все необходимые документы уже оформлены.

Вальдепеньяс дебютировал в составе «Реала» в конце 2025 года. Его статистику можно изучить здесь .