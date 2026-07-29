УЕФА о возможной продаже части прав на ЧМ: «ФИФА не может продолжать использовать футбол, чтобы обогащать себя и своих друзей. Ее схема сталкивается с сопротивлением»

УЕФА: ФИФА не может и дальше использовать футбол для обогащения.

УЕФА выпустил новое заявление касательно планов президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам.

Сегодня стало известно, что Инфантино пообещал выплатить всем 211 ассоциациям-членам ФИФА по 40 миллионов долларов , если они примут его план. Им дали 53 дня на принятие решения.

«Сегодня мы узнали о том, что ФИФА установила крайний срок для ассоциаций, в течение которого они должны поддержать предложение, иначе предложение о единовременной выплате будет отозвано. Это все, что нужно знать об этом плане.

Но после обсуждений со многими заинтересованными сторонами УЕФА стало известно, что схема ФИФА сталкивается со значительным и растущим сопротивлением. ФИФА не может продолжать использовать наш спорт, чтобы обогащать себя и своих друзей.

Мы можем развивать спорт правильно. Пришло время поставить во главу угла интересы ассоциаций, клубов, лиг, игроков и болельщиков», – заявили в УЕФА .

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И на кой Инфантино продавать долю ЧМ частным инвесторам?

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