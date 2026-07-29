«Штутгарт» за 15+2 млн евро купил вингера сборной Словакии Сауэра у «Фейеноорда»

«Штутгарт » объявил о трансфере Лео Сауэра .

20-летний вингер перешел в немецкий клуб из «Фейеноорда ». Он заключил контракт сроком до 2031 года и взял 44-й номер.

Goal передает , что за футболиста сборной Словакии роттердамцы получили 15 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.

В сезоне-2025/26 Сауэр провел 20 игр в Эредивизи и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: vfb.de