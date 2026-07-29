Азиатская конфедерация о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Разочарованы, что с нами не консультировались. Следует дать время и информацию для всесторонней оценки предложения»

Азиатская конфедерация о продаже прав на ЧМ: ФИФА не консультировалась с нами.

Азиатская футбольная конфедерация отреагировала на информацию о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам.

«С АФК не консультировались по поводу этого предложения, и мы разочарованы тем, что вопрос такой важности стал достоянием общественности до того, как АФК предоставили возможность изучить и обсудить его по соответствующим и устоявшимся каналам управления.

Хотя АФК признает важность изучения инновационных подходов, которые могут укрепить будущее мирового футбола, инициативы такого масштаба и с такими последствиями должны основываться на принципах надлежащего управления, прозрачности и конструктивных консультаций.

Решения, которые могут изменить коммерческое и финансовое будущее игры, требуют всестороннего предварительного взаимодействия с конфедерациями, ассоциациями-членами и другими соответствующими заинтересованными сторонами, прежде чем какие-либо предложения будут внесены в соответствующие органы, принимающие решения.



АФК твердо убеждена в том, что всем заинтересованным сторонам следует предоставить достаточную информацию и достаточное время для всесторонней оценки предложения, включая его управленческие, юридические, коммерческие и стратегические последствия. Этот процесс необходим для обеспечения того, чтобы любое решение отражало коллективные интересы мирового футбольного сообщества и укрепляло доверие к системе управления ФИФА.



Являясь одной из шести футбольных конфедераций мира, АФК по-прежнему привержена дальнейшему развитию мирового футбола», – говорится в заявлении организации.

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И на кой Инфантино продавать долю ЧМ частным инвесторам?