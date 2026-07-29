Ортега бесплатно перешел в «Олимпиакос». Экс-вратарь «Ман Сити» покинул «Ноттингем Форест» спустя полгода
Ортега перешел в «Олимпиакос».
«Олимпиакос» бесплатно подписал экс-голкипера «Манчестер Сити» Штефана Ортегу. Футболист покинул «Ноттингем Форест», за который выступал с февраля 2026 года.
«Футбольный клуб «Олимпиакос» объявляет о приобретении немецкого вратаря Штефана Ортеги Морено.
33-летний вратарь провел вторую половину сезона в «Ноттингем Форест», с которым дошел до полуфинала Лиги Европы.
Вратарь выступал за «Манчестер Сити» с лета 2022 года по февраль 2026 года, проведя 56 матчей под руководством Пепа Гвардиолы. В сезоне-2022/23, в котором британская команда завоевала требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, Ортега сыграл 14 матчей.
Штефан, «Олимпиакос» приветствует тебя в своей семье», – говорится в сообщении греческого клуба.
Фото: olympiacos.org
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Олимпиакоса»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии