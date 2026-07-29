«Ман Сити» уверен, что подпишет Буадди в ближайшие дни. 18-летний хавбек сборной Марокко может присоединиться к команде этим или следующим летом

«Манчестер Сити» работает над трансфером Буадди.

«Манчестер Сити» ведет переговоры по трансферу 18-летнего полузащитника «Лилля » Айюба Буадди .

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубами продвигаются, и в «Ман Сити » растет оптимизм по поводу успеха сделки. «Горожане» уверены, что подпишут Буадди в ближайшие дни.

Сообщается, что марокканец может присоединиться к «Манчестер Сити» как этим летом, так и в 2027 году – ситуация будет зависеть в том числе от будущего Родри, которым интересуется «Реал».