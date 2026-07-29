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  4. «Реал» полностью согласовал контракт с Родри. Хавбек уже общался с Моуринью (Маттео Моретто)

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«Реал» полностью согласовал контракт с Родри. Хавбек уже общался с Моуринью (Маттео Моретто)
Родри и «Реал» полностью согласовали контракт.

«Реал» добился прогресса в работе над трансфером Родри.

Как сообщил Маттео Моретто в эфире Radio Marca, мадридцы полностью согласовали с полузащитником «Манчестер Сити» условия контракта. Это должно дать им весомый аргумент на переговорах с «горожанами».

Родри нацелен на трансфер и уже общался с главным тренером испанского клуба Жозе Моуринью.

«Реал» рассчитывает подписать Родри за 40-50 млн евро. Сделку могут закрыть за 24 часа (As)

***

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Madrid Universal
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logoЖозе Моуринью
logoпремьер-лига Англия
logoвозможные трансферы
logoМанчестер Сити
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Комментарии

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Серьезная банда намечается !
ОтветLavrusha
Серьезная банда намечается !
Как всегда, намечается
ОтветLavrusha
Серьезная банда намечается !
Да, сильнейший состав в мире с огромным отрывом.
Даже три состава уже набирается
Его с землей сравняли когда он ЗМ получил, а он туда бежит...
ОтветЭрик Оганезов
Его с землей сравняли когда он ЗМ получил, а он туда бежит...
Лично его никто с землей не сравнивал.
У «Мадрида» были капитальные претензии к Франс Футбол.
Что не отменяет того факта, что клуб тогда поступил некрасиво, отказавшись ехать на церемонию.
Но справедливости ради — к Родри у клуба было ноль претензий.
ОтветЭрик Оганезов
Его с землей сравняли когда он ЗМ получил, а он туда бежит...
Деньги не пахнут.
Что происходит? 😂😂😂 Я что сплю?? Это лучшее межсезонье Реала в истории
Ответlaruff
Что происходит? 😂😂😂 Я что сплю?? Это лучшее межсезонье Реала в истории
Олисе если подпишут, тогда да
Ответlaruff
Что происходит? 😂😂😂 Я что сплю?? Это лучшее межсезонье Реала в истории
Для этого нужно что-то выиграть этим составом. Неизвестно, кто может стать слабым звеном.
Реал в это ТО мощнейшим образом закупился
Ответtony
Реал в это ТО мощнейшим образом закупился
лет 5 перес копилку не расчехлял
Ответtony
Реал в это ТО мощнейшим образом закупился
по именам топ трансферы, однако много возрастных футболистов, у которых пик прошел: Родри, Силва, Думфрис
Как на это смотрит наш губастый борец за права негров?
Ответiscariot13
Как на это смотрит наш губастый борец за права негров?
Это осталось в прошлом вместе с подбородком
ОтветGuillermo
Это осталось в прошлом вместе с подбородком
Крахмализация, она такая
добро пожаловать в лучший клуб в истории 💪
Ответвойд
добро пожаловать в лучший клуб в истории 💪
Он же не в Спартак перешёл
Ответвойд
добро пожаловать в лучший клуб в истории 💪
Почему у тебя так много минусов? Ты же самый здравый пользователь этого сайта?
Осталось Винисиуса сбагрить и шикарное то
Все свои сбережения за годы безтрансферных лет Перес пустил в это ТО. Наверное, Моур наставил старика на путь истинный: дескать во-первых приду если будут трансферы, чтобы опередить Барса, и во-вторых, не к лицу Реала обходиться себальосами и асенсями, игроками уровня других Реалов, типа Овьедо.
Ответversus_
Все свои сбережения за годы безтрансферных лет Перес пустил в это ТО. Наверное, Моур наставил старика на путь истинный: дескать во-первых приду если будут трансферы, чтобы опередить Барса, и во-вторых, не к лицу Реала обходиться себальосами и асенсями, игроками уровня других Реалов, типа Овьедо.
Скорее наоборот. Перес подписал Моуриньо, чтобы под его имя провернуть эти трансферы.
Ответversus_
Все свои сбережения за годы безтрансферных лет Перес пустил в это ТО. Наверное, Моур наставил старика на путь истинный: дескать во-первых приду если будут трансферы, чтобы опередить Барса, и во-вторых, не к лицу Реала обходиться себальосами и асенсями, игроками уровня других Реалов, типа Овьедо.
Потому что пришел тренер с самолюбием и авторитетом(хоть и прошлых заслуг, но все же)
Что Хаби, что Арбелоа были не в приоритете для Переса чисто из-за тренерского авторитета.
Карло же, пришел в Реал и долгое время работал, по большей степени с тем что есть и с тем что дают. Я думаю Карло на многие трансферы абсолютно никак не влиял, в том числе трансфер Мбаппе.
Шикарный трансфер, если действительно состоится. Один из лучших в это трансферное окно, главное чтобы травмы его обходили стороной.
странный трансфер.
на Родри много дерьма вылили, а теперь через него строить игру предстоит
ОтветVadim Vadim_1116553755
странный трансфер. на Родри много дерьма вылили, а теперь через него строить игру предстоит
Он сам хочет в Реал
ОтветMilaninho23
Он сам хочет в Реал
он хочет в Испанию, просто в лалиге только два клуба уровня финала ЛЧ
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