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  4. Крупи может пропустить 3-4 месяца после операции из-за травмы стопы. Форварда «Борнмута» связывали с «Барсой», «ПСЖ», «Тоттенхэмом» и другими клубами

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Крупи может пропустить 3-4 месяца после операции из-за травмы стопы. Форварда «Борнмута» связывали с «Барсой», «ПСЖ», «Тоттенхэмом» и другими клубами
Крупи может пропустить 3-4 месяца из-за повреждения.

Нападающий «Борнмута» Эли Жуниор Крупи перенес операцию на стопе и, как ожидается, выбыл из строя на 3-4 месяца, сообщает The Athletic.

20-летний футболист получил травму во время предсезонной поездки «Борнмута» в Австрию и вернулся в Англию для лечения.

Операция была проведена в среду. Вероятно, игрок не вернется в строй до октября или ноября.

Крупи связывают с рядом клубов этим летом, среди которых назывались «Арсенал», «Барселона», «Тоттенхэм», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Сити».

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoпремьер-лига Англия
logoЭли Жуниор Крупи
logoБорнмут
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Комментарии

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только вчера смотрел какон чеканил
У Барсы кажется останется Аслани
Ответarajanarm
У Барсы кажется останется Аслани
Если бесплатно тогда лучше Дарвин
Ответarajanarm
У Барсы кажется останется Аслани
Нужно обоих подписывать, если уйдёт Ферран.
Есть в этом Аслани что-то
Ливерпулю бы не выпендриваться, а подписать Крупи, вместо Барколя.
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