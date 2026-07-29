«Ливерпуль» оценивает Барколя в 80 млн фунтов и готовит первое предложение о трансфере вингера «ПСЖ» (Бен Джейкобс)

«Ливерпуль» готовит первое предложение о трансфере Брэдли Барколя.
Английский клуб оценивает вингера «ПСЖ» в 80 миллионов фунтов. Трансфер 23-летнего француза является для мерсисайдцев идеальным вариантом, однако они не хотят переплачивать, пишет журналист talkSPORT Бен Джейкобс.
Парижане считают, что двукратный победитель Лиги чемпионов Барколя должен стоить больше, чем Эллиот Андерсон и Морган Роджерс, за которых «Манчестер Сити» и «Челси» заплатили 116 и 117 миллионов фунтов соответственно. «ПСЖ» оценивает своего игрока в 170 млн евро (145 млн фунтов).
Отмечается, что пока преждевременно говорить о том, что «красные» согласовали условия контракта с Барколя.
В прошлом сезоне Лиги 1 Брэдли провел 29 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативный пас. Подробную статистику 23-летнего француза можно найти здесь.
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Родри - 250млн, обладатель золотого мяча + чемпион мира и Европы, явно не может быть дешевле Барколя, который забивает раз в месяц
Феран Торрес - 200! Так же чемпион мира и Европы, ну и плюс Барсе очень нужны бабки! почему они не могут хотеть?!
Вроде, хороший футболист, но почему-то не нравится его трансфер в Ливерпуль
160 это почти 190 лямов евро
Ну не стоит он 190... 100-130, да. К тому же тот же ТМ оценивает его в 90