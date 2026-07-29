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  4. Мажич об отмене жеребьевки в матче «Зенита» и «Спартака»: «Это не решение Буланова. Как он может идти против организаторов и правоохранителей? Нет смысла в этом»

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Мажич об отмене жеребьевки в матче «Зенита» и «Спартака»: «Это не решение Буланова. Как он может идти против организаторов и правоохранителей? Нет смысла в этом»
Мажич об отмене жеребьевки в матче за Суперкубок: это не решение судьи.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался об отмене жеребьевки перед серией пенальти в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, пен. 4:2).

– По процедуре судья должен подбросить монету и определить, на какой стороне будет проводиться серия пенальти.

Когда «Зенит» забил гол – отличился Александр Соболев с пенальти – много бутылок полетело на поле. Люди, отвечающие за организацию матча, а также правоохранители после финального свистка сказали, что серия пенальти должна проходить на других воротах, где все спокойно и безопасно.

Это не было решение [Евгения] Буланова. Знаю, что сейчас на этот счет есть большая дискуссия. Люди, которые отвечают за организацию, в сотрудничестве с полицией провели осмотр данной ситуации и обнаружили опасность. И правила игры диктуют также, что, когда есть опасность, должен быть сделан выбор в пользу стороны поля, где безопасно.

– От кого Буланов получил сигнал?

– От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.

– У него выбора не было?

– Как можно сделать выбор, когда он не отвечает за это? Как он может идти против организаторов и правоохранителей? Нет смысла в этом. Если бы он не прислушался к мнению организаторов и полиции, кто был бы виноват? – сказал Мажич.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Милорад Мажич
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Комментарии

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- От кого Буланов получил сигнал?
– От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.
- А кто эти люди?
- Которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.
ОтветАРТУР АЛИЕВ
- От кого Буланов получил сигнал? – От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией. - А кто эти люди? - Которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.
Интересно, а почему это сразу не объяснили?
А как ещё на игру могут влиять на игру "люди которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией"? 🤔
Отменять игры после броска пластиковой бутылки могут?
ОтветАРТУР АЛИЕВ
- От кого Буланов получил сигнал? – От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией. - А кто эти люди? - Которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.
От Дюкова и Миллера.
ОтветВиталий Лёвкин_1117074683
Отмажич короче
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Ответasemo89
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"От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией"

Связаны ли эти люди с одним из клубов, участвующем в матче? Очевидно, что эту ситуацию нужно расследовать. Есть высокая вероятность, что эти люди использовали свои возможности для создания для одного из участников матча благоприятных условий. Это коррупция, которая должна быть расследована.
Российский футбол нужно очищать от газпромовской коррупции, которая разрушает лигу.
ОтветEvgeny Valyaev
"От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией" Связаны ли эти люди с одним из клубов, участвующем в матче? Очевидно, что эту ситуацию нужно расследовать. Есть высокая вероятность, что эти люди использовали свои возможности для создания для одного из участников матча благоприятных условий. Это коррупция, которая должна быть расследована. Российский футбол нужно очищать от газпромовской коррупции, которая разрушает лигу.
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ОтветEvgeny Valyaev
"От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией" Связаны ли эти люди с одним из клубов, участвующем в матче? Очевидно, что эту ситуацию нужно расследовать. Есть высокая вероятность, что эти люди использовали свои возможности для создания для одного из участников матча благоприятных условий. Это коррупция, которая должна быть расследована. Российский футбол нужно очищать от газпромовской коррупции, которая разрушает лигу.
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По регламенту судья в этом вопросе принимает единоличное решение, и никакие третьи лица на него не могут влиять. То есть Мажич официально признает, что на судью оказали внешнее давление. Что собственно и требовалось доказать.
Ответiscariot13
По регламенту судья в этом вопросе принимает единоличное решение, и никакие третьи лица на него не могут влиять. То есть Мажич официально признает, что на судью оказали внешнее давление. Что собственно и требовалось доказать.
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Ответiscariot13
По регламенту судья в этом вопросе принимает единоличное решение, и никакие третьи лица на него не могут влиять. То есть Мажич официально признает, что на судью оказали внешнее давление. Что собственно и требовалось доказать.
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– От кого Буланов получил сигнал?

– От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.
..
-Кто заставил Инфантино отменить красную Балогуну?
- Люди, которые сотрудничают с Белым домом))
Какую дичь несет, зачем он нужен вообще???
Где фамилии людей принявшие глупейшее решение? В каком регламенте указано. ЧТО КТО- ТО ИМЕЕТ ПРАВО УКАЗЫВАТЬ СУДЬЕ? Почему провокатор не был удален с поля? Если Буланов не виновен, кто виновен? Если была какая то опасность, почему не было объявлений по стадиону? Мажич опять всем компасирует всем мозги!
Ответsyak7
Где фамилии людей принявшие глупейшее решение? В каком регламенте указано. ЧТО КТО- ТО ИМЕЕТ ПРАВО УКАЗЫВАТЬ СУДЬЕ? Почему провокатор не был удален с поля? Если Буланов не виновен, кто виновен? Если была какая то опасность, почему не было объявлений по стадиону? Мажич опять всем компасирует всем мозги!
Да, это промашка. Фамилии вместе с паспортными данными надо было вывести на табло.
Одновременно с выдержкой из регламента, где сказано о возможности отмены жеребьёвки.
Правда после этой истерики я сомневаюсь, что кб понимают написанное.
ОтветКатя СПб
Да, это промашка. Фамилии вместе с паспортными данными надо было вывести на табло. Одновременно с выдержкой из регламента, где сказано о возможности отмены жеребьёвки. Правда после этой истерики я сомневаюсь, что кб понимают написанное.
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Заговор!Доколе будут убивать Спартак ?
ОтветМаксим Никитин
Заговор!Доколе будут убивать Спартак ?
Единственный способ избавиться от заговора это слиться в пердив.
ОтветКатя СПб
Единственный способ избавиться от заговора это слиться в пердив.
Вот и вперёд, вам там самое место. 💩
Это просто Санкт Петербургский цирк. Сразу после игры все эти господа сказали : люди вы идиоты , жеребьевка была . Потом эти же люди сказали что они ни при чем ,судья принял решение. А сейчас бабах и опять вернулось обратно. Вы хотя бы в зените там у себя обговорите все,договоритесь что будете врать,а потом выносите это вранье
Тут многие обвиняют Дюкова и Миллера. Однако Дюков и Миллер не били пенальти, пенальти били игроки Спартака и Зенита. Зенитовцы умеют это делать лучше спартаковцев, к тому же в воротах Зенита стоял вратарь входящий в тройку лучших в РПЛ - ( Агкацев, Адамов, Бориско), а в воротах Спартака мешок с картошкой.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Тут многие обвиняют Дюкова и Миллера. Однако Дюков и Миллер не били пенальти, пенальти били игроки Спартака и Зенита. Зенитовцы умеют это делать лучше спартаковцев, к тому же в воротах Зенита стоял вратарь входящий в тройку лучших в РПЛ - ( Агкацев, Адамов, Бориско), а в воротах Спартака мешок с картошкой.
Дюков не бил, зато он свим взглядом мешал Максименко отбивать пенальти, а Умярову и Дмитриеву нормально пробить. Правда один раз всё-таки он лоханулся, когда помешал Мостовому.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Тут многие обвиняют Дюкова и Миллера. Однако Дюков и Миллер не били пенальти, пенальти били игроки Спартака и Зенита. Зенитовцы умеют это делать лучше спартаковцев, к тому же в воротах Зенита стоял вратарь входящий в тройку лучших в РПЛ - ( Агкацев, Адамов, Бориско), а в воротах Спартака мешок с картошкой.
это они (игроки Зенита) за 2 месяца лучше бить научились? а игроки Спартака за месяц разучились?
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