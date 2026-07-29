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  4. «Коммерциализация футбола стала разрушительной. Это не бейсбол, руки прочь от нашей игры». Еврокомиссар по вопросам спорта о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ

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«Коммерциализация футбола стала разрушительной. Это не бейсбол, руки прочь от нашей игры». Еврокомиссар по вопросам спорта о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ
Еврокомиссар о ФИФА: коммерциализация футбола стала разрешительной.

Еврокомиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, культуры, молодежи и спорта Гленн Микаллеф раскритиковал планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Это не бейсбол. Чемпионат мира по футболу остается величайшим спортивным турниром на планете, несмотря на то, что ФИФА использует все коммерческие возможности.

Но с нас довольно. Неумолимая коммерциализация футбола стала разрушительной. Она угрожает тому, что сделало футбол самым популярным видом спорта в мире. Это означает, что мы все несем ответственность. Игроки, болельщики, клубы, лиги, национальные ассоциации, конфедерации и средства массовой информации – все имеют право голоса, и все должны его использовать.

Особое беспокойство возникает, когда регулирующие полномочия ФИФА начинают согласовываться с финансовыми интересами частных организаций. Когда стоимость инвестиций зависит от решений ФИФА. Это поднимает серьезные вопросы, касающиеся управления, независимости и конфликта интересов.

Эти предложения также затрагивают важные аспекты законодательства о конкуренции. Как неоднократно признавал Евросоюз, спортивные правила регулируются законодательством ЕС в тех случаях, когда они имеют экономическое влияние. Еврокомиссия внимательно изучит эти предложения рамках своей компетенции, предусмотренной международными договорами.

Я также поддерживаю позицию УЕФА и призывы заинтересованных сторон к более тщательному анализу. Каждая футбольная ассоциация должна активно взаимодействовать с лигами, клубами, игроками и болельщиками, прежде чем занять какую-либо позицию.

Коммерческий успех должен укреплять футбол, а не уничтожать его. Руки прочь от нашей игры», – написал Микаллеф в твиттере.

Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения

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Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Гленна Микаллефа
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Комментарии

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Лысого в отставку!
ОтветMark Anisimov
Лысого в отставку!
++еще и люлей на последок накатить бы.
ОтветMark Anisimov
Лысого в отставку!
гоняйте лысого, поцоны!
Коммерческий успех должен укреплять футбол, а не уничтожать его. Руки прочь от нашей игры (с)
Ой не смешно. Правило ФФП убило всю конкуренцию в Еврокубках. Смотрим на последних победителей ЛЧ 2 раза ПСЖ клуб где владелец входит в УЕФА и их не наказывают за ФФП, РМ клуб ради которого и придумали ФФП, а до этого МС и Челси, которые собрали составы до ФФП и по причине которых и создали ФФП.
УЕФА сами наказывают кого удобно, а кто свой тех прощают. Да и вон АПЛ такой богатый, потому что во время Короны было прямое вмешательство правительства и ТВ права так стоят не по реальным причинам, а из за вложений государства. А по правилам ФФП это запрещено. Но в Европе все же закрыли на это глаза.
США хотят денег, но европейцы бы не строили из себя святошек.
ОтветМикель Артета 65%
Коммерческий успех должен укреплять футбол, а не уничтожать его. Руки прочь от нашей игры (с) Ой не смешно. Правило ФФП убило всю конкуренцию в Еврокубках. Смотрим на последних победителей ЛЧ 2 раза ПСЖ клуб где владелец входит в УЕФА и их не наказывают за ФФП, РМ клуб ради которого и придумали ФФП, а до этого МС и Челси, которые собрали составы до ФФП и по причине которых и создали ФФП. УЕФА сами наказывают кого удобно, а кто свой тех прощают. Да и вон АПЛ такой богатый, потому что во время Короны было прямое вмешательство правительства и ТВ права так стоят не по реальным причинам, а из за вложений государства. А по правилам ФФП это запрещено. Но в Европе все же закрыли на это глаза. США хотят денег, но европейцы бы не строили из себя святошек.
Микель, где ЛЧ!?
одна мафия отжимает у другой бабло, такой цирк
Заголосило евро-ворьё. Это футбол то не коммерциализирован? С мафиями агентов, откатов, конвертов и бет-спонсоров? Но самую доходную, эксклюзивную часть спорта (сборные) эти толстомумы-функционеры хотят оставить только себе. Ясно-понятно.
Так европейцы сами и коммерциализировали футбол, отдав всё на откуп богатым клубам.
Принцип европейского футбола – пусть богатые станут богаче.
Проблема не в коммерциализации как таковой, а в двух мошенниках, которые влезли в это дело
а при чём здесь бейсбол и что с ним не так...???
Ха! Так в первую очередь посмотрите на агентов, ффп созданный для поддержки мешков итп, что в УЕФА происходит
Почему только УЕФА высказалась? Остальные федерации как КОМНЕБОЛ, КОНКАКАФФ, АФК и ОКФ, молча примут решение ФИФА, и
"Вашей" игры? Так-то Британия, в которой появился футбол, в Евросоюз не входит. Я ранее писал, что европейцы возомнили, что футбол принадлежит им, и только им. Вот и доказательство
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