Гранат о тренерах РПЛ: «Иностранцы точно не лучше наших специалистов. Тенденции в первом туре пока не вижу – это совпадение, все зависит от календаря»

Гранат: иностранные тренеры точно не лучше наших.

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат считает, что российские тренеры не уступают иностранным по уровню подготовки.

В первом туре Альфа-Банк РПЛ «Ростов » под руководством испанца Джонатана Альбы уступил «Оренбургу » Ильдара Ахметзянова (1:2), «Рубин » Франка Артиги – «Краснодару » Мурада Мусаева (1:3), «Акрон» Срджана Благоевича – «Зениту» Сергея Семака (0:5). «Динамо» под руководством Сандро Шварца сыграло вничью с «Крыльями Советов» Сергея Булатова (0:0).

«Не вижу тенденции по проигрышам иностранных тренеров в первом туре. Пока что это совпадение, но все зависит от календаря.

Например, «Родина» – это новая команда, которая только вышла в РПЛ. Они играли против «Спартака» с иностранным тренером (красно-белые победили со счетом 3:0 – Спортс’‘).

Когда российский тренер будет играть против российского, один из них может проиграть. Но иностранцы точно не лучше наших специалистов», – сказал Гранат.