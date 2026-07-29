Тренер «Кайрата» Уразбахтин о дебютном голе Сатпаева за «Челси»: «Дастан сильнее Делапа, выносливее, вариативнее. Шансы закрепиться в обойме у него хорошие»

Тренер «Кайрата» Уразбахтин: предпочел бы Сатпаева Делапу.

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин считает, что Дастан Сатпаев способен закрепиться в составе «Челси».

Вчера 17-летний форвард сборной Казахстана, выкупленный «Челси» у «Кайрата » в 2025 году, забил в дебютном матче за клуб – лондонцы обыграли «Вестерн Сидней» в товарищеской игре (6:4).

«У Дастана очень хорошие шансы закрепиться в обойме. Когда мы ездили в «Челси » и оставались там на стажировку, общались с отделом скаутинга. Понятно, это было до Алонсо, но у них был план, что Дастан по-любому останется в «Челси», ему будут давать игровое время, чтобы он адаптировался. Считаю, что у него хорошие шансы закрепиться в обойме.

У них есть нападающий – Делап. На мой взгляд, Дастан сильнее. Он моложе, быстрее. Может быть, у Делапа побольше опыта – он играл в Чемпионшипе и АПЛ . Однако Дастан быстрее, выносливее и более вариативный. Тот же Делап – чистый форвард. Я бы предпочел Дастана Делапу. Но как предпочел? Понятно, что мне этого хочется.

Шансы у него хорошие. С первых минут он себя проявил. Этот гол добавит Дастану уверенности, как и тренерскому штабу по отношению к нему. Слушали пресс-конференцию Алонсо – он очень хорошо отзывается», – сказал Уразбахтин.

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