«Ювентус» выкупит Коло-Муани у «ПСЖ» за 38+12 млн евро после аренды. Форвард подпишет контракт на 5 лет и будет зарабатывать 5,5+1,5 млн евро за сезон
«Ювентус» заплатит «ПСЖ» до 50 млн евро за Коло-Муани.
Стали известны условия перехода Рандаля Коло-Муани в «Ювентус».
Ранее сообщалось, что туринский клуб возьмет форварда «ПСЖ» в аренду с обязательным выкупом.
По информации Джанлуки Ди Марцио, полноценный трансфер футболиста обойдется «бьянконери» в 38 миллионов евро. Еще 12 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
Рандаль подпишет контракт на 5 лет с зарплатой 5,5 миллиона евро за сезон. Также в соглашении предусмотрены бонусы в размере 1,5 млн евро.
Француз уже выступал за «бьянконери» в сезоне-2024/25. Прошлый сезон он провел в «Тоттенхэме» на правах аренды и забил 1 гол в 30 матчах АПЛ. Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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