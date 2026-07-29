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  4. Аморим просит «Милан» купить Хейбьерга. Хавбек «Марселя» обойдется в 10–15 млн евро (Calciomercato)

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Аморим просит «Милан» купить Хейбьерга. Хавбек «Марселя» обойдется в 10–15 млн евро (Calciomercato)
«Милан» может купить Хейбьерга по просьбе Аморима.

Пьер-Эмиль Хейбьерг может перейти в «Милан».

Как сообщает Calciomercato, подписать полузащитника «Марселя» просит новый главный тренер Рубен Аморим. Датчанину интерес «россонери» льстит, он ждет развития ситуации.

Французский клуб может продать хавбека за сумму от 10 до 15 млн евро. При этом «Милану» сперва придется расстаться с кем-то из нынешних полузащитников, среди основных кандидатов на уход – Самуэле Риччи и Юссуф Фофана. Последний нравится «Кристал Пэлас».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
logoПьер-Эмиль Хейбьерг
logoвозможные трансферы
logoсерия А Италия
logoСамуэле Риччи
logoМарсель
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logoМилан
logoлига 1 Франция
logoЮссуф Фофана
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас

Комментарии

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Игрок хороший, опытный - штрафные и угловые как рукой подает, но очень медленный - я не уверен, что при игре с интенсивным прессингом он подойдет. Возможно Аморим пересмотрел свое виденье футбола.
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