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  4. «Спартак» подписание Дзюбы не рассматривал – клуб считает, что форвард не подходит Карседо и может негативно влиять на коллектив («Mash на спорте»)

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«Спартак» подписание Дзюбы не рассматривал – клуб считает, что форвард не подходит Карседо и может негативно влиять на коллектив («Mash на спорте»)
«Спартак» отказался подписывать Дзюбу.

«Спартак» не подпишет Артема Дзюбу.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», 37-летний нападающий, находящийся в статусе свободного агента, запросил у московского клуба зарплату в размере 750 тысяч евро – больше, чем он зарабатывал в «Акроне». Сторона игрока утверждала, что возвращение Дзюбы в родную команду будет «красивой историей».

Руководство красно-белых отказалось рассматривать этот вариант – в клубе посчитали, что форвард не подходит под стиль Хуана Карлоса Карседо. Кроме того, в «Спартаке» опасались, что присутствие Дзюбы окажет негативное влияние на коллектив. 

В прошлом сезоне РПЛ Артем провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

Агент о будущем Дзюбы: «Слово за «Спартаком» и его руководством. Мяч на их стороне»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
logoАртем Дзюба
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logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoХуан Карлос Карседо
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Комментарии

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Правильно считает
Ответfunnynerd21
Правильно считает
Негативное влияние в коллективе гарантирую.Дзюба!
Ответfunnynerd21
Правильно считает
Да клуб вообще ничего не считает на счёт Дзюбы. Это же полнейший бред агента, что бы хоть как=то Дзюбу куда-то устроить. Можно же просто в новости произнести слово Спартак и интерес возрастёт многократно.
Агент такой беспардонный, ссылается на Спартак внаглую, хотя переговоров даже нет!
Настолько это непрофессионально и некомпетентно
Они с клиентом стоят друг друга
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Агент такой беспардонный, ссылается на Спартак внаглую, хотя переговоров даже нет! Настолько это непрофессионально и некомпетентно Они с клиентом стоят друг друга
Комментарий скрыт
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Агент такой беспардонный, ссылается на Спартак внаглую, хотя переговоров даже нет! Настолько это непрофессионально и некомпетентно Они с клиентом стоят друг друга
Беспардонно -это госкомпаниям платить такие деньги ногомячистам, агент здесь лишь подставляет карман под текущую ситуацию
срался с Карпиным, потом просился на всю страну в сборную, оставил коричневый след после ухода из Спартака, теперь просятся с агентом обратно. Малый странный и глупый.
ОтветStreetbor
срался с Карпиным, потом просился на всю страну в сборную, оставил коричневый след после ухода из Спартака, теперь просятся с агентом обратно. Малый странный и глупый.
Так он и с Эмери срался. Потом на Семака наезжал. Галактионову на сдачу накидал. Фраерок тот ещё. Пусть идёт кукурузу охраняет пес.
Дзюба негативное влияет на всю страну, что уж говорить про Спартак
ОтветMark Anisimov
Дзюба негативное влияет на всю страну, что уж говорить про Спартак
Комментарий скрыт
ОтветMark Anisimov
Дзюба негативное влияет на всю страну, что уж говорить про Спартак
На весь мир... всю вселенную!
Ща весь медиа актив включится из геничей, шмурновых и прочих журавелей, будут скулить на всю россию, какая бы славная была история что артемка закончит карьеру в альма матер, а чел потом придет и развалит все изнутри своей токсичностью, потому что ничего другого он и не умеет в 40 лет
ОтветБорис Кононов
Ща весь медиа актив включится из геничей, шмурновых и прочих журавелей, будут скулить на всю россию, какая бы славная была история что артемка закончит карьеру в альма матер, а чел потом придет и развалит все изнутри своей токсичностью, потому что ничего другого он и не умеет в 40 лет
Журавель какой-то неутомимый. Думал, в отпуск уйдет после Нью-Джерси, нет - тут же на работу примчался.
ОтветБорис Кононов
Ща весь медиа актив включится из геничей, шмурновых и прочих журавелей, будут скулить на всю россию, какая бы славная была история что артемка закончит карьеру в альма матер, а чел потом придет и развалит все изнутри своей токсичностью, потому что ничего другого он и не умеет в 40 лет
С каких пор у нас кого то подписывали по совету Геничей? Вот травлю тренеру-иностранцу устроить могут, примеры есть...
Красивой история была бы только для рукастой гниды.
ОтветКалькулон
Красивой история была бы только для рукастой гниды.
Во во, когда же уже иградрочишка успокоится
Дзюба даже в терракотовой армии негативно повлиял бы на коллектив
То что Дзюба может негативно влиять на коллектив это 100%.
ОтветМаксим Седов
То что Дзюба может негативно влиять на коллектив это 100%.
Влиять негативно на коллектив любой может 100%.
Вот только Дзюба то всегда 100% положительно влиял на коллектив где бы он был, а был он во многих коллективах.
ОтветKarel
Влиять негативно на коллектив любой может 100%. Вот только Дзюба то всегда 100% положительно влиял на коллектив где бы он был, а был он во многих коллективах.
агент зюпы, перелогинься
Смешно, конечно. Дзюба даже "Акрону" не нужен, но вот "Спартаку" бы прямо позарез. Нет, уж, Артёмушка. Просись туда, куда ты ушёл в своё время за 30-ю серебрянниками.
Сторона игрока утверждала, что возвращение Дзюбы в родную команду будет «красивой историей»
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Красивая история это когда чел возвращается успешным и богатым из столицы в провинцию и помогает добиться успеха на месте. А не когда побитый, жалкий и молодящийся с непомерным ЧСВ и без понимания своей вины, возвращаешься в альма матер, кот кинул когда-то. Это называется авось прокатит, терять-то нечего
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