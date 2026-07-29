Ортега бесплатно перешел в «Олимпиакос». Экс-вратарь «Ман Сити» покинул «Ноттингем Форест» спустя полгода

Ортега перешел в «Олимпиакос».

«Олимпиакос» бесплатно подписал экс-голкипера «Манчестер Сити» Штефана Ортегу. Футболист покинул «Ноттингем Форест », за который выступал с февраля 2026 года.

«Футбольный клуб «Олимпиакос» объявляет о приобретении немецкого вратаря Штефана Ортеги Морено.

33-летний вратарь провел вторую половину сезона в «Ноттингем Форест», с которым дошел до полуфинала Лиги Европы.

Вратарь выступал за «Манчестер Сити » с лета 2022 года по февраль 2026 года, проведя 56 матчей под руководством Пепа Гвардиолы. В сезоне-2022/23, в котором британская команда завоевала требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, Ортега сыграл 14 матчей.

Штефан, «Олимпиакос » приветствует тебя в своей семье», – говорится в сообщении греческого клуба.

Фото: olympiacos.org