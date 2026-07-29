«Реал» полностью согласовал контракт с Родри. Хавбек уже общался с Моуринью (Маттео Моретто)

Родри и «Реал» полностью согласовали контракт.

«Реал» добился прогресса в работе над трансфером Родри.

Как сообщил Маттео Моретто в эфире Radio Marca, мадридцы полностью согласовали с полузащитником «Манчестер Сити » условия контракта. Это должно дать им весомый аргумент на переговорах с «горожанами».

Родри нацелен на трансфер и уже общался с главным тренером испанского клуба Жозе Моуринью .

«Реал» рассчитывает подписать Родри за 40-50 млн евро. Сделку могут закрыть за 24 часа (As)

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