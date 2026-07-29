«Реал» полностью согласовал контракт с Родри. Хавбек уже общался с Моуринью (Маттео Моретто)
Родри и «Реал» полностью согласовали контракт.
«Реал» добился прогресса в работе над трансфером Родри.
Как сообщил Маттео Моретто в эфире Radio Marca, мадридцы полностью согласовали с полузащитником «Манчестер Сити» условия контракта. Это должно дать им весомый аргумент на переговорах с «горожанами».
Родри нацелен на трансфер и уже общался с главным тренером испанского клуба Жозе Моуринью.
«Реал» рассчитывает подписать Родри за 40-50 млн евро. Сделку могут закрыть за 24 часа (As)
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Madrid Universal
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Даже три состава уже набирается
У «Мадрида» были капитальные претензии к Франс Футбол.
Что не отменяет того факта, что клуб тогда поступил некрасиво, отказавшись ехать на церемонию.
Но справедливости ради — к Родри у клуба было ноль претензий.
Что Хаби, что Арбелоа были не в приоритете для Переса чисто из-за тренерского авторитета.
Карло же, пришел в Реал и долгое время работал, по большей степени с тем что есть и с тем что дают. Я думаю Карло на многие трансферы абсолютно никак не влиял, в том числе трансфер Мбаппе.
на Родри много дерьма вылили, а теперь через него строить игру предстоит