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  4. Спортдиректор «Баварии» Эберль о продаже прав на ЧМ: «Стыдно, что это вообще обсуждают. Ощущение, что ФИФА сейчас существует только ради прибыли, и это отвратительно»

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Спортдиректор «Баварии» Эберль о продаже прав на ЧМ: «Стыдно, что это вообще обсуждают. Ощущение, что ФИФА сейчас существует только ради прибыли, и это отвратительно»
Макс Эберль: стыдно, что ФИФА обсуждает продажу прав на ЧМ.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль на презентации Натаниэля Брауна высказался о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Я думал, ты [Натаниэль] будешь чуть дольше отвечать на вопрос, тогда у меня было бы больше времени подумать, как выкрутиться и не сказать ничего такого, что потом попадет в заголовки.

Честно говоря, стыдно, что мы вообще обсуждаем подобные идеи. Как скажут болельщики, футбол принадлежит не нам. Это игра. На мой взгляд, задача ФИФА – следить за игрой, определять ее структуру и правила и проводить чемпионаты мира.

А сейчас у меня такое ощущение, что ФИФА существует только ради прибыли. Будто единственная цель – зарабатывать деньги на всем, на чем только можно. Как человек, чья жизнь определялась футболом, я нахожу это совершенно отвратительным», – сказал Эберль.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Get German Football News
logoДжанни Инфантино
Макс Эберль
logoФИФА
logoБавария
logoНатаниэль Браун
logoбундеслига Германия
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Проблема не в том что бедных не можем накормить, а в том, что богатые не могут нажраться
Ответsergey2022
Проблема не в том что бедных не можем накормить, а в том, что богатые не могут нажраться
Инфантино как раз пытается бедных накормить, всем федерациям больше достанется. Ну может кроме крутых европейских типа Англии, Германии. А они вот как раз нажраться никак не могут, и этот тоже. Германия может ничего от этого и не выиграет, а даже потеряет, вот он завопил про футбол для болельщиков.
ОтветKarel
Инфантино как раз пытается бедных накормить, всем федерациям больше достанется. Ну может кроме крутых европейских типа Англии, Германии. А они вот как раз нажраться никак не могут, и этот тоже. Германия может ничего от этого и не выиграет, а даже потеряет, вот он завопил про футбол для болельщиков.
Себя он накормить в первую очередь пытается.
Эффект пиндостана в действии, поездили лысому по мозгам. Там где крутятся крупные бабки, пиндосы рядом.
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