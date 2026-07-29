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  4. Министр спорта Франции о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Вопросы управления спортом не могут решаться за закрытыми дверями или в угоду исключительно финансовым интересам»

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Министр спорта Франции о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Вопросы управления спортом не могут решаться за закрытыми дверями или в угоду исключительно финансовым интересам»
Министр спорта Франции отреагировала на возможную продажу доли прав на ЧМ.

Министр спорта Франции Марина Феррари опубликовала заявление касательно планов президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Футбол не продается! Это народное достояние, которое в первую очередь принадлежит тем, кто поддерживает его существование: игрокам, волонтерам, клубам, федерациям и миллионам болельщиков.

Заявление ФИФА о начале коммерческой деятельности с привлечением частных инвесторов стало важным поворотным моментом, поднявшим серьезные вопросы о будущем мирового футбола и его управлении. Проект такого масштаба не может быть реализован без прозрачности и согласования с национальными федерациями и футбольными структурами. Метод разработки проекта вызывает не меньше опасений, чем его суть.

Я приветствую экстренное совещание с участием представителей европейских футбольных федераций в среду. Столкнувшись с проектом, который может коренным образом изменить баланс сил в нашем виде спорта, крайне важно, чтобы европейские игроки высказались единым голосом.

Вопросы управления спортом не могут решаться за закрытыми дверями или в угоду исключительно финансовым интересам. В основе любого решения должны лежать ценности футбола, его целостность и модель, ориентированная на футбольное сообщество.

Франция будет пристально следить за этим вопросом. Мы будем требовать, чтобы решения о любых изменениях принимались в условиях прозрачного и демократического управления, учитывающего интересы всех в футболе. Нельзя пересекать красные линии», – заявила Феррари. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Марины Феррари
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Комментарии

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Не могут решаться в угоду финвнсовым интересам?🤣 Очень даже могут!
Мы будем требовать, чтобы решения о любых изменениях принимались в условиях прозрачного и демократического управления, учитывающего интересы всех в футболе. Нельзя пересекать красные линии.
..
Марина и её красные линии))
Что так переживает?))) Будет открытое демократическое голосование 211 футбольных ассоциаций.
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