Мажич об отмене жеребьевки в матче «Зенита» и «Спартака»: «Это не решение Буланова. Как он может идти против организаторов и правоохранителей? Нет смысла в этом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался об отмене жеребьевки перед серией пенальти в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, пен. 4:2).
– По процедуре судья должен подбросить монету и определить, на какой стороне будет проводиться серия пенальти.
Когда «Зенит» забил гол – отличился Александр Соболев с пенальти – много бутылок полетело на поле. Люди, отвечающие за организацию матча, а также правоохранители после финального свистка сказали, что серия пенальти должна проходить на других воротах, где все спокойно и безопасно.
Это не было решение [Евгения] Буланова. Знаю, что сейчас на этот счет есть большая дискуссия. Люди, которые отвечают за организацию, в сотрудничестве с полицией провели осмотр данной ситуации и обнаружили опасность. И правила игры диктуют также, что, когда есть опасность, должен быть сделан выбор в пользу стороны поля, где безопасно.
– От кого Буланов получил сигнал?
– От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.
– У него выбора не было?
– Как можно сделать выбор, когда он не отвечает за это? Как он может идти против организаторов и правоохранителей? Нет смысла в этом. Если бы он не прислушался к мнению организаторов и полиции, кто был бы виноват? – сказал Мажич.
Комментарии
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– От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.
- А кто эти люди?
- Которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.
А как ещё на игру могут влиять на игру "люди которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией"? 🤔
Отменять игры после броска пластиковой бутылки могут?
Связаны ли эти люди с одним из клубов, участвующем в матче? Очевидно, что эту ситуацию нужно расследовать. Есть высокая вероятность, что эти люди использовали свои возможности для создания для одного из участников матча благоприятных условий. Это коррупция, которая должна быть расследована.
Российский футбол нужно очищать от газпромовской коррупции, которая разрушает лигу.
– От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.
..
-Кто заставил Инфантино отменить красную Балогуну?
- Люди, которые сотрудничают с Белым домом))
Одновременно с выдержкой из регламента, где сказано о возможности отмены жеребьёвки.
Правда после этой истерики я сомневаюсь, что кб понимают написанное.