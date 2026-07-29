«Фиорентина» отдала защитника Комуццо «Торино» в аренду с правом выкупа

Пьетро Комуццо проведет сезон в «Торино ».

«Фиорентина » отдала 21-летнего защитника в аренду на год. Соглашение предусматривает возможность выкупа итальянца.

Комуццо в сезоне-2025/26 принял участие в 27 матчах Серии А и забил один гол. Также он дважды сыграл за сборную Италии в июне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: torinofc.it