  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Пике о Роналду и Месси: «Это была невероятная битва стилей. Они проводят последние сезоны, но даже сейчас способны выдавать отличные матчи, как на ЧМ»

0
Пике о Роналду и Месси: «Это была невероятная битва стилей. Они проводят последние сезоны, но даже сейчас способны выдавать отличные матчи, как на ЧМ»
Пике о Роналду и Месси: невероятная битва стилей.

Жерар Пике считает, что Криштиану Роналду и Лионель Месси не затерялись на ЧМ-2026.

«Противостояние Месси и Роналду было невероятной битвой стилей на протяжении 15 лет.

Думаю, сейчас они, конечно, проводят свои последние сезоны, но даже на этом чемпионате мира мы видели, что они еще способны выдавать отличные матчи», – отметил экс-защитник сборной Испании.

***

«Реал» взорвал рынок, Ямаль накопит 60+ голов и пасов, «Челси» стал фаворитом АПЛ. Обсуждаем главное в европейском футболе 📹

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11953 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoЖерар Пике
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoМЛС
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoКриштиану Роналду

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ага, только Месси свою средненькую сборную до финала на своем горбу дотащил, и Роналду сподобился на дубль мертвым узбекам и всё. А так да, оба молодцы
ОтветЕбздрогыч
Ага, только Месси свою средненькую сборную до финала на своем горбу дотащил, и Роналду сподобился на дубль мертвым узбекам и всё. А так да, оба молодцы
«Выдавать отличные матчи на ЧМ»
Ну тут как в анекдоте про голубцы и среднее арифметическое. У Месси 7 «отличных» (а крутых 6) матчей на ЧМ, у Роналду 1 с узбеками. В среднем по 4 отличных матча на человека🤣
ОтветЕбздрогыч
Ага, только Месси свою средненькую сборную до финала на своем горбу дотащил, и Роналду сподобился на дубль мертвым узбекам и всё. А так да, оба молодцы
Комментарий скрыт
Ничего особого Рон не показал на ЧМ. Жерар его хвалит за прошлые заслуги
Роналду по прежнему способен выдавать хорошие фото в бассейне с мужиками.
ОтветCity 100 points
Роналду по прежнему способен выдавать хорошие фото в бассейне с мужиками.
Пристально следите👏
Ответten Hag
Пристально следите👏
По ходу тоже хочешь к мужикам в бассейн)
Криш кошмарил узбеков, а Месси… кто видел тот знает
ОтветSuperAja
Криш кошмарил узбеков, а Месси… кто видел тот знает
А у Месси то прям сетка была из франции хорватии и других, ага
0 (НОЛЬ) просмотров Вар, которые могли бы навредить варгентине.
ОтветKING_OF_RUSSIA
А у Месси то прям сетка была из франции хорватии и других, ага 0 (НОЛЬ) просмотров Вар, которые могли бы навредить варгентине.
Никто не мешал гениальному португальцу выводит свою сборную на такую же сетку, но как обычно это с ним бывает, не шмогла... После фиаско в группе, постыдились бы говорить про легкие сетки. Тьфу.
По факту. Один дотащил сборную до финала. Второй к второму месту в группе.
Роналду не провел ни одного топового ЧМ или Евро. О чем Пике вообще говорит?
Как же повезло Роналду играть в эпоху Месси, всякий раз пытаются завистливого португальца уважить и примазать к достижениям аргентинца... Ну про какие достижения Авейру речь, если он никогда не становился МВП турниров сборных, никогда. Единственный титул, и тот Португалия выиграла благодаря счастливому случаю, спасибо Пайету надо сказать.
Криш узбекам забил два, а Месси дотащил Аргов до финала)
Какие матчи может выдавать Роналду на ЧМ ?😂😂😂 в плей офф 0+0 за 24 года на 6 ЧМ , лавочник Рамуш 4+1 в этой же сборной за 170 минут и с игры 34 минуты на голевое действие, те Рамуш в 10 раз эффективнее Роналду в плей в сборной на ЧМ, вот что делает пиар баласта🤣🤣🤣
ОтветInsomniaisback
Какие матчи может выдавать Роналду на ЧМ ?😂😂😂 в плей офф 0+0 за 24 года на 6 ЧМ , лавочник Рамуш 4+1 в этой же сборной за 170 минут и с игры 34 минуты на голевое действие, те Рамуш в 10 раз эффективнее Роналду в плей в сборной на ЧМ, вот что делает пиар баласта🤣🤣🤣
Из чего делаем вывод, что Рамуш получит 50 золотых мячей за карьеру (в 10 раз эффективнее Роналду)
ОтветKING_OF_RUSSIA
Из чего делаем вывод, что Рамуш получит 50 золотых мячей за карьеру (в 10 раз эффективнее Роналду)
Это говорит лишь о том, что у Роналду сильная сборная и что он распиаренный баласт которого тащили партнёры реала и Кашшаи ,чакыр, клатенбург и ещё 10 Ки судей !! А он за эти кубки кашшаи еще и золотые мячи получал, ведь когда ушел оттуда обосрался везде Юве, второй приход в Мю и самое смешное в Аравии среди любителей где основная часть защитников слабее нашей фнл, они для местного рынка стоят 200 тыс в Европе если за них приплатишь они не нужны, одним словом любители, а там на его ЗП потратили почти миллиард и на состав 500 миллионов те почти 1.5 миллиарда на эти деньги лигу чемпионов можно в Европе выиграть, а он обосрался среди любителей 14 раз из 14🤣🤣🤣 вылетал от японской Осаки с составом стоимостью 16 миллионов 🤣🤣🤣
Криштик особенно, выдал так выдал
Что в катаре, что в сша
Последний раз вменяемо отыграл против испанцев в россии, и на этом всё
ОтветTrey4rch
Криштик особенно, выдал так выдал Что в катаре, что в сша Последний раз вменяемо отыграл против испанцев в россии, и на этом всё
В Катаре он в плей офф сыграл суммарно меньше 2 таймов
ОтветKING_OF_RUSSIA
В Катаре он в плей офф сыграл суммарно меньше 2 таймов
Кто мешал недоразумению забивать Марокко? У него практически тайм на это был.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жерар Пике: «Месси доказал, что он лучший в истории. Он довел Аргентину до финала ЧМ, забив много голов. Уверен, он гордится тем, чего добился»
Жерар Пике: «Барса» по-прежнему превосходит «Реал». У команды есть стабильность, футболисты усвоили стиль игры Флика – это дает каталонцам преимущество»
Рекомендуем
Главные новости
Беллингем посетил матч «Бирмингема» с «Барселоной». Английский клуб победил по пенальти
Видео
«ПСЖ» начал переговоры по лучшему бомбардиру «Аякса» Годтсу
Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»
Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»
Так забивает потенциальный новичок «Барселоны» – у Павлидиса покер за «Бенфику» в Лиге Европы! 😲
ВидеоСпортс"
Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»
Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат – хорошо, если все так и останется»
3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ
Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»
Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»
Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Футбольная ассоциация Чехии выпустила заявление с осуждением плана ФИФА продать часть прав на ЧМ. Ранее глава ассоциации «видел пользу» от такого сотрудничества
Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»
Алаев о старте сезона РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»
Лучано Спаллетти: «Мальдини был переходом на 4-ю передачу, но теперь Италия вновь на 2-й. Это похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне – не получится»
Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»
Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»
«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо
Экс-защитник «Локомотива» Митай перешел в «Дженоа» в аренду с правом выкупа
Фото
Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»
Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года
Фото