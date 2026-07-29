Фанаты спасли застрявший в грязи пикап Эми Мартинеса. Вратарь Аргентины подарил им куртку сборной и сфотографировался со всеми
Эмилиано Мартинес застрял в грязи в Аргентине.
Вратарь сборной Аргентины не смог самостоятельно выехать с бездорожья. Футболист приехал на пикапе, чтобы помочь брату, но сам застрял в грязи.
Фанаты, оказавшиеся поблизости, совместными усилиями вытащили джип из грязи. Мартинес в благодарность сфотографировался со всеми, оставил автографы и подарил одному из болельщиков свою куртку. В том числе Эмилиано расписался на снимке его сэйва в финале ЧМ-2022 против Франции.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Diario Ole
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