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  4. «Краснодар» и Ленини продлили контракт до 2029 года

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«Краснодар» и Ленини продлили контракт до 2029 года
«Краснодар» продлил контракт с Ленини.

Кевин Ленини продлил контракт с «Краснодаром». 

Клуб объявил о подписании нового соглашения с 29-летним полузащитником. Оно рассчитано до 30 июня 2029 года.

Ленини выступает за «быков» с 2022 года. В составе команды он провел 119 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Подробную статистику игрока сборной Кабо-Верде можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Краснодара»
logoКевин Ленини
logoКраснодар
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСборная Кабо-Верде по футболу

Комментарии

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Правильный шаг 🐂👍🔥
Хорошее решение, а было время, когда он считался чуть ли не первым на выход
Краснодар как всегда правильно поступил.
Интересно, на каких условиях продлили... Он не прям 100% игрок основы, учитывая наличие Аугусто и Черникова, а на Востоке ему, вроде как, 1.5 предлагали в год...
Зачем интересно. Ему неплохие деньги, как и Краснодару предлагали. В основе он играть не будет, там будет Дуглас, есть паспортисты Оздоев/Черников. Ему уже почти 30. Не, как к игроку претензий нет. Но вроде как предложение по нему было более чем неплохим как и для клуба, учитывая лишь год контракта, так и для игрока отличная личка.
Ответlightcore
Зачем интересно. Ему неплохие деньги, как и Краснодару предлагали. В основе он играть не будет, там будет Дуглас, есть паспортисты Оздоев/Черников. Ему уже почти 30. Не, как к игроку претензий нет. Но вроде как предложение по нему было более чем неплохим как и для клуба, учитывая лишь год контракта, так и для игрока отличная личка.
Возможно и продлили, что бы выгодней продать, а может и нет, просто добавили в зарплате
Ответlightcore
Зачем интересно. Ему неплохие деньги, как и Краснодару предлагали. В основе он играть не будет, там будет Дуглас, есть паспортисты Оздоев/Черников. Ему уже почти 30. Не, как к игроку претензий нет. Но вроде как предложение по нему было более чем неплохим как и для клуба, учитывая лишь год контракта, так и для игрока отличная личка.
Игрок с проверенным качеством, полностью готовый к требованиям тренера и при этом не ноет, если играет не так много. Чтобы в случае травм и дисквалов качество не проседало на скамейке должны быть именно такие футболисты. Кроме того, продать теперь и подороже можно, если кому-то так уж сильно понадобится.
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