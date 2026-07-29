«Реал» рассчитывает подписать Родри за 40-50 млн евро. Сделку могут закрыть за 24 часа (As)
«Реал» может закрыть сделку по Родри за 24 часа.
«Реал» может закрыть сделку по Родри в ближайшие 24 часа.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб начал устные переговоры с «Манчестер Сити» после того, как Флорентино Перес одобрил подписание 30-летнего испанского полузащитника.
По информации As, сделка может быть закрыта уже по итогам встречи представителей клубов, запланированной на четверг, 30 июля. «Реал» рассчитывает, что сможет подписать Родри за 40-50 миллионов евро.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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