«Спартак» подписание Дзюбы не рассматривал – клуб считает, что форвард не подходит Карседо и может негативно влиять на коллектив («Mash на спорте»)

«Спартак» не подпишет Артема Дзюбу.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», 37-летний нападающий, находящийся в статусе свободного агента, запросил у московского клуба зарплату в размере 750 тысяч евро – больше, чем он зарабатывал в «Акроне». Сторона игрока утверждала, что возвращение Дзюбы в родную команду будет «красивой историей».
Руководство красно-белых отказалось рассматривать этот вариант – в клубе посчитали, что форвард не подходит под стиль Хуана Карлоса Карседо. Кроме того, в «Спартаке» опасались, что присутствие Дзюбы окажет негативное влияние на коллектив.
В прошлом сезоне РПЛ Артем провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
Агент о будущем Дзюбы: «Слово за «Спартаком» и его руководством. Мяч на их стороне»
Комментарии
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Настолько это непрофессионально и некомпетентно
Они с клиентом стоят друг друга
Вот только Дзюба то всегда 100% положительно влиял на коллектив где бы он был, а был он во многих коллективах.
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Красивая история это когда чел возвращается успешным и богатым из столицы в провинцию и помогает добиться успеха на месте. А не когда побитый, жалкий и молодящийся с непомерным ЧСВ и без понимания своей вины, возвращаешься в альма матер, кот кинул когда-то. Это называется авось прокатит, терять-то нечего