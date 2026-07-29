«Коммерциализация футбола стала разрушительной. Это не бейсбол, руки прочь от нашей игры». Еврокомиссар по вопросам спорта о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ

Еврокомиссар о ФИФА: коммерциализация футбола стала разрешительной.

Еврокомиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, культуры, молодежи и спорта Гленн Микаллеф раскритиковал планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

«Это не бейсбол. Чемпионат мира по футболу остается величайшим спортивным турниром на планете, несмотря на то, что ФИФА использует все коммерческие возможности.

Но с нас довольно. Неумолимая коммерциализация футбола стала разрушительной. Она угрожает тому, что сделало футбол самым популярным видом спорта в мире. Это означает, что мы все несем ответственность. Игроки, болельщики, клубы, лиги, национальные ассоциации, конфедерации и средства массовой информации – все имеют право голоса, и все должны его использовать.

Особое беспокойство возникает, когда регулирующие полномочия ФИФА начинают согласовываться с финансовыми интересами частных организаций. Когда стоимость инвестиций зависит от решений ФИФА. Это поднимает серьезные вопросы, касающиеся управления, независимости и конфликта интересов.

Эти предложения также затрагивают важные аспекты законодательства о конкуренции. Как неоднократно признавал Евросоюз, спортивные правила регулируются законодательством ЕС в тех случаях, когда они имеют экономическое влияние. Еврокомиссия внимательно изучит эти предложения рамках своей компетенции, предусмотренной международными договорами.

Я также поддерживаю позицию УЕФА и призывы заинтересованных сторон к более тщательному анализу. Каждая футбольная ассоциация должна активно взаимодействовать с лигами, клубами, игроками и болельщиками, прежде чем занять какую-либо позицию.

Коммерческий успех должен укреплять футбол, а не уничтожать его. Руки прочь от нашей игры», – написал Микаллеф в твиттере.

Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов, если они одобрят сделку по продаже части прав на ЧМ внешним инвесторам. У них есть 53 дня на принятие решения

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