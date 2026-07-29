Аморим просит «Милан» купить Хейбьерга. Хавбек «Марселя» обойдется в 10–15 млн евро (Calciomercato)

«Милан» может купить Хейбьерга по просьбе Аморима.

Пьер-Эмиль Хейбьерг может перейти в «Милан ».

Как сообщает Calciomercato, подписать полузащитника «Марселя » просит новый главный тренер Рубен Аморим. Датчанину интерес «россонери» льстит, он ждет развития ситуации.

Французский клуб может продать хавбека за сумму от 10 до 15 млн евро. При этом «Милану» сперва придется расстаться с кем-то из нынешних полузащитников, среди основных кандидатов на уход – Самуэле Риччи и Юссуф Фофана . Последний нравится «Кристал Пэлас ».