Вратарь «Барсы» Гарсия о трансферах «Реала»: «Неправильно сосредотачиваться на других, у нас отличная команда. Хорошие игроки – не все, что необходимо»
Гарсия о трансферах «Реала»: для успеха нужны не только игроки.
Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия высказался о трансферных приобретениях «Реала» этим летом.
«Было бы ошибкой сосредотачиваться на других. Мы показали, что мы отличная команда.
Если мы сосредоточимся на себе, мы сможем обыграть кого угодно. У них очень хорошие игроки, но уже много раз становилось понятно, что это не все, что необходимо», – сказал Гарсия.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
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Но и ошибок у него хватает
С упрямой высокой обороно в каждом матче все говорили, что первый серьезный соперник в ЛЧ и как бы не вылетели. Так и случилось
И ведь если смотреть матчи, зачастую результат сводился именно к реализации у соперника, так в 90% матчах даже у аутсайдеров было оч много убойных моментов против Барсы, только ноги дрожали или Жоан Гарсия спасал. А целом, все +/- научились(ну мб кроме Реала за искл. топового осеннего классико) играть с каталонцами и разбивать их высокую оборону. А Флик этот вопрос не решает принципиально