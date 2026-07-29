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  4. «Фиорентина» отдала защитника Комуццо «Торино» в аренду с правом выкупа

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«Фиорентина» отдала защитника Комуццо «Торино» в аренду с правом выкупа

Пьетро Комуццо проведет сезон в «Торино».

«Фиорентина» отдала 21-летнего защитника в аренду на год. Соглашение предусматривает возможность выкупа итальянца.

Комуццо в сезоне-2025/26 принял участие в 27 матчах Серии А и забил один гол. Также он дважды сыграл за сборную Италии в июне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: torinofc.it

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Торино»
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Комментарии

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Очень странный трансфер, молодой перспективный игрок с железобетонном местом в старте фиалок уходит в не самую сильную команду сериала
ОтветВадим Белозёров
Очень странный трансфер, молодой перспективный игрок с железобетонном местом в старте фиалок уходит в не самую сильную команду сериала
не особо слежу за Серией А, но тоже думал что он один из главных молодых талантов лиги. условный Бонуччи 2.0. не понятно какая в этом трансфере логика
ОтветВадим Белозёров
Очень странный трансфер, молодой перспективный игрок с железобетонном местом в старте фиалок уходит в не самую сильную команду сериала
Паратичи пересобирает Фио с прицелом на возвращение в Европу. Комуццо после сверхуспешного сезона выдал очень скверный (впрочем, там вся команда была в упадке). Основными центрами в защите Фабио Гроссо видит новичков - Виери (пришёл из Гремиу) и Дрэгушина (пришёл из Тоттенхэма)…
Плюс есть Раньери и кое-кто ещё…
А Комуццо для возвращения уверенности нужна практика не под давлением. Торино - самое то. А дальше видно будет…
как время изменилось, год назад за него бились большие клубы, Интер, Милан, Юве и Наполи вроде хотели, некоторые клубы АПЛ, а чейчас в Торино в аренду...
Год назад Милану за 40 млн не отдали, кажется. Травма подкосила парня, но время вернуться есть.
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