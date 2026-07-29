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  4. «Ювентус» выкупит Коло-Муани у «ПСЖ» за 38+12 млн евро после аренды. Форвард подпишет контракт на 5 лет и будет зарабатывать 5,5+1,5 млн евро за сезон

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«Ювентус» выкупит Коло-Муани у «ПСЖ» за 38+12 млн евро после аренды. Форвард подпишет контракт на 5 лет и будет зарабатывать 5,5+1,5 млн евро за сезон
«Ювентус» заплатит «ПСЖ» до 50 млн евро за Коло-Муани.

Стали известны условия перехода Рандаля Коло-Муани в «Ювентус». 

Ранее сообщалось, что туринский клуб возьмет форварда «ПСЖ» в аренду с обязательным выкупом. 

По информации Джанлуки Ди Марцио, полноценный трансфер футболиста обойдется «бьянконери» в 38 миллионов евро. Еще 12 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов. 

Рандаль подпишет контракт на 5 лет с зарплатой 5,5 миллиона евро за сезон. Также в соглашении предусмотрены бонусы в размере 1,5 млн евро. 

Француз уже выступал за «бьянконери» в сезоне-2024/25. Прошлый сезон он провел в «Тоттенхэме» на правах аренды и забил 1 гол в 30 матчах АПЛ. Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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Комментарии

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Некисло ПСЖ так Рамуша и Коло-Муани за 100+ продали, корейца еще за 40 вроде. На Батракова должно хватить
ОтветХейтер всех Доннарум
Некисло ПСЖ так Рамуша и Коло-Муани за 100+ продали, корейца еще за 40 вроде. На Батракова должно хватить
Не-е-е, на Батракова хватит только после продажи Барколи)
ОтветХейтер всех Доннарум
Некисло ПСЖ так Рамуша и Коло-Муани за 100+ продали, корейца еще за 40 вроде. На Батракова должно хватить
Но купили так вообще почти за 200 на двоих. Так что весьма относительно некисло.
50 млн? Какой ужас
ОтветDigart
50 млн? Какой ужас
У меня много менее пристойных слов. Это караул
Позорище какое. Этот чел только один сезон в Айнтрахте сыграл. А зарплату куда такую? Он и на половину не играет. Один плюс из этого, что Влаховича не будет точно.
ОтветKirlian
Позорище какое. Этот чел только один сезон в Айнтрахте сыграл. А зарплату куда такую? Он и на половину не играет. Один плюс из этого, что Влаховича не будет точно.
В Юве он отлично играл во время аренды, на фоне серии А был топ-форвардом.
Все равно это безумный оверпрайс. На Transfermarkt он уже стоит 20 и катится вниз, как бомбардир уже точно не состоялся. И вместо молодого таланта Ювентус берет его за x2, просто нафига? А я даже знаю, почему. Так сидят гениальные менеджеры, которые решили, что в прошлом сезоне он неплохо заскочил в клуб и забил 10 мячей, считал гол в каждом втором матче. Только вот это типичный временный откат в аренде, когда игрок старается, а потом происходит Тоттенхэм. Его уже в сборную перестал вызывать лояльный Дешам, все, кончился. Да он и никогда не сверкал, в Бундеслиге 15 максимум забивал. Огромные деньги по меркам Серии А платят за посредственностей, а потом жалуются, что команды не могут выйти в плей-офф ЛЧ.
ОтветCearvm
Все равно это безумный оверпрайс. На Transfermarkt он уже стоит 20 и катится вниз, как бомбардир уже точно не состоялся. И вместо молодого таланта Ювентус берет его за x2, просто нафига? А я даже знаю, почему. Так сидят гениальные менеджеры, которые решили, что в прошлом сезоне он неплохо заскочил в клуб и забил 10 мячей, считал гол в каждом втором матче. Только вот это типичный временный откат в аренде, когда игрок старается, а потом происходит Тоттенхэм. Его уже в сборную перестал вызывать лояльный Дешам, все, кончился. Да он и никогда не сверкал, в Бундеслиге 15 максимум забивал. Огромные деньги по меркам Серии А платят за посредственностей, а потом жалуются, что команды не могут выйти в плей-офф ЛЧ.
его Спалетти требовал буквально, будем надеяться что расцветет у него, Спал умеет развивать нападающих
Какой неадекват дает контракт на 5 лет в современных реалиях рынка тем более в Ювентусе где опыт прошлых лет буквально кричит об этом? Хотя о чем это я.. юве давно уже в глубокой ..опе
ОтветRamiz Tamazanov
Какой неадекват дает контракт на 5 лет в современных реалиях рынка тем более в Ювентусе где опыт прошлых лет буквально кричит об этом? Хотя о чем это я.. юве давно уже в глубокой ..опе
про амортизацию контрактов из-за ФФП слышал хоть раз?)
ОтветRamiz Tamazanov
Какой неадекват дает контракт на 5 лет в современных реалиях рынка тем более в Ювентусе где опыт прошлых лет буквально кричит об этом? Хотя о чем это я.. юве давно уже в глубокой ..опе
А сколько лет надо?
Из того, что есть на рынке и хотел в Юве сам, самая адекватная покупка.
Продать Рамуша и Коло-Муани сумели, молодцы! Им то явно они не нужны. В МЮ бы так продавать умели
Чего все недовольны ? Забьёт пару голов в ЛЕ, и возьмут в МЮ или Челси за 100 млн, всё равно в плюсе будем
Пока +156млн€ за окно у ПСЖ
Развёл ПСЖ итальянские гранды
ОтветAlmaz KENZHEBEKOV
Развёл ПСЖ итальянские гранды
давно уже не гранды
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