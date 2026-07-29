Манчини о возвращении в сборную Италии: «3 года назад возникли проблемы с Гравиной. Мне очень жаль, это как потерять любимую женщину. Постараюсь, чтобы фанаты простили меня»

Манчини: случившееся 3 года назад – как потеря любимой женщины.

Роберто Манчини высказался о возвращении на пост тренера сборной Италии .

Итальянский специалист возглавлял национальную команду с 2018 по 2023 год. Оттуда он ушел в сборную Саудовской Аравии.

«Три года назад между мной и Гравиной (экс-президентом Итальянской федерации футбола – Спортс’‘) возникла проблема с взаимопониманием. Мне очень жаль.

Футболка национальной сборной всегда была важна, это похоже на то, когда ты влюблен и теряешь любимую женщину. Теперь, благодаря Малаго (новому президенту федерации – Спортс’‘), судьба позволяет мне это исправить.

Мое первое столкновение с болельщиками? Я постараюсь сделать так, чтобы команда играла настолько хорошо, чтобы болельщики меня простили», – сказал Манчини.