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«Зенит» близок к подписанию вингера «Фламенго» Платы. Энрике могут включить в сделку по эквадорцу
«Зенит» может обменять Луиса Энрике во «Фламенго» на Плату.

«Зенит» близок к подписанию вингера «Фламенго» и сборной Эквадора Гонсало Платы.

По информации эквадорского радио Mundo Deportivo, переговоры о трансфере могут завершиться уже в ближайшие дни. Ранее стало известно, что Плата также интересен «Краснодару».

Бразильская журналистка Раиса Симплисио утверждает, что руководство «Фламенго» оценивает Плату в 20-25 миллионов евро. Также сообщается, что «Зенит» может включить в сделку вингера Луиса Энрике, поскольку бразильский клуб хочет видеть игрока в своем составе.

Плата в 24 матчах в 2026 году забил 2 гола и отдал 3 ассиста. На ЧМ-2026 он провел 4 игры и забил победный гол в ворота сборной Германии. Подробная статистика игрока – здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo Ec
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Комментарии

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Зачем Зениту еще один вингер? Там и без Энрике их девать некуда: Глушенков, 2хДжон, Мостовой, Педро, Шилов, Мантуан (тоже как бы профильный вингер изначально) + Семак про Аугусто говорил,что тот вингером сыграть может 🤷‍♂️
Ответkilo_gilo
Зачем Зениту еще один вингер? Там и без Энрике их девать некуда: Глушенков, 2хДжон, Мостовой, Педро, Шилов, Мантуан (тоже как бы профильный вингер изначально) + Семак про Аугусто говорил,что тот вингером сыграть может 🤷‍♂️
Скорее всего - очередная утка.
Ответkilo_gilo
Зачем Зениту еще один вингер? Там и без Энрике их девать некуда: Глушенков, 2хДжон, Мостовой, Педро, Шилов, Мантуан (тоже как бы профильный вингер изначально) + Семак про Аугусто говорил,что тот вингером сыграть может 🤷‍♂️
Педро часто играет 8ку, Шилов после травмы, Мантуан играет ПЗ, вместо Энрике в самый раз
2+2 в 24 матчах за Фламенго в этом сезоне, 5+3 в 57 матчах прошлого сезона, 2+1 в 17 матчах сезон 2024. Действительно, отличная замена Луиса Энрике!
Ответste23
2+2 в 24 матчах за Фламенго в этом сезоне, 5+3 в 57 матчах прошлого сезона, 2+1 в 17 матчах сезон 2024. Действительно, отличная замена Луиса Энрике!
Даже валяющийся возле унитаза вантуз - отличная замена Энрике
Карп пишет там проблемы с дисциплиной по самое не балуйся.
Ответrboroveev@gmail.com
Карп пишет там проблемы с дисциплиной по самое не балуйся.
Вместе с Венделом штраф заплатят, вот и еще одного можно купить.
Ответrboroveev@gmail.com
Карп пишет там проблемы с дисциплиной по самое не балуйся.
Комментарий удален пользователем
Зачем тратить лишние газпромовские бабки, когда можно подписать свободного агента Кокорин
Ответkokorin91
Зачем тратить лишние газпромовские бабки, когда можно подписать свободного агента Кокорин
И Дзюбу
Ответkokorin91
Зачем тратить лишние газпромовские бабки, когда можно подписать свободного агента Кокорин
Ты стулом опять начнёшь драться)
Кто это и зачем он нужен Зениту? Пусть деньги лучше возьмут, если так приспичило продать одного из лучших игроков РПЛ.
ОтветRuscello
Кто это и зачем он нужен Зениту? Пусть деньги лучше возьмут, если так приспичило продать одного из лучших игроков РПЛ.
В точку. Очередной вингер без голов. Вместо того, чтобы найти качественного опорника
По данным армянского радио... 🤣🤣🤣
Какие 20-25, с ума сошли? Трансфермаркт 9 оценка
Ответserge2525
Какие 20-25, с ума сошли? Трансфермаркт 9 оценка
не мешайте работать...)))))))
На Промеса похож, надеюсь только внешне.
Ээээквадоооррр!!!! Тун тун......
Плата конечно интересный футболист, скорость, дриблинг, но вот с голами беда, и не стоит он 20-25 мультов, он стоит от силы 15, и это не 100% замена Энрике, Энрике сильнее и качественнее Платы, Энрике блистал в кубке Либертадорес и в финале забивал и вообще признали открытием того турнира и ценник вырос, проявил себя чётко, в итоге Фламенго хитрые получат качественного игрока для усиления в кубке Либертадорес, а Зенит получит Плату который честно вам скажу - не усиление, он подошёл бы Красу, тут конечно Зенит потеряет чем приобретает, пусть тогда Фламенго сверху дают ещё 1-2 игроков со своего состава, а иначе хитрые такие ппц, а лучше продать Энрике за 35 им и поискать другого игрока на эту позицию для усиления, Плата повторюсь слабее Энрике, не усиление. Маркиньос из Спартака честно будет и тот сильнее. Фламенго обманывает)
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