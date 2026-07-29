«Зенит» близок к подписанию вингера «Фламенго» Платы. Энрике могут включить в сделку по эквадорцу

«Зенит» может обменять Луиса Энрике во «Фламенго» на Плату.

«Зенит » близок к подписанию вингера «Фламенго» и сборной Эквадора Гонсало Платы.

По информации эквадорского радио Mundo Deportivo, переговоры о трансфере могут завершиться уже в ближайшие дни. Ранее стало известно , что Плата также интересен «Краснодару».

Бразильская журналистка Раиса Симплисио утверждает , что руководство «Фламенго » оценивает Плату в 20-25 миллионов евро. Также сообщается, что «Зенит» может включить в сделку вингера Луиса Энрике , поскольку бразильский клуб хочет видеть игрока в своем составе.

Плата в 24 матчах в 2026 году забил 2 гола и отдал 3 ассиста. На ЧМ-2026 он провел 4 игры и забил победный гол в ворота сборной Германии. Подробная статистика игрока – здесь .

«Фламенго» готов предложить «Зениту» 35 млн евро за Луиса Энрике (Жорже Никола)

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