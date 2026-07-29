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  4. Манчини о возвращении в сборную Италии: «3 года назад возникли проблемы с Гравиной. Мне очень жаль, это как потерять любимую женщину. Постараюсь, чтобы фанаты простили меня»

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Манчини о возвращении в сборную Италии: «3 года назад возникли проблемы с Гравиной. Мне очень жаль, это как потерять любимую женщину. Постараюсь, чтобы фанаты простили меня»
Манчини: случившееся 3 года назад – как потеря любимой женщины.

Роберто Манчини высказался о возвращении на пост тренера сборной Италии.

Итальянский специалист возглавлял национальную команду с 2018 по 2023 год. Оттуда он ушел в сборную Саудовской Аравии.

«Три года назад между мной и Гравиной (экс-президентом Итальянской федерации футбола – Спортс’‘) возникла проблема с взаимопониманием. Мне очень жаль.

Футболка национальной сборной всегда была важна, это похоже на то, когда ты влюблен и теряешь любимую женщину. Теперь, благодаря Малаго (новому президенту федерации – Спортс’‘), судьба позволяет мне это исправить.

Мое первое столкновение с болельщиками? Я постараюсь сделать так, чтобы команда играла настолько хорошо, чтобы болельщики меня простили», – сказал Манчини.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Альфредо Педуллы
logoРоберто Манчини
logoСборная Италии по футболу
Федерация футбола Италии
Габриэле Гравина
logoболельщики

Комментарии

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Шел на работу и споткнулся о мешок арабских денег. Потерял сознание и очнулся уже в Дубаи :))
Ответdeadjoker
Шел на работу и споткнулся о мешок арабских денег. Потерял сознание и очнулся уже в Дубаи :))
Гравина наверное подкинул
Ответdeadjoker
Шел на работу и споткнулся о мешок арабских денег. Потерял сознание и очнулся уже в Дубаи :))
Тогда уж не в Дубае, а в Эр-Рияде. А потом еще в Катаре пошабашил.
>>>Три года назад между мной и Гравиной (экс-президентом Итальянской федерации футбола – Спортс’‘) возникла проблема с взаимопониманием

- "Я хотел много саудовских денег, а Гравина не мог меня понять".
Заголовок звучит так, будто Манчини сравнивают Гравину с любимой женщиной
ОтветSgt.Pepper393
Заголовок звучит так, будто Манчини сравнивают Гравину с любимой женщиной
Спортс есть Спортс
ОтветSgt.Pepper393
Заголовок звучит так, будто Манчини сравнивают Гравину с любимой женщиной
мертвой при чем
Я тебя прощаю, Роберто, хотя был очень зол.. удачи в сборной! Ты подарил отличные эмоции в 2021👍🏻
Two years later.
Прощайте ихтиандры.
Роберто Манчини возглавил Аль-Кадисию.😁😁😁
Кинул любимую женщину, но теперь снова будет иметь её
Свежо предание, а верится с трудом
Манчини был вынужден разорвать тогда контракт с командой из-за больших разногласий с тогдашним президентом федерации футбола Италии.

Тот сначала не продлил контракты с двумя основными помощниками Манчини по сборной, а  назначив Роберто  куратором молодежных сборных, оказалось, имел абсурдный план  работы, да и назначил  людей, взгляды которых на работу не совпадали с взглядами Манчини

Компромисс не был найден, Манчини покинул сборную, и спустя только несколько дней арабы сделали Роберто предложение. До его ухода из команды у них не было планов на него.
Манчини топ в сборной отработал в свой первых заход.
37 игр без поражений, ЧЕ взял.
Стремно облажался с Македонией, но там дальше была бы Португалия. Это фифа налажала со стыками. Либо чемпы европы мимо ЧМ, либо Роналду и миллиард его фанатов )
Италия тогда самоликвидировалась.
Через год неожиданно уедет тренить в Китай. В сейфе найдут еще несколько подписанных контрактов.
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