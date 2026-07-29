Крупи может пропустить 3-4 месяца после операции из-за травмы стопы. Форварда «Борнмута» связывали с «Барсой», «ПСЖ», «Тоттенхэмом» и другими клубами
Крупи может пропустить 3-4 месяца из-за повреждения.
Нападающий «Борнмута» Эли Жуниор Крупи перенес операцию на стопе и, как ожидается, выбыл из строя на 3-4 месяца, сообщает The Athletic.
20-летний футболист получил травму во время предсезонной поездки «Борнмута» в Австрию и вернулся в Англию для лечения.
Операция была проведена в среду. Вероятно, игрок не вернется в строй до октября или ноября.
Крупи связывают с рядом клубов этим летом, среди которых назывались «Арсенал», «Барселона», «Тоттенхэм», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Сити».
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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