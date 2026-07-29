Федор Кудряшов: «Тренером быть не планирую, там нужно отдавать себя 24/7 – не для меня профессия. Хотел бы построить пассивный доход, получать ежемесячно деньги и ничего не делать»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что не планирует заниматься тренерской деятельностью.
«Не могу себя назвать легендой российского футбола, не люблю, когда кто-то так говорит. Я обычный игрок, которому повезло поиграть в Лиге чемпионов, на домашнем чемпионате мира, даже чемпионат Европы зацепил и в Турции поиграл. Неплохая карьера.
На данный момент не хочу работать в футболе. Хочу с ребенком побыть, наслаждаться тем временем, которое скоро уйдет. У меня три ребенка, больше я не планирую, а дети вырастут, и я уже не буду настолько им нужен.
Тренером становиться не планирую, для меня это огромная ответственность, а зная себя, буду подходить к этому очень ответственно – не смогу работать спустя рукава. Футбольный тренер – не для меня профессия, там нужно отдавать себя 24/7.
При идеальном исходе я бы хотел построить пассивный доход, получать ежемесячно деньги и ничего не делать. Недвижимость – лучшее вложение», – сказал экс-футболист «Спартака», «Ростова» и «Рубина».
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Если мы продадим это огромный алмаз , то все население России сможет переехать и жить на Канарских островах )