Депутат Свищев о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол – бизнес, Инфантино первым рискнул сказать: «Давайте это узаконим». Вряд ли он протащит эту идею в ближайшее время»

Депутат Свищев: Инфантино первым предложил узаконить футбол как бизнес.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поддержал идею президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам.

«Как бы абсурдно это ни звучало, мы уже давно привыкли к тому, что футбол – это огромный бизнес. Клубы – это бизнес-проекты. Крутятся миллиарды долларов, десятки, сотни миллиардов.

То, что Инфантино заявил о продаже прав на чемпионат мира по частям, – он первый, кто рискнул сказать всему сообществу: давайте узаконим футбол как бизнес-проект.

Многим это не нравится. Думаю, маловероятно, что он сможет протащить эту идею в ближайшее время. Но он достаточно эффективно пытается управлять процессом, привлекая дополнительные деньги.

Другой вопрос: богатейшая организация – а куда деньги? Получат еще миллиарды, а что дальше? Должны инвестировать, выполнять уставные обязательства: развивать спорт, строить школы, стадионы, проводить чемпионаты. Почему сейчас не хватает денег?» – сказал Свищев.

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