Глава Футбольной ассоциации Чехии о продаже части прав на ЧМ: «Вижу, как намерения ФИФА могут оказать положительное влияние»
Глава Футбольной ассоциации Чехии одобряет идею о продаже доли прав на ЧМ.
Президент Футбольной ассоциации Чехии Давид Трунда прокомментировал планы главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.
«Я вижу практическую пользу для чешского футбола от тесного сотрудничества Джанни Инфантино и его командой.
Конечно, нам нужно больше подробностей [этого предложения], но лично я вижу, как намерения ФИФА могут оказать положительное влияние», – сказал Трунда.
Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11218 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky News
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Если уж европейские (якобы богатые) федерации покупаются, то что еще ждать...
Футбол задыхается от предсказуемости результатов при доминировании 10-15 денежных мешков, которые скупают все футбольные сливки. Кому интересна ЛЧ, если знаешь, что в 1/4 опять будут играть одни и те же, а в Германии опять победит Бавария, во Франции ПСЖ, в Испании Барселона или Реал?
Кому такая предсказуемость нужна?
Я уже больше пяти лет не смотрю Еврокубки и не интересуюсь европейским клубным футболом.
Максимум 3-4 на поле.
Я уже не против того, что пусть 10 денежных мешков создадут свою супер-пупер лигу и играют между собой в четыре круга, а другие европейские клубы без денежных мешков вздознут спокойно и создадут турнир с более равными участникам , как это было в раньше.
"Покуда есть на свете дураки
Обманом жить нам
Стало быть с руки".
Коммерческая программа UC3 завязана на ECA, а не на частных фондах. И поэтому кейс совершенно иной, чем у ФИФА. Все деньги остаются внутри клубов, поэтому они-то и получают почти 94% от выручки УЕФА за еврокубки. И жалко, что эту дезинфу лайкают хомячки, который просто хейтят УЕФА.
УЕФА создала лигу конференций, в которой тоже неплохие призовые относительно того, какие деньги эта лига конференций вообще приносит
Но да, единственный плюс получить эти деньги сейчас, как водка алкоголику.