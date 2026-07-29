Ассоциация европейских лиг о планах продать права на ЧМ: «Чемпионат не продается, это не частный актив президента ФИФА. Мы решительно отвергаем это предложение»

European Leagues: отвергаем предложение о продаже прав на ЧМ.

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues) раскритиковала планы ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

В своем заявлении она назвала такой шаг «безответственным и вносящим раскол в мировой футбол».

«Чемпионат мира не продается. Это не частный инвестиционный актив президента ФИФА. Его ценность создается изо дня в день лигами, клубами, игроками и болельщиками, которых оставляют без права голоса в этом вопросе. Европейские лиги решительно отвергают это предложение.

Успех футбола всегда строился на открытой пирамидальной структуре и тонком балансе между национальным и международным футболом. Коммерческие возможности должны поддерживать эти основы, а не рисковать их изменить.

Этот непрозрачный процесс и одностороннее предложение – часть долгосрочной модели принятия решений в ФИФА. Именно эта модель побудила ассоциацию подать жалобу в Еврокомиссию на том основании, что навязывание ФИФА своих решений по международному календарю матчей представляет собой злоупотребление доминирующим положением и нарушает европейское конкурентное право.

Предложения, касающиеся календаря и соревнований, должны разрабатываться через прозрачные, подотчетные и инклюзивные процессы с реальным участием и согласием всех заинтересованных сторон, интересы которых затрагиваются, – как прямо указал Суд Европейского союза в своем решении по делу Суперлиги в 2023 году. Мы провели конструктивные встречи с Еврокомиссией по этому вопросу и уверены, что принимаемые ею юридические решения будут и дальше соответствовать интересам болельщиков и футбольного сообщества.

Европейские лиги продолжат работать с УЕФА для защиты интересов игры в долгосрочной перспективе. Мы верим, что федерации и национальные ассоциации по всему миру сделают то же самое, тщательно изучив это предложение президента ФИФА », – говорится в сообщении.

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