Федор Кудряшов: «Тренером быть не планирую, там нужно отдавать себя 24/7 – не для меня профессия. Хотел бы построить пассивный доход, получать ежемесячно деньги и ничего не делать»

Федор Кудряшов: тренером становиться не планирую, хочу выстроить пассивный доход.

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что не планирует заниматься тренерской деятельностью.

«Не могу себя назвать легендой российского футбола, не люблю, когда кто-то так говорит. Я обычный игрок, которому повезло поиграть в Лиге чемпионов, на домашнем чемпионате мира, даже чемпионат Европы зацепил и в Турции поиграл. Неплохая карьера.

На данный момент не хочу работать в футболе. Хочу с ребенком побыть, наслаждаться тем временем, которое скоро уйдет. У меня три ребенка, больше я не планирую, а дети вырастут, и я уже не буду настолько им нужен.

Тренером становиться не планирую, для меня это огромная ответственность, а зная себя, буду подходить к этому очень ответственно – не смогу работать спустя рукава. Футбольный тренер – не для меня профессия, там нужно отдавать себя 24/7.

При идеальном исходе я бы хотел построить пассивный доход, получать ежемесячно деньги и ничего не делать. Недвижимость – лучшее вложение», – сказал экс-футболист «Спартака », «Ростова » и «Рубина ».