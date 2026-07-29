Манчини о возвращении в сборную Италии: «3 года назад возникли проблемы с Гравиной. Мне очень жаль, это как потерять любимую женщину. Постараюсь, чтобы фанаты простили меня»
Манчини: случившееся 3 года назад – как потеря любимой женщины.
Роберто Манчини высказался о возвращении на пост тренера сборной Италии.
Итальянский специалист возглавлял национальную команду с 2018 по 2023 год. Оттуда он ушел в сборную Саудовской Аравии.
«Три года назад между мной и Гравиной (экс-президентом Итальянской федерации футбола – Спортс’‘) возникла проблема с взаимопониманием. Мне очень жаль.
Футболка национальной сборной всегда была важна, это похоже на то, когда ты влюблен и теряешь любимую женщину. Теперь, благодаря Малаго (новому президенту федерации – Спортс’‘), судьба позволяет мне это исправить.
Мое первое столкновение с болельщиками? Я постараюсь сделать так, чтобы команда играла настолько хорошо, чтобы болельщики меня простили», – сказал Манчини.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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Прощайте ихтиандры.
Роберто Манчини возглавил Аль-Кадисию.😁😁😁
Тот сначала не продлил контракты с двумя основными помощниками Манчини по сборной, а назначив Роберто куратором молодежных сборных, оказалось, имел абсурдный план работы, да и назначил людей, взгляды которых на работу не совпадали с взглядами Манчини
Компромисс не был найден, Манчини покинул сборную, и спустя только несколько дней арабы сделали Роберто предложение. До его ухода из команды у них не было планов на него.
37 игр без поражений, ЧЕ взял.
Стремно облажался с Македонией, но там дальше была бы Португалия. Это фифа налажала со стыками. Либо чемпы европы мимо ЧМ, либо Роналду и миллиард его фанатов )
Италия тогда самоликвидировалась.