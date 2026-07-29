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  4. «Реал» рассчитывает подписать Родри за 40-50 млн евро. Сделку могут закрыть за 24 часа (As)

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«Реал» рассчитывает подписать Родри за 40-50 млн евро. Сделку могут закрыть за 24 часа (As)
«Реал» может закрыть сделку по Родри за 24 часа.

«Реал» может закрыть сделку по Родри в ближайшие 24 часа.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб начал устные переговоры с «Манчестер Сити» после того, как Флорентино Перес одобрил подписание 30-летнего испанского полузащитника.

По информации As, сделка может быть закрыта уже по итогам встречи представителей клубов, запланированной на четверг, 30 июля. «Реал» рассчитывает, что сможет подписать Родри за 40-50 миллионов евро.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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Комментарии

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Прикольно будет, если реал подпишет Родри, тот выиграет ЗМ и они по привычке не приедут на награждение
ОтветАРТУР АЛИЕВ
Прикольно будет, если реал подпишет Родри, тот выиграет ЗМ и они по привычке не приедут на награждение
Комментарий скрыт
Ответвойд
Комментарий скрыт
А ты можешь не плакать про Педри?🥺
Как раз пока Родри под наркозом после операции
ОтветMarcus-light
Как раз пока Родри под наркозом после операции
А агенты для чего? Нужно всего лишь Родри сказать агенту давай делай, ему останется только подпись поставить!
По факту у РМ прям топ состав. Ещё бы 1 ЦЗ хорошего или чтобы Милитао и Рюдигер перестали с травмами вылетать.
Куртуа один из сильнейших вратарей и сейчас.
Кукурелья-Рюдигер-Милитао-Трент прекрасная линия обороны.
Родри-Вальверде шикарная пара ЦП. Испанец думает, а уругваец бегает.
Беллингем как 10 офигенен и на ЧМ это опять показал.
Винисиус-Мбаппе-Диоманде отличная тройка нападения.
ОтветМикель Артета 65%
По факту у РМ прям топ состав. Ещё бы 1 ЦЗ хорошего или чтобы Милитао и Рюдигер перестали с травмами вылетать. Куртуа один из сильнейших вратарей и сейчас. Кукурелья-Рюдигер-Милитао-Трент прекрасная линия обороны. Родри-Вальверде шикарная пара ЦП. Испанец думает, а уругваец бегает. Беллингем как 10 офигенен и на ЧМ это опять показал. Винисиус-Мбаппе-Диоманде отличная тройка нападения.
а еще Родриго, Гюлер, Мастантуоно, Браим, Камавинга, Тчуамени на скамейке)
ОтветМикель Артета 65%
По факту у РМ прям топ состав. Ещё бы 1 ЦЗ хорошего или чтобы Милитао и Рюдигер перестали с травмами вылетать. Куртуа один из сильнейших вратарей и сейчас. Кукурелья-Рюдигер-Милитао-Трент прекрасная линия обороны. Родри-Вальверде шикарная пара ЦП. Испанец думает, а уругваец бегает. Беллингем как 10 офигенен и на ЧМ это опять показал. Винисиус-Мбаппе-Диоманде отличная тройка нападения.
набор игроков для абсолютно разного футбола. посмотрим, конечно, но футбол вообще не так работает, как вы себе представляете.
Хороший исход для Сити, нужно двигаться дальше. Если Родри уже устал от Англии и хочет домой, то праймовую версию времён ЗМ уже не увидим. Реалу же главное его не загонять, чтобы оставался здоровым и показывал свой максимум в решающих матчах сезона.
ОтветIvan Babenko
Хороший исход для Сити, нужно двигаться дальше. Если Родри уже устал от Англии и хочет домой, то праймовую версию времён ЗМ уже не увидим. Реалу же главное его не загонять, чтобы оставался здоровым и показывал свой максимум в решающих матчах сезона.
Нико наконец то получит свой шанс в Сити
ОтветNuwanda
Нико наконец то получит свой шанс в Сити
Точно, целый год был единственным опорником и, оказывается, не получал шанса)
Реал по именам по сути как сб Франции на две головы лучше всех остальных. Но при этом уступит Барселоне, как Франция Испании если та будет в форме, несмотря на то, что индивидуально в Реале топ звезд больше.
Ответzamzam
Реал по именам по сути как сб Франции на две головы лучше всех остальных. Но при этом уступит Барселоне, как Франция Испании если та будет в форме, несмотря на то, что индивидуально в Реале топ звезд больше.
Все решает система.
Ответzamzam
Реал по именам по сути как сб Франции на две головы лучше всех остальных. Но при этом уступит Барселоне, как Франция Испании если та будет в форме, несмотря на то, что индивидуально в Реале топ звезд больше.
Это сложно с точностью сказать, в отдельно взятом матче звзеда зарешать может. А вот на дистанции система решает.
Как по мне 40-60🍋 за Родри адекватная цена!
30 лет уже, поиграет еще года три на топ уровне
ОтветЕгор Крид58
Как по мне 40-60🍋 за Родри адекватная цена! 30 лет уже, поиграет еще года три на топ уровне
С учетом года контракта - да. С учетом того, что им заменить Родри придется - нет. Но мб это и невозможно сейчас, ибо нет близкого по функционалу игрока. Мб Френки близок, но не так устойчив и больше в оборону уходит. Педри можно ставить на позицию Родри, но другие фрагменты просядут. В перспективе кто-то из пары Берналь - Маркес подойдет, но их вряд ли продадут.
ОтветТимур Мударисов
С учетом года контракта - да. С учетом того, что им заменить Родри придется - нет. Но мб это и невозможно сейчас, ибо нет близкого по функционалу игрока. Мб Френки близок, но не так устойчив и больше в оборону уходит. Педри можно ставить на позицию Родри, но другие фрагменты просядут. В перспективе кто-то из пары Берналь - Маркес подойдет, но их вряд ли продадут.
Педри в Барселоне вроде бегает
Все уважаемые игроки хотят поработать с Жозе
ОтветDirect free kick
Все уважаемые игроки хотят поработать с Жозе
Без обид, но работа с Пепом это более престижно. Скорее тут предпочтение Родри вернуться домой и поиграть за бланкос.
ОтветТимур Мударисов
Без обид, но работа с Пепом это более престижно. Скорее тут предпочтение Родри вернуться домой и поиграть за бланкос.
При всём уважении к Пепу, он ЛЧ с Порту и Интером не выигрывал)
Сколько уже Реал за два летних ТО тратит бабла, чтобы хоть как-то конкурировать с Барсой? Не удивлюсь, что даже после этих трансферов они сольют третье чемпионство подряд
Ответpeople people
Сколько уже Реал за два летних ТО тратит бабла, чтобы хоть как-то конкурировать с Барсой? Не удивлюсь, что даже после этих трансферов они сольют третье чемпионство подряд
За 2 летних ТО Барселона потратила на данный момент наравне с Реалом, что ты написал? Диоманде ещё не подписали официально)
ОтветАрхи-Тек-То р
За 2 летних ТО Барселона потратила на данный момент наравне с Реалом, что ты написал? Диоманде ещё не подписали официально)
Реал прошлым летом 300 лямов потратил
На бумаге трансферное окно абсолютно идеальное.
Посмотрим, как будет, но по сути у маура щас 2 топовых состава, комбинация молодости и опыта.
И футболисты, с которыми можно играть в абсолютно разный футбол.
Будет очень весело
ОтветAres
На бумаге трансферное окно абсолютно идеальное. Посмотрим, как будет, но по сути у маура щас 2 топовых состава, комбинация молодости и опыта. И футболисты, с которыми можно играть в абсолютно разный футбол. Будет очень весело
Идеальное было бы, если бы подписали Олисе в есть Диоманде.

Кукурелья, Думфрис, Конате, Родри, Бернарду С, Олисе и лучший молодой игрок Ла Лиги прошлого сезона в качестве столба.
Угнать за 24 часа.
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