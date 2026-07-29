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  4. Федор Кудряшов: «Тренером быть не планирую, там нужно отдавать себя 24/7 – не для меня профессия. Хотел бы построить пассивный доход, получать ежемесячно деньги и ничего не делать»

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Федор Кудряшов: «Тренером быть не планирую, там нужно отдавать себя 24/7 – не для меня профессия. Хотел бы построить пассивный доход, получать ежемесячно деньги и ничего не делать»
Федор Кудряшов: тренером становиться не планирую, хочу выстроить пассивный доход.

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что не планирует заниматься тренерской деятельностью.

«Не могу себя назвать легендой российского футбола, не люблю, когда кто-то так говорит. Я обычный игрок, которому повезло поиграть в Лиге чемпионов, на домашнем чемпионате мира, даже чемпионат Европы зацепил и в Турции поиграл. Неплохая карьера. 

На данный момент не хочу работать в футболе. Хочу с ребенком побыть, наслаждаться тем временем, которое скоро уйдет. У меня три ребенка, больше я не планирую, а дети вырастут, и я уже не буду настолько им нужен.

Тренером становиться не планирую, для меня это огромная ответственность, а зная себя, буду подходить к этому очень ответственно – не смогу работать спустя рукава. Футбольный тренер – не для меня профессия, там нужно отдавать себя 24/7. 

При идеальном исходе я бы хотел построить пассивный доход, получать ежемесячно деньги и ничего не делать. Недвижимость – лучшее вложение», – сказал экс-футболист «Спартака», «Ростова» и «Рубина».

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии

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В последней фразе он озвучил мечту 99% населения!
ОтветT622222
В последней фразе он озвучил мечту 99% населения!
Вот ! В точку )
ОтветT622222
В последней фразе он озвучил мечту 99% населения!
Вопрос лишь в том, почему это мечта: потому что недоступна, или потому что никто не пробовал. Я вот и недели не могу ничего не делать, а господин Кудряшов вообще непонятно когда устал работать мозгами.
У чувака на протяжение 10 лет зп была по два ляма в год, а он все ищет пассивный доход. Ещё и дерётся в болоте.
Ответel ruso guapo
У чувака на протяжение 10 лет зп была по два ляма в год, а он все ищет пассивный доход. Ещё и дерётся в болоте.
Судя по тому как он дерется - это и есть его пассивный доход. :)
Вот и Кержаков хотел пассивный доход на НПЗ, а теперь рекламирует "Го́л"
Если не ошибаюсь, в интервью 5 лет назад Кудряшов говорил, что уже наладил пассивный доход и удачно инвестирует
ОтветAliut
Если не ошибаюсь, в интервью 5 лет назад Кудряшов говорил, что уже наладил пассивный доход и удачно инвестирует
Они все так говорят, пока не попробуют жить на свой пассивный доход. Потом оказывается, что эти 700 тр в месяц не покрывают даже их базовые потребности в Кофемании.
ОтветAliut
Если не ошибаюсь, в интервью 5 лет назад Кудряшов говорил, что уже наладил пассивный доход и удачно инвестирует
Наверное, маловато
Мостовой хочет также, но тренером ))
Вспоминается фильм Ширли - Мырли :
Если мы продадим это огромный алмаз , то все население России сможет переехать и жить на Канарских островах )
Я и сам своего рода Фёдор Кудряшов)
Любой футболист уровня Кудряшова уже во время карьеры получил пассивный доход до конца жизни, если жил хотя бы на 300-500 тысяч в месяц. На счетах должны были быть миллионы долларов (или недвижимость на эту стоимость). Удивляет, как многие спускают деньги и заканчивают в непонятных клубах/проектах, тут даже никакая финансовая грамотность не нужна. Просто математика из первого класса.
за годы карьеры привык, получается...
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