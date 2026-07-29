Хендерсон покинул «Брентфорд» свободным агентом. 36-летний хавбек близок к переходу в «Челси»

Хендерсон ушел из «Брентфорда» перед трансфером в «Челси».

Джордан Хендерсон покинул «Брентфорд ».

Клуб объявил о досрочном расторжении контракта с 36-летним полузащитником по соглашению сторон. Ранее сообщалось , что Хендерсон близок к переходу в «Челси».

По данным Бена Джейкобса, у Джордана было джентльменское соглашение с «Брентфордом» о том, что он может бесплатно покинуть клуб.

В прошлом сезоне АПЛ Хендерсон провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 3 голевых передачи. Подробная статистика игрока сборной Англии – здесь .