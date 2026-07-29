  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Тренер «Кайрата» Уразбахтин о дебютном голе Сатпаева за «Челси»: «Дастан сильнее Делапа, выносливее, вариативнее. Шансы закрепиться в обойме у него хорошие»

0
Тренер «Кайрата» Уразбахтин о дебютном голе Сатпаева за «Челси»: «Дастан сильнее Делапа, выносливее, вариативнее. Шансы закрепиться в обойме у него хорошие»
Тренер «Кайрата» Уразбахтин: предпочел бы Сатпаева Делапу.

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин считает, что Дастан Сатпаев способен закрепиться в составе «Челси».

Вчера 17-летний форвард сборной Казахстана, выкупленный «Челси» у «Кайрата» в 2025 году, забил в дебютном матче за клуб – лондонцы обыграли «Вестерн Сидней» в товарищеской игре (6:4).

«У Дастана очень хорошие шансы закрепиться в обойме. Когда мы ездили в «Челси» и оставались там на стажировку, общались с отделом скаутинга. Понятно, это было до Алонсо, но у них был план, что Дастан по-любому останется в «Челси», ему будут давать игровое время, чтобы он адаптировался. Считаю, что у него хорошие шансы закрепиться в обойме.

У них есть нападающий – Делап. На мой взгляд, Дастан сильнее. Он моложе, быстрее. Может быть, у Делапа побольше опыта – он играл в Чемпионшипе и АПЛ. Однако Дастан быстрее, выносливее и более вариативный. Тот же Делап – чистый форвард. Я бы предпочел Дастана Делапу. Но как предпочел? Понятно, что мне этого хочется.

Шансы у него хорошие. С первых минут он себя проявил. Этот гол добавит Дастану уверенности, как и тренерскому штабу по отношению к нему. Слушали пресс-конференцию Алонсо – он очень хорошо отзывается», – сказал Уразбахтин.

***

Сатпаев, Уолш и Педро сияют при Алонсо! Обзор товарищеского матча «Челси» – «Вестерн Сидней Уондерерс» 📹

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11860 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoРафаэль Уразбахтин
logoЧемпионат.com
logoКайрат
logoХаби Алонсо
logoпремьер-лига Англия
logoSports – Казахстан
logoвысшая лига Казахстан
logoЛиам Делап
logoЧелси
logoДастан Сатпаев

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Успехов Дастану!
Много кто сильнее Делапа :)
Ответdeadjoker
Много кто сильнее Делапа :)
даже деревянное бревно в штрафной больше забило мячей чем Делап
там сам этот делап не уровня челси, зачем они его брали непонятно
Много кто приходил, многим предвещали золотые горы и кисельные берега. Но, только время покажет, ху из ху!
первый сезон в аренду будь ты хоть супер пупер - правило такое. и 99% не справляются даже в аренде
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«ПСЖ» начал переговоры по лучшему бомбардиру «Аякса» Годтсу
Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»
Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»
Так забивает потенциальный новичок «Барселоны» – у Павлидиса покер за «Бенфику» в Лиге Европы! 😲
ВидеоСпортс"
Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»
Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат – хорошо, если все так и останется»
3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ
Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»
Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»
Фото
«Барселона» купила вингера Бельгии U17 Бисиву. «Брюгге» получит 8,5 млн евро и 20% при перепродаже
Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Беллингем посетил матч «Бирмингема» с «Барселоной». Английский клуб победил по пенальти
Видео
Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»
Алаев о старте сезона РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»
Лучано Спаллетти: «Мальдини был переходом на 4-ю передачу, но теперь Италия вновь на 2-й. Это похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне – не получится»
Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»
Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»
«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо
Экс-защитник «Локомотива» Митай перешел в «Дженоа» в аренду с правом выкупа
Фото
Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»
Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года
Фото