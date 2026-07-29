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  4. Бителло: «Выключаю телефон и приставку за несколько часов до сна, есть специальные очки, как у Холанда. Чем больше буду так делать, тем дольше отыграю»

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Бителло: «Выключаю телефон и приставку за несколько часов до сна, есть специальные очки, как у Холанда. Чем больше буду так делать, тем дольше отыграю»
Бителло: за несколько часов до сна выключаю телефон.

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, что отказался от гаджетов перед сном для лучшего восстановления.

– Любовь к видеоиграм – распространенная история среди современных футболистов. Тебе это никогда не мешало?

– Раньше я проводил очень много времени за приставкой, играл в PlayStation поздно ночью. Потом понял, что это вредит мне – утром сложнее встать на тренировку, чувствуешь себя усталым, плохо восстанавливаешься.

Сон и качественное восстановление – самое главное для футболистов. Поэтому теперь я не играю ночью, за несколько часов до сна выключаю приставку.

– Еще одна проблема – зависимость от телефона, соцсетей. У тебя это есть?

– Сегодня телефоны и интернет – большая часть нашей жизни. Очень много людей зависимы от этого, это всеобщая проблема. Наша жизнь сильно связана с телефоном, мы многое делаем в нем.

Самое главное – уметь себя контролировать. Чтобы это не мешало сну, не влияло на твое состояние. Я научился это делать.

–  Холанд использует специальные очки, фильтрующие синий свет, и отключает Wi-Fi на ночь. Делаешь так же?

– У меня тоже есть специальные очки, да. Это помогает мне быстрее уснуть. За несколько часов до сна я выключаю телефон, стараюсь серьезно относиться ко сну. Чем больше буду так делать, тем дольше я отыграю. А футбол я очень люблю, это главное удовольствие в моей жизни, – сказал Бителло.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии

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Реальная проблема в жизни людей, а детей особенно. Гаджетозависимость.
Ну и новостная повестка у взрослых всё тревожнее и тревожнее, что вечером, что ночью, хрен тут выспишься нормально.
футбол для него главное удовольствие в жизни-вот в чем секрет. Лещук, мотай на ус
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