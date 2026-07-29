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  4. Гранат о тренерах РПЛ: «Иностранцы точно не лучше наших специалистов. Тенденции в первом туре пока не вижу – это совпадение, все зависит от календаря»

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Гранат о тренерах РПЛ: «Иностранцы точно не лучше наших специалистов. Тенденции в первом туре пока не вижу – это совпадение, все зависит от календаря»
Гранат: иностранные тренеры точно не лучше наших.

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Владимир Гранат считает, что российские тренеры не уступают иностранным по уровню подготовки.

В первом туре Альфа-Банк РПЛ «Ростов» под руководством испанца Джонатана Альбы уступил «Оренбургу» Ильдара Ахметзянова (1:2), «Рубин» Франка Артиги – «Краснодару» Мурада Мусаева (1:3), «Акрон» Срджана Благоевича – «Зениту» Сергея Семака (0:5). «Динамо» под руководством Сандро Шварца сыграло вничью с «Крыльями Советов» Сергея Булатова (0:0).

«Не вижу тенденции по проигрышам иностранных тренеров в первом туре. Пока что это совпадение, но все зависит от календаря.

Например, «Родина» – это новая команда, которая только вышла в РПЛ. Они играли против «Спартака» с иностранным тренером (красно-белые победили со счетом 3:0 – Спортс’‘).

Когда российский тренер будет играть против российского, один из них может проиграть. Но иностранцы точно не лучше наших специалистов», – сказал Гранат.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoРостов
logoМурад Мусаев
logoСпартак
logoСандро Шварц
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoОренбург
logoРодина Москва
logoКрылья Советов
logoИльдар Ахметзянов
logoВладимир Гранат
logoСергей Семак
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoЗенит
logoРубин
logoСергей Булатов
logoФранк Артига
logoДжонатан Альба
logoАкрон
logoСрджан Благович
лимит на легионеров

Комментарии

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>Когда российский тренер будет играть против российского, один из них может проиграть.

Гениальный вывод. А может не проиграть ни один, если ничья. И точно не могут выиграть оба российских тренера.
Могу ещё добавить: если у вас трое детей, то как минимум двое из них - одного пола.
ОтветDmitry Orlov
>Когда российский тренер будет играть против российского, один из них может проиграть. Гениальный вывод. А может не проиграть ни один, если ничья. И точно не могут выиграть оба российских тренера. Могу ещё добавить: если у вас трое детей, то как минимум двое из них - одного пола.
А если мальчик, девочка и "с полом не определился"? 😂
ОтветDmitry Orlov
>Когда российский тренер будет играть против российского, один из них может проиграть. Гениальный вывод. А может не проиграть ни один, если ничья. И точно не могут выиграть оба российских тренера. Могу ещё добавить: если у вас трое детей, то как минимум двое из них - одного пола.
"ты чего пристал? - тройняшки мы" ))
так тоже бывает)
Раньше говорили, что наши не хуже иностранцев, а теперь, что иностранцы не лучше наших...
ОтветАлексей Полиенков
Раньше говорили, что наши не хуже иностранцев, а теперь, что иностранцы не лучше наших...
Завтра скажут, наши футболисты не хуже иностранных, а послезавтра иностранные футболисты не лучше наших
"Супер аналитик гранат"... Мягко выражаясь - не очень умный.
Иностранцы как минимум интереснее чем наши автобусники
Да, ведь есть же только «их» и «наши». Нет представителей разных тренерских школ, которые по разному интерпретируют знакомые всем вещи.
Доводы для дураков!
Но итоги только закончившегося чемпионата по призерам -тренерам:Семак,Мусаев,Галактионов ,успех Талалаева перевешивает за наших специалистов.А к нам едут тренеры далеко не первой обоймы.
Конечно, российские специалисты лучше чем иностранные.
назови 10 топ тренеров России Грант???
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