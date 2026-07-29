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  4. Гладилин о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Он думает, что находится на одном уровне с Месси по значимости. Но если Лео – это бренд, то Артем – нет»

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Гладилин о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Он думает, что находится на одном уровне с Месси по значимости. Но если Лео – это бренд, то Артем – нет»
Гладилин о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: Артем думает, что он Месси.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о желании Артема Дзюбы вернуться в состав красно-белых.

«Это несерьезно! Видимо, Дзюба думает, что он Месси. Не раз же были разговоры, что аргентинец хочет завершить карьеру в «Барселоне». В его случае понятно, для чего это нужно. Дзюба думает, что по значимости он находится на одном уровне с Месси. Но если Месси – это бренд, то Дзюба – не бренд.

Если Дзюба хочет завершить карьеру в «Спартаке», то пусть прямо об этом скажет. Ему надо поговорить с руководством и сказать, что не претендует на что-то, а просто хочет помочь на один сезон, чем сможет. Будущего у него уже нет, а надо красиво закончить. При этом он не хочет завершить карьеру в «Зените», а именно надеется сделать это в «Спартаке», – сказал Гладилин.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoАртем Дзюба
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСпартак
Валерий Гладилин
logoЗенит
logoЛионель Месси

Комментарии

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Даже бесплатно не возьмут в Спартак! )) Клоун он клоун и есть. )
ОтветZ-7478
Даже бесплатно не возьмут в Спартак! )) Клоун он клоун и есть. )
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ОтветАлексей Мясников
Комментарий скрыт
при том лучший за всю их историю
Все правильно сказал. Распиариные такие как Дзюба, Губерниев, Бузова и др., они тормозят развитие всего положительного и удобны власти. Это как бренды, есть настоящие, а есть подделка.
ОтветDinamik1
Все правильно сказал. Распиариные такие как Дзюба, Губерниев, Бузова и др., они тормозят развитие всего положительного и удобны власти. Это как бренды, есть настоящие, а есть подделка.
месси еще более удобен власти, если исходить из политических акций)
Но если Лео это бренд, то Артёмка это кент.
он тоже может быть брендом, изделие номер 2
Дзюбе надо переходить в другую команду чтобы завершить карьеру.
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