Депутат Свищев о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол – бизнес, Инфантино первым рискнул сказать: «Давайте это узаконим». Вряд ли он протащит эту идею в ближайшее время»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поддержал идею президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам.
«Как бы абсурдно это ни звучало, мы уже давно привыкли к тому, что футбол – это огромный бизнес. Клубы – это бизнес-проекты. Крутятся миллиарды долларов, десятки, сотни миллиардов.
То, что Инфантино заявил о продаже прав на чемпионат мира по частям, – он первый, кто рискнул сказать всему сообществу: давайте узаконим футбол как бизнес-проект.
Многим это не нравится. Думаю, маловероятно, что он сможет протащить эту идею в ближайшее время. Но он достаточно эффективно пытается управлять процессом, привлекая дополнительные деньги.
Другой вопрос: богатейшая организация – а куда деньги? Получат еще миллиарды, а что дальше? Должны инвестировать, выполнять уставные обязательства: развивать спорт, строить школы, стадионы, проводить чемпионаты. Почему сейчас не хватает денег?» – сказал Свищев.
Продажа ЧМ по частям: план ФИФА с людьми Трампа, Инфантино «подкупает» страны, в УЕФА грозят бойкотом, есть признаки сговора с США
Комментарии