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  4. Дасаев о словах сына Плющенко, что Возинья лучше Яшина: «Разве он разбирается в футболе? Ерунда какая-то, об этом и речи быть не должно»

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Дасаев о словах сына Плющенко, что Возинья лучше Яшина: «Разве он разбирается в футболе? Ерунда какая-то, об этом и речи быть не должно»
Дасаев о словах сына Плющенко про Яшина: разве он разбирается в футболе?.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил игру голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи на ЧМ-2026.

– Хотя Возинья и возрастной, но показал себя неплохо на этом чемпионате мира. Если человеку здоровье позволяет, есть желание, почему бы не играть?

На поле он не думает о своем возрасте, а играет как молодой и старается помочь команде. Он это подтвердил, выдал неплохие игры, особенно с Испанией.

– Александр Плющенко сказал, что Возинья лучше Яшина.

– Это ерунда какая-то. Разве он разбирается в футболе? Во-первых, Яшина он не видел. Как он может об этом судить? Об этом не должно быть и речи, – сказал Дасаев.

Сын Плющенко: «Тот же Возинья лучше Яшина для меня, потому что я видел его игру, он крутой чувак. Футбол совершенствуется, как и фигурное катание»

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЧемпионат мира по футболу
logoРинат Дасаев
logoЛев Яшин
logoВозинья
logoАлександр Плющенко
logoДинамо Москва
logoСборная СССР по футболу

Комментарии

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Рейдж постинг (от англ. rage-posting) — это публикация злобных, агрессивных или специально раздражающих сообщений в интернете, чтобы вызвать у людей сильный гнев и заставить их отвечать.
ОтветBarmaleika
Рейдж постинг (от англ. rage-posting) — это публикация злобных, агрессивных или специально раздражающих сообщений в интернете, чтобы вызвать у людей сильный гнев и заставить их отвечать.
Вы же ответили, остальные тоже хотят сказать своё "фу". Всё продумано!
ОтветBarmaleika
Рейдж постинг (от англ. rage-posting) — это публикация злобных, агрессивных или специально раздражающих сообщений в интернете, чтобы вызвать у людей сильный гнев и заставить их отвечать.
коротко о главной в эти часы
Просто нужно меньше брать интервью у азербайджанского эксперта Гномоплющенко.
ОтветЗа здоровье
Просто нужно меньше брать интервью у азербайджанского эксперта Гномоплющенко.
Дожили, легенда футбола СССР вступает в полемику с тинейджером.Смысл?
ОтветСергей 427
Дожили, легенда футбола СССР вступает в полемику с тинейджером.Смысл?
Думаю Дасаев не понял что такое Плющенко.
Легендарный вратарь комментирует слова какого-то школьника из Азербайджана,зачем?
Как это вообще происходит? Проснулся репортёр , зубы чистит , вечером к Дасаеву. О чём бы спросить ? Точно ! Там же 12 летний азербайджанец , фигурист , что то ляпнул , про вратаря Кабо Верде...
Потом Анна Сунцова, проснулась , зубы чистит...Что бы запостить на спортсе....Точно!!!
ОтветIlia Maksiokov
Как это вообще происходит? Проснулся репортёр , зубы чистит , вечером к Дасаеву. О чём бы спросить ? Точно ! Там же 12 летний азербайджанец , фигурист , что то ляпнул , про вратаря Кабо Верде... Потом Анна Сунцова, проснулась , зубы чистит...Что бы запостить на спортсе....Точно!!!
Не совсем так. Всё это происходит по настоятельной просьбе одной продюсерши.
Дасаев видимо не совсем понимал, чьи слова он комментирует, в противном случае у него проблемы с чувством собственного достоинства.
то есть где то во вселенной есть человек, который прочитал поток сознания Плщнк млдш, запомнил!, и попросил знаменитого вратаря это прокомментировать? и этого человека не выперли из конторы, где он работает типа журналистом и даже опубликовали этот бред?
Ответmold-cel
то есть где то во вселенной есть человек, который прочитал поток сознания Плщнк млдш, запомнил!, и попросил знаменитого вратаря это прокомментировать? и этого человека не выперли из конторы, где он работает типа журналистом и даже опубликовали этот бред?
Его повысили и дали ему премию. Он генерирует контент, который собирает пользователей и комментарии. И мы все - являемся частью этого гавна.
Гном - Дасаеву : ты кто , дедушка ?
От Москвы до Гималаев король воздуха Дасаев !
Плюща еще в мечтах не было !
Ответsobakinvow
От Москвы до Гималаев король воздуха Дасаев ! Плюща еще в мечтах не было !
Причем, еще старший плющ не занимался фигурным катанием, когда Дасаев уже стал звездой советского футбола.
Гномы перешли красные линии совсем!
Плющит плющенко
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