Спортдиректор «Баварии» Эберль о продаже прав на ЧМ: «Стыдно, что это вообще обсуждают. Ощущение, что ФИФА сейчас существует только ради прибыли, и это отвратительно»

Макс Эберль: стыдно, что ФИФА обсуждает продажу прав на ЧМ.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль на презентации Натаниэля Брауна высказался о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Я думал, ты [Натаниэль] будешь чуть дольше отвечать на вопрос, тогда у меня было бы больше времени подумать, как выкрутиться и не сказать ничего такого, что потом попадет в заголовки.

Честно говоря, стыдно, что мы вообще обсуждаем подобные идеи. Как скажут болельщики, футбол принадлежит не нам. Это игра. На мой взгляд, задача ФИФА – следить за игрой, определять ее структуру и правила и проводить чемпионаты мира.

А сейчас у меня такое ощущение, что ФИФА существует только ради прибыли. Будто единственная цель – зарабатывать деньги на всем, на чем только можно. Как человек, чья жизнь определялась футболом, я нахожу это совершенно отвратительным», – сказал Эберль.