Глава Футбольной ассоциации Чехии о продаже части прав на ЧМ: «Вижу, как намерения ФИФА могут оказать положительное влияние»

Глава Футбольной ассоциации Чехии одобряет идею о продаже доли прав на ЧМ.

Президент Футбольной ассоциации Чехии Давид Трунда прокомментировал планы главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Я вижу практическую пользу для чешского футбола от тесного сотрудничества Джанни Инфантино и его командой.

Конечно, нам нужно больше подробностей [этого предложения], но лично я вижу, как намерения ФИФА могут оказать положительное влияние», – сказал Трунда.

Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения