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  4. Почеттино продлит контракт со сборной США на 4 года, стороны близки к соглашению (The Athletic)

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Почеттино продлит контракт со сборной США на 4 года, стороны близки к соглашению (The Athletic)
Почеттино продлит контракт со сборной США на 4 года.

Федерация футбола США и Маурисио Почеттино обсуждают новый контракт, сообщает The Athletic.

Соглашение о продолжении работы аргентинского тренера в сборной США близко, но еще не заключено – переговоры между двумя сторонами продолжаются и продвигаются.

Первоначальный контракт Почеттино действовал до чемпионата мира 2026 года. Обе стороны выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества, но переговоры были отложены до окончания выступления США на турнире.

Андрес Кантор из Telemundo первым сообщил о скором продлении контракта во вторник вечером. Новый потенциальный договор рассчитан на четыре года, до чемпионата мира 2030 года, добавляют источники. Финансовые условия и остальные детали пока неизвестны.

Под руководством Почеттино сборная США впервые в истории обеспечила себе первое место в группе после всего двух матчей, а также одержала свою первую победу в плей-офф ЧМ с 2002 года. Американская команда выбыла из турнира в 1/8 финала, проиграв Бельгии (1:4).

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoСборная США по футболу
logoМаурисио Почеттино
logoЧемпионат мира по футболу
Федерация футбола США

Комментарии

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Американская команда выбыла из турнира в 1/16 финала, проиграв Бельгии (1:4)
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В 1/8 играли с Бельгией, опомнитесь.
Ну чисто сборная России-2018. Прошли один раунд в плей-офф и тут же продлили контракт с тренером
Главное условие продления контракта от Почеттино,чтобы Балогун играл бы всегда!
Расселкроульный шарлатан! Так завалить домашний ЧМ и это еще при звонке «папочки» который отменил дискву главному голеадору сборной 🙈и при всем вот этом еще остаться у руля, так мог только Роберто Мартине в Бельгии , ну и Тен Хаг в Мю ! Не просто шарлатан, а шарлатанище!
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