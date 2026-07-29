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  4. Глава Футбольной ассоциации Чехии о продаже части прав на ЧМ: «Вижу, как намерения ФИФА могут оказать положительное влияние»

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Глава Футбольной ассоциации Чехии о продаже части прав на ЧМ: «Вижу, как намерения ФИФА могут оказать положительное влияние»
Глава Футбольной ассоциации Чехии одобряет идею о продаже доли прав на ЧМ.

Президент Футбольной ассоциации Чехии Давид Трунда прокомментировал планы главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Я вижу практическую пользу для чешского футбола от тесного сотрудничества  Джанни Инфантино и его командой.

Конечно, нам нужно больше подробностей [этого предложения], но лично я вижу, как намерения ФИФА могут оказать положительное влияние», – сказал Трунда. 

Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky News
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Комментарии

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ОтветАРТУР АЛИЕВ
первый пошел)
Чехам не много нужно. Дешёвые.
ОтветАРТУР АЛИЕВ
первый пошел)
Вот она пошла родная))))
Воо, первый прогнулся 😂 пошла вода горячая💦
началось. три поляка, грузин и собака.
"Деньги, товарищи, пока никто не отменял"
Если уж европейские (якобы богатые) федерации покупаются, то что еще ждать...
Деньги делают свое дело))
Не знаю как в футболе сборных, но в клубном европейском футболе нужны перемены.
Футбол задыхается от предсказуемости результатов при доминировании 10-15 денежных мешков, которые скупают все футбольные сливки. Кому интересна ЛЧ, если знаешь, что в 1/4 опять будут играть одни и те же, а в Германии опять победит Бавария, во Франции ПСЖ, в Испании Барселона или Реал?
Кому такая предсказуемость нужна?
Я уже больше пяти лет не смотрю Еврокубки и не интересуюсь европейским клубным футболом.
ОтветЮрий Гаврилов
Не знаю как в футболе сборных, но в клубном европейском футболе нужны перемены. Футбол задыхается от предсказуемости результатов при доминировании 10-15 денежных мешков, которые скупают все футбольные сливки. Кому интересна ЛЧ, если знаешь, что в 1/4 опять будут играть одни и те же, а в Германии опять победит Бавария, во Франции ПСЖ, в Испании Барселона или Реал? Кому такая предсказуемость нужна? Я уже больше пяти лет не смотрю Еврокубки и не интересуюсь европейским клубным футболом.
Нужен лимит на легионеров.
Максимум 3-4 на поле.
ОтветLina Starkova
Нужен лимит на легионеров. Максимум 3-4 на поле.
Дело Босмана положило конец национальному клубному футболу, а псевдоФФП добил его окончательно.
Я уже не против того, что пусть 10 денежных мешков создадут свою супер-пупер лигу и играют между собой в четыре круга, а другие европейские клубы без денежных мешков вздознут спокойно и создадут турнир с более равными участникам , как это было в раньше.
Первый раздвинул ноги перед жуликом и трамповским *ополизом..
"Покуда есть на свете дураки
Обманом жить нам
Стало быть с руки".
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Первый раздвинул ноги перед жуликом и трамповским *ополизом.. "Покуда есть на свете дураки Обманом жить нам Стало быть с руки".
А ты в курсе в чем обман то? И как он отличается от продажи прав Уефа на евро?
Коммерческая структура, созданная УЕФА и Ассоциацией профессиональных клубов 10 лет назад, как раз занимается монетизированием турниров, Лиги чемпионов. И выходит не очень хорошо. Топ-лиги пожирают все больше ресурсов, получили гарантированные неспортивным принципом квоты в групповом этапе. Неравенство в европейском футболе растет, а богатейшие страны не хотят терять доминирующие позиции. Финансовый фэйр-плей как флюгер, УЕФА боится наказывать лидеров и с удовольствием штрафует малые клубы. Мы все это видим. Естественно, топ ассоциации подняли вой и хотят сохранить статус-кво.
ОтветAliut
Коммерческая структура, созданная УЕФА и Ассоциацией профессиональных клубов 10 лет назад, как раз занимается монетизированием турниров, Лиги чемпионов. И выходит не очень хорошо. Топ-лиги пожирают все больше ресурсов, получили гарантированные неспортивным принципом квоты в групповом этапе. Неравенство в европейском футболе растет, а богатейшие страны не хотят терять доминирующие позиции. Финансовый фэйр-плей как флюгер, УЕФА боится наказывать лидеров и с удовольствием штрафует малые клубы. Мы все это видим. Естественно, топ ассоциации подняли вой и хотят сохранить статус-кво.
Большая ложь. Выходит очень хорошо, уже обновили все основные контракты по ТВ и спонсорам в еврокубках. Настолько мощно, что прирост в десятки процентов есть даже в нищей Италии. И благодаря UC3 клубы добились рекордных призовых фондах, что даже Кайрат в ЛЧ зарабатывает свыше 20 млн евро. 10 лет назад было примерно в 2 раза меньше.

Коммерческая программа UC3 завязана на ECA, а не на частных фондах. И поэтому кейс совершенно иной, чем у ФИФА. Все деньги остаются внутри клубов, поэтому они-то и получают почти 94% от выручки УЕФА за еврокубки. И жалко, что эту дезинфу лайкают хомячки, который просто хейтят УЕФА.
ОтветAliut
Коммерческая структура, созданная УЕФА и Ассоциацией профессиональных клубов 10 лет назад, как раз занимается монетизированием турниров, Лиги чемпионов. И выходит не очень хорошо. Топ-лиги пожирают все больше ресурсов, получили гарантированные неспортивным принципом квоты в групповом этапе. Неравенство в европейском футболе растет, а богатейшие страны не хотят терять доминирующие позиции. Финансовый фэйр-плей как флюгер, УЕФА боится наказывать лидеров и с удовольствием штрафует малые клубы. Мы все это видим. Естественно, топ ассоциации подняли вой и хотят сохранить статус-кво.
Уефа платит огромные деньги клубам не из топ 5 за счет прибыли от топ команд.
УЕФА создала лигу конференций, в которой тоже неплохие призовые относительно того, какие деньги эта лига конференций вообще приносит
Поделился бы, а то никто не понимает)
ОтветMarcus-light
Поделился бы, а то никто не понимает)
40 миллионов ассоциации - соответственно, ее глава приберет себе не менее 10. Что тут непонятного?
ОтветФантом
40 миллионов ассоциации - соответственно, ее глава приберет себе не менее 10. Что тут непонятного?
В контексте Чехии, за участие в ЧМ только из призовых они получили около 15 млн долларов, плюс получат процент с прибыли, как член организации. Думаю, как раз на эти 40 млн и выйдут. Если же Инфантино провернет эту сделку, призовые для участников будут меньше (на 64-128 команд надо разделить), и прибыли будет меньше (семейка Трампыни не за сыр с маслом будет покупать права). А если еще и долю свою продать, то вообще смысла в участии не будет.
Но да, единственный плюс получить эти деньги сейчас, как водка алкоголику.
И человек высказался сразу после того как озвучили цифру в 40 лямов для федераций)
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