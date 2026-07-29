Гранат о тренерах РПЛ: «Иностранцы точно не лучше наших специалистов. Тенденции в первом туре пока не вижу – это совпадение, все зависит от календаря»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат считает, что российские тренеры не уступают иностранным по уровню подготовки.
В первом туре Альфа-Банк РПЛ «Ростов» под руководством испанца Джонатана Альбы уступил «Оренбургу» Ильдара Ахметзянова (1:2), «Рубин» Франка Артиги – «Краснодару» Мурада Мусаева (1:3), «Акрон» Срджана Благоевича – «Зениту» Сергея Семака (0:5). «Динамо» под руководством Сандро Шварца сыграло вничью с «Крыльями Советов» Сергея Булатова (0:0).
«Не вижу тенденции по проигрышам иностранных тренеров в первом туре. Пока что это совпадение, но все зависит от календаря.
Например, «Родина» – это новая команда, которая только вышла в РПЛ. Они играли против «Спартака» с иностранным тренером (красно-белые победили со счетом 3:0 – Спортс’‘).
Когда российский тренер будет играть против российского, один из них может проиграть. Но иностранцы точно не лучше наших специалистов», – сказал Гранат.
Комментарии
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Гениальный вывод. А может не проиграть ни один, если ничья. И точно не могут выиграть оба российских тренера.
Могу ещё добавить: если у вас трое детей, то как минимум двое из них - одного пола.
так тоже бывает)