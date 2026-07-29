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  4. УЕФА о возможной продаже части прав на ЧМ: «ФИФА не может продолжать использовать футбол, чтобы обогащать себя и своих друзей. Ее схема сталкивается с сопротивлением»

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УЕФА о возможной продаже части прав на ЧМ: «ФИФА не может продолжать использовать футбол, чтобы обогащать себя и своих друзей. Ее схема сталкивается с сопротивлением»
УЕФА: ФИФА не может и дальше использовать футбол для обогащения.

УЕФА выпустил новое заявление касательно планов президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам. 

Сегодня стало известно, что Инфантино пообещал выплатить всем 211 ассоциациям-членам ФИФА по 40 миллионов долларов, если они примут его план. Им дали 53 дня на принятие решения.

«Сегодня мы узнали о том, что ФИФА установила крайний срок для ассоциаций, в течение которого они должны поддержать предложение, иначе предложение о единовременной выплате будет отозвано. Это все, что нужно знать об этом плане. 

Но после обсуждений со многими заинтересованными сторонами УЕФА стало известно, что схема ФИФА сталкивается со значительным и растущим сопротивлением. ФИФА не может продолжать использовать наш спорт, чтобы обогащать себя и своих друзей.

Мы можем развивать спорт правильно. Пришло время поставить во главу угла интересы ассоциаций, клубов, лиг, игроков и болельщиков», – заявили в УЕФА.

Продажа ЧМ по частям: план ФИФА с людьми Трампа, Инфантино «подкупает» страны, в УЕФА грозят бойкотом, есть признаки сговора с США

И на кой Инфантино продавать долю ЧМ частным инвесторам?

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
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Комментарии

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Инфантино - позор футбола
ОтветSantucco
Инфантино - позор футбола
Комментарий удален пользователем
ОтветКирюша 🐓
Комментарий удален пользователем
Эмодзи рядом с ником не просто так, полагаю)
УЕФА-то сама не святая. Сама никого не обогащала, сама не обогащалась? Едва ли не все реформы идут в угоду богатым, а средний класс и те, что победнее - идут лесом.
Однако же лысый уже совсем оборзел, краев совсем ни видит
ОтветГранитный камушек в груди
УЕФА-то сама не святая. Сама никого не обогащала, сама не обогащалась? Едва ли не все реформы идут в угоду богатым, а средний класс и те, что победнее - идут лесом. Однако же лысый уже совсем оборзел, краев совсем ни видит
Комментарий скрыт
ОтветГранитный камушек в груди
УЕФА-то сама не святая. Сама никого не обогащала, сама не обогащалась? Едва ли не все реформы идут в угоду богатым, а средний класс и те, что победнее - идут лесом. Однако же лысый уже совсем оборзел, краев совсем ни видит
Денежные мешки годами внаглую нарушают ФФП, но отделываются незначительными штрафами, либо отмазываются аппеляциями, которые рассматриваются годами. В то же время середняков и аутсайдеров банят в еврокубках и снимают очки в чемпионатах даже за незначительные нарушения
Где то посмеивается Перес
ОтветКонстантин Эсперов
Где то посмеивается Перес
А ведь он предупреждал
ФИФА - некоммерческая организация. Продажа части прав на ЧМ обяжет некоммерческую организацию принимать решения в угоду частных инвесторов, целью которых является исключительно коммерция и обогащение, а не развитие футбола и не развитие через футбол.
Понятно, что после такого бесстыдства как ЧМ-2026 подобные рассуждения - оксюморон, и мы очень глубоко упали с этим лысым жуликом. Но пока его деятельность хотя бы можно исправить. Продажа же самого дорогого в частные руки - это рубикон.
ОтветЛучше б молчал
ФИФА - некоммерческая организация. Продажа части прав на ЧМ обяжет некоммерческую организацию принимать решения в угоду частных инвесторов, целью которых является исключительно коммерция и обогащение, а не развитие футбола и не развитие через футбол. Понятно, что после такого бесстыдства как ЧМ-2026 подобные рассуждения - оксюморон, и мы очень глубоко упали с этим лысым жуликом. Но пока его деятельность хотя бы можно исправить. Продажа же самого дорогого в частные руки - это рубикон.
Немного не так. Некоммерческие организации имеют право заниматься коммерческой деятельностью и Кубок мира - это проект, правами на проведение которого владеет ФИФА. И здесь не долю в ФИФА продают - это невозможно, а долю в их коммерческом проекте. Причем не управление, а чисто коммерцию...
ОтветMax Bochkov
Немного не так. Некоммерческие организации имеют право заниматься коммерческой деятельностью и Кубок мира - это проект, правами на проведение которого владеет ФИФА. И здесь не долю в ФИФА продают - это невозможно, а долю в их коммерческом проекте. Причем не управление, а чисто коммерцию...
Имеют право заниматься коммерческой деятельностью в рамках уставных целей, которые не могут быть коммерческими. Так же национальные федерации имеют доход с футболок, но эта прибыль извлекается на развитие футбола в стране, а не в карманы председателей.
А тут предлагается ввести в проект людей, целью которых является максимизация прибыли для своих карманов. Которые, разумеется, найдут как отблагодарить лысого упыря. Следите, что называется, за руками.
При том, что предлагаются крохи для федераций вроде Англии или Германии (они за два года столько на тренеров сборной тратят), а африканские федерации в эти деньги вцепятся и, несомненно, разворуют до последнего цента в первый же месяц.
211 футбольных ассоциаций примут решение путем демократического голосования
Да вы оба продались с потрахами, что УЕФА, что ФИФА, единственное, что ФИФА прям палится, как бабка на базаре, все продается, все покупается
А УЕФА кого обогащает? Или они бесплатно трудятся ради футбола
скоро возможно в футболе будет как когда то в шахматах было когда две организации устраивали свои чемпионаты мира и было одновременно два чемпиона мира, ну или уберите лысого с должности и все дела
После прошедшего чм ещё есть сомнения, что фифа что то не может?
А Блаттер и Платини точно получили деньги и были плохими или это политика?
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