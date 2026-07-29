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  4. Хендерсон покинул «Брентфорд» свободным агентом. 36-летний хавбек близок к переходу в «Челси»

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Хендерсон покинул «Брентфорд» свободным агентом. 36-летний хавбек близок к переходу в «Челси»
Хендерсон ушел из «Брентфорда» перед трансфером в «Челси».

Джордан Хендерсон покинул «Брентфорд».

Клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 36-летним полузащитником по соглашению сторон. Ранее сообщалось, что Хендерсон близок к переходу в «Челси».

По данным Бена Джейкобса, у Джордана было джентльменское соглашение с «Брентфордом» о том, что он может бесплатно покинуть клуб.

В прошлом сезоне АПЛ Хендерсон провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 3 голевых передачи. Подробная статистика игрока сборной Англии – здесь

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Брентфорда»
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Комментарии

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В бой идут одни старики 😁
ОтветЗлой Руся
В бой идут одни старики 😁
Последние 179 матчей Челси играл без игроков 30 летних)) С тех пор, как Тьяго Силва ушел))
ОтветB@SS
Последние 179 матчей Челси играл без игроков 30 летних)) С тех пор, как Тьяго Силва ушел))
Тише, не мешай челикам строчить 100500 одинаковых комментов про пенсионеров, все-таки целых 4 года терпеливо ждали с момента перехода 33-летнего Обамы в 2022.
Помню Хендерсон в 2016 году забил отличный гол в ворота Челси
ОтветBenny Moo
Помню Хендерсон в 2016 году забил отличный гол в ворота Челси
Помню один фанат Ливерпуля тогда сказал мне, мы обыграли будущих чемпионов )
У челси новая тактика на трансфером рынке 😁
Гол Хендерсон знатный положил в ворота Челси играя за Ливерпуль
Комментарий удален пользователем
Ответmadaev
Комментарий удален пользователем
Чтобы передать молодым игрокам чемпионский опыт😊
Ответmadaev
Комментарий удален пользователем
Они в 35-36 мастеровитей чем 25 летние , хоть и медленней, что ни говори , а старая школа сильнее.
Все же пенсионеры
Нафик он нужен
Из крайности в крайность😂
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