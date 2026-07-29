«Фиорентина» отдала защитника Комуццо «Торино» в аренду с правом выкупа
Пьетро Комуццо проведет сезон в «Торино».
«Фиорентина» отдала 21-летнего защитника в аренду на год. Соглашение предусматривает возможность выкупа итальянца.
Комуццо в сезоне-2025/26 принял участие в 27 матчах Серии А и забил один гол. Также он дважды сыграл за сборную Италии в июне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: torinofc.it
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Торино»
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