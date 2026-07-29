Пике о Роналду и Месси: «Это была невероятная битва стилей. Они проводят последние сезоны, но даже сейчас способны выдавать отличные матчи, как на ЧМ»

Пике о Роналду и Месси: невероятная битва стилей.

Жерар Пике считает, что Криштиану Роналду и Лионель Месси не затерялись на ЧМ-2026 .

«Противостояние Месси и Роналду было невероятной битвой стилей на протяжении 15 лет.

Думаю, сейчас они, конечно, проводят свои последние сезоны, но даже на этом чемпионате мира мы видели, что они еще способны выдавать отличные матчи», – отметил экс-защитник сборной Испании.

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