Вратарь «Барсы» Гарсия о трансферах «Реала»: «Неправильно сосредотачиваться на других, у нас отличная команда. Хорошие игроки – не все, что необходимо»

Гарсия о трансферах «Реала»: для успеха нужны не только игроки.

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия высказался о трансферных приобретениях «Реала» этим летом.

«Было бы ошибкой сосредотачиваться на других. Мы показали, что мы отличная команда.

Если мы сосредоточимся на себе, мы сможем обыграть кого угодно. У них очень хорошие игроки, но уже много раз становилось понятно, что это не все, что необходимо», – сказал Гарсия.