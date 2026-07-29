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Ортега бесплатно перешел в «Олимпиакос». Экс-вратарь «Ман Сити» покинул «Ноттингем Форест» спустя полгода
Ортега перешел в «Олимпиакос».

«Олимпиакос» бесплатно подписал экс-голкипера «Манчестер Сити» Штефана Ортегу. Футболист покинул «Ноттингем Форест», за который выступал с февраля 2026 года.

«Футбольный клуб «Олимпиакос» объявляет о приобретении немецкого вратаря Штефана Ортеги Морено.

33-летний вратарь провел вторую половину сезона в «Ноттингем Форест», с которым дошел до полуфинала Лиги Европы.

Вратарь выступал за «Манчестер Сити» с лета 2022 года по февраль 2026 года, проведя 56 матчей под руководством Пепа Гвардиолы. В сезоне-2022/23, в котором британская команда завоевала требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, Ортега сыграл 14 матчей.

Штефан, «Олимпиакос» приветствует тебя в своей семье», – говорится в сообщении греческого клуба.

Фото: olympiacos.org

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Олимпиакоса»
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Комментарии

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Спасибо за тот сейв легенда
Сумасшедшая карьера у человека, если задуматься. Играешь ты в Арминии, вряд ли рисуешь в голове сумасшедшие футбольные перспективы, а тут внезапно зовут в Ман сити и в первом же сезоне требл. Фартовый парень, ничего не сказать
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