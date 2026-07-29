«Штутгарт» за 15+2 млн евро купил вингера сборной Словакии Сауэра у «Фейеноорда»
«Штутгарт» объявил о трансфере Лео Сауэра.
20-летний вингер перешел в немецкий клуб из «Фейеноорда». Он заключил контракт сроком до 2031 года и взял 44-й номер.
Goal передает, что за футболиста сборной Словакии роттердамцы получили 15 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.
В сезоне-2025/26 Сауэр провел 20 игр в Эредивизи и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: vfb.de
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Штутгарта»
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