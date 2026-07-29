Дасаев о словах сына Плющенко, что Возинья лучше Яшина: «Разве он разбирается в футболе? Ерунда какая-то, об этом и речи быть не должно»

Дасаев о словах сына Плющенко про Яшина: разве он разбирается в футболе?.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил игру голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи на ЧМ-2026 .

– Хотя Возинья и возрастной, но показал себя неплохо на этом чемпионате мира. Если человеку здоровье позволяет, есть желание, почему бы не играть?

На поле он не думает о своем возрасте, а играет как молодой и старается помочь команде. Он это подтвердил, выдал неплохие игры, особенно с Испанией.

– Александр Плющенко сказал, что Возинья лучше Яшина.

– Это ерунда какая-то. Разве он разбирается в футболе? Во-первых, Яшина он не видел. Как он может об этом судить? Об этом не должно быть и речи, – сказал Дасаев .

Сын Плющенко: «Тот же Возинья лучше Яшина для меня, потому что я видел его игру, он крутой чувак. Футбол совершенствуется, как и фигурное катание»