Ферран – главная цель «ПСЖ», Де Кетеларе – среди альтернатив. Крупи парижанам тоже интересен

Де Кетеларе в «ПСЖ» рассматривают как альтернативу Феррану Торресу.

«ПСЖ» активно работает над усилением атаки.

Как сообщает RMC Sport, парижане своей главной целью определили Феррана Торреса из «Барселоны», но полноценных переговоров по испанцу еще не начинали из-за недавних успехов игрока на ЧМ-2026. Чемпионы Франции не хотели бы переплачивать и поэтому пока выжидают.

Если приобрести Торреса не удастся, «ПСЖ » может обратиться к одной из альтернатив. Среди запасных вариантов – Шарль Де Кетеларе («Аталанта »).

Руководство «Пари Сен-Жермен» также следит за Эли Жуниором Крупи («Борнмут »), но официального проявления интереса пока не было. Француз был бы готов присоединиться к парижанам.

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