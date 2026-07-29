«Краснодар» и Ленини продлили контракт до 2029 года

«Краснодар» продлил контракт с Ленини.

Кевин Ленини продлил контракт с «Краснодаром ».

Клуб объявил о подписании нового соглашения с 29-летним полузащитником. Оно рассчитано до 30 июня 2029 года.

Ленини выступает за «быков» с 2022 года. В составе команды он провел 119 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Подробную статистику игрока сборной Кабо-Верде можно найти здесь .