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  4. Вратарь «Барсы» Гарсия о трансферах «Реала»: «Неправильно сосредотачиваться на других, у нас отличная команда. Хорошие игроки – не все, что необходимо»

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Вратарь «Барсы» Гарсия о трансферах «Реала»: «Неправильно сосредотачиваться на других, у нас отличная команда. Хорошие игроки – не все, что необходимо»
Гарсия о трансферах «Реала»: для успеха нужны не только игроки.

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия высказался о трансферных приобретениях «Реала» этим летом.

«Было бы ошибкой сосредотачиваться на других. Мы показали, что мы отличная команда.

Если мы сосредоточимся на себе, мы сможем обыграть кого угодно. У них очень хорошие игроки, но уже много раз становилось понятно, что это не все, что необходимо», – сказал Гарсия.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
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logoРеал Мадрид
logoЖоан Гарсия

Комментарии

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все верно)а тот тут послушаешь болел Реала как они собираются всех выносить.помнится после перехода Мбаппе были такие же разговоры.и все забывают что главный тренер Моуриньо.на данный момент Барса более сильна именно как команда,ну а Флик на порядок сильнее чем нынешний Моуриньо
ОтветPredator87
все верно)а тот тут послушаешь болел Реала как они собираются всех выносить.помнится после перехода Мбаппе были такие же разговоры.и все забывают что главный тренер Моуриньо.на данный момент Барса более сильна именно как команда,ну а Флик на порядок сильнее чем нынешний Моуриньо
Флик топовую банду, атмосферу и игру собрал, здесь даже неадекваты не будут спорить. Позвать его - самое удачное решение, которое спасло Лапорту.

Но и ошибок у него хватает
С упрямой высокой обороно в каждом матче все говорили, что первый серьезный соперник в ЛЧ и как бы не вылетели. Так и случилось
И ведь если смотреть матчи, зачастую результат сводился именно к реализации у соперника, так в 90% матчах даже у аутсайдеров было оч много убойных моментов против Барсы, только ноги дрожали или Жоан Гарсия спасал. А целом, все +/- научились(ну мб кроме Реала за искл. топового осеннего классико) играть с каталонцами и разбивать их высокую оборону. А Флик этот вопрос не решает принципиально
ОтветKing_X
Флик топовую банду, атмосферу и игру собрал, здесь даже неадекваты не будут спорить. Позвать его - самое удачное решение, которое спасло Лапорту. Но и ошибок у него хватает С упрямой высокой обороно в каждом матче все говорили, что первый серьезный соперник в ЛЧ и как бы не вылетели. Так и случилось И ведь если смотреть матчи, зачастую результат сводился именно к реализации у соперника, так в 90% матчах даже у аутсайдеров было оч много убойных моментов против Барсы, только ноги дрожали или Жоан Гарсия спасал. А целом, все +/- научились(ну мб кроме Реала за искл. топового осеннего классико) играть с каталонцами и разбивать их высокую оборону. А Флик этот вопрос не решает принципиально
ну не совсем научились))в чемпионате Барса вроде легко по всем прошлась.да и в ЛЧ только собственная реализация моментов помешала пройти атлетов.все знают как играть против высокой линии обороны это верно,только мало кто этим может грамотно воспользоваться
Их время - это трансферное окно, время "Барселоны" - весь оставшийся сезон.
Не стоит на других зацикливаться, нужно думать о себе
Заголовок длиннее новости…. почти)))
конечно, нет смысла смотреть на Реал. надо на себя смотреть и прогрессировать.
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