Хендерсон покинул «Брентфорд» свободным агентом. 36-летний хавбек близок к переходу в «Челси»
Хендерсон ушел из «Брентфорда» перед трансфером в «Челси».
Джордан Хендерсон покинул «Брентфорд».
Клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 36-летним полузащитником по соглашению сторон. Ранее сообщалось, что Хендерсон близок к переходу в «Челси».
По данным Бена Джейкобса, у Джордана было джентльменское соглашение с «Брентфордом» о том, что он может бесплатно покинуть клуб.
В прошлом сезоне АПЛ Хендерсон провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 3 голевых передачи. Подробная статистика игрока сборной Англии – здесь.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11929 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Брентфорда»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии