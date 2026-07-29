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  4. Ассоциация европейских лиг о планах продать права на ЧМ: «Чемпионат не продается, это не частный актив президента ФИФА. Мы решительно отвергаем это предложение»

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Ассоциация европейских лиг о планах продать права на ЧМ: «Чемпионат не продается, это не частный актив президента ФИФА. Мы решительно отвергаем это предложение»
European Leagues: отвергаем предложение о продаже прав на ЧМ.

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues) раскритиковала планы ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

В своем заявлении она назвала такой шаг «безответственным и вносящим раскол в мировой футбол».

«Чемпионат мира не продается. Это не частный инвестиционный актив президента ФИФА. Его ценность создается изо дня в день лигами, клубами, игроками и болельщиками, которых оставляют без права голоса в этом вопросе. Европейские лиги решительно отвергают это предложение.

Успех футбола всегда строился на открытой пирамидальной структуре и тонком балансе между национальным и международным футболом. Коммерческие возможности должны поддерживать эти основы, а не рисковать их изменить.

Этот непрозрачный процесс и одностороннее предложение – часть долгосрочной модели принятия решений в ФИФА. Именно эта модель побудила ассоциацию подать жалобу в Еврокомиссию на том основании, что навязывание ФИФА своих решений по международному календарю матчей представляет собой злоупотребление доминирующим положением и нарушает европейское конкурентное право.

Предложения, касающиеся календаря и соревнований, должны разрабатываться через прозрачные, подотчетные и инклюзивные процессы с реальным участием и согласием всех заинтересованных сторон, интересы которых затрагиваются, – как прямо указал Суд Европейского союза в своем решении по делу Суперлиги в 2023 году. Мы провели конструктивные встречи с Еврокомиссией по этому вопросу и уверены, что принимаемые ею юридические решения будут и дальше соответствовать интересам болельщиков и футбольного сообщества.

Европейские лиги продолжат работать с УЕФА для защиты интересов игры в долгосрочной перспективе. Мы верим, что федерации и национальные ассоциации по всему миру сделают то же самое, тщательно изучив это предложение президента ФИФА», – говорится в сообщении.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт European Leagues
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Комментарии

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Кабо-верде и Кюрасао будут за, а Англия и Франция против. Но фифа скажет что их голоса равны.
Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира семье Трампа. Только этим можно объяснить кулуарность и сроки такого решения.
Не помню кто из гениальных менеджеров сказал ( теперь это стало манерой для всех кто хочет иметь крупный бизнес) : "хотите балдеть крупной компанией? Раздробите её на маленькие части и зарабатываете в 2-3 раза больше". Фифа под США ходит и это очевидно всем. И внедряются американские менеджмент в фифа уже давно.
Ответwadwill13
Не помню кто из гениальных менеджеров сказал ( теперь это стало манерой для всех кто хочет иметь крупный бизнес) : "хотите балдеть крупной компанией? Раздробите её на маленькие части и зарабатываете в 2-3 раза больше". Фифа под США ходит и это очевидно всем. И внедряются американские менеджмент в фифа уже давно.
Да, но в России за это только можно крупно залететь под УК РФ. Примеры клоунш Блиновской, Чекалиной, дробивших свой бизнес, а потом присевших за неуплату налогов, очень показательный. Так что, не все так очевидно.😊
инфантино угрожает футболу как трамп ирану
Неубеждает эта патетичная риторика. Где подобные нытики были при решении по делу Босмана?
Глубоко копает Джанни…
ОтветMr Hgaar
Глубоко копает Джанни…
Джанни глубоко не копает, а 🍭
Плевал генсек ООН на все эти ассоциации его сам Трамп крышует
Жалоба европейской ассоциации в еврокомиссию на ФИФА? Это прикольно, надо запастись попкорном. ;)
Предлагаю заочно арестовать Джанни и санкций пакетов 5-6 должно хватить ;)
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