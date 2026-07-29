Почеттино продлит контракт со сборной США на 4 года, стороны близки к соглашению (The Athletic)

Почеттино продлит контракт со сборной США на 4 года.

Федерация футбола США и Маурисио Почеттино обсуждают новый контракт, сообщает The Athletic.

Соглашение о продолжении работы аргентинского тренера в сборной США близко, но еще не заключено – переговоры между двумя сторонами продолжаются и продвигаются.

Первоначальный контракт Почеттино действовал до чемпионата мира 2026 года. Обе стороны выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества, но переговоры были отложены до окончания выступления США на турнире.

Андрес Кантор из Telemundo первым сообщил о скором продлении контракта во вторник вечером. Новый потенциальный договор рассчитан на четыре года, до чемпионата мира 2030 года, добавляют источники. Финансовые условия и остальные детали пока неизвестны.

Под руководством Почеттино сборная США впервые в истории обеспечила себе первое место в группе после всего двух матчей, а также одержала свою первую победу в плей-офф ЧМ с 2002 года. Американская команда выбыла из турнира в 1/8 финала, проиграв Бельгии (1:4).