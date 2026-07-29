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  4. FIFPRO Europe о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Финансовые интересы не должны перевешивать голоса тех, кто играет, поддерживает и развивает футбол»

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FIFPRO Europe о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Финансовые интересы не должны перевешивать голоса тех, кто играет, поддерживает и развивает футбол»
FIFPRO Europe о планах ФИФА: глубоко обеспокоены, не поддерживаем эту модель.

Европейское подразделение Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO Europe) выпустило заявление о планах ФИФА продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«FIFPRO Europe с глубокой обеспокоенностью отмечает предложение о преобразовании чемпионата мира по футболу других соревнований ФИФА в инвестиционные активы для частного капитала. Этот шаг коренным и необратимым образом изменит стимулы, лежащие в основе соревнований, в которых игроки работают, соревнуются и строят свою карьеру.

Учитывая потенциально далеко идущие последствия этого предложения для благополучия игроков, международного календаря матчей и будущего управления игрой, особенно тревожно, что проект такого масштаба разрабатывался в основном за закрытыми дверями и был близок к соглашению без какого-либо содержательного взаимодействия с теми, кого он больше всего затрагивает. Решение обойти недавно созданные механизмы диалога между ФИФА и FIFPRO только усиливает эти опасения.

Предложение также вызывает серьезные опасения по поводу будущего управления мировым футболом и целостности игры. Участие заинтересованных сторон в принятии решений ФИФА всегда было ограниченным. Оно не должно быть вытеснено коммерческим влиянием, позволяющим финансовым интересам перевешивать голоса тех, кто играет, поддерживает и развивает игру. FIFPRO Europe не может – и никогда не будет – поддерживать такую ​​модель.

С такими действиями ФИФА ни FIFPRO, ни игроки не имеют права голоса. Тем не менее, им придется жить с последствиями этих решений еще долго после того, как ФИФА сменит нынешнее руководство.

Теперь ответственность лежит на ФИФА, которая должна без промедления пересмотреть свое предложение. Между тем, каждая национальная футбольная ассоциация несет ответственность, которая выходит далеко за рамки сегодняшних финансовых результатов или завтрашних коммерческих прогнозов.

Правительства, государственные органы, конфедерации, лиги, клубы и болельщики также должны сыграть свою роль в обеспечении того, чтобы футбол оставался общественным достоянием, а не просто коммерческим активом.

FIFPRO Europe готова сотрудничать со всеми учреждениями и заинтересованными сторонами, стремящимися защитить как интересы игроков, так и долгосрочную целостность игры. Будущее футбола не заслуживает меньшего. И игроки, которые будут его формировать, тоже», – говорится в заявлении организации.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт FIFPro
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