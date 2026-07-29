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  4. «Ливерпуль» оценивает Барколя в 80 млн фунтов и готовит первое предложение о трансфере вингера «ПСЖ» (Бен Джейкобс)

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«Ливерпуль» оценивает Барколя в 80 млн фунтов и готовит первое предложение о трансфере вингера «ПСЖ» (Бен Джейкобс)
«Ливерпуль» скоро сделает первое предложение по Барколя.

«Ливерпуль» готовит первое предложение о трансфере Брэдли Барколя.

Английский клуб оценивает вингера «ПСЖ» в 80 миллионов фунтов. Трансфер 23-летнего француза является для мерсисайдцев идеальным вариантом, однако они не хотят переплачивать, пишет журналист talkSPORT Бен Джейкобс.

Парижане считают, что двукратный победитель Лиги чемпионов Барколя должен стоить больше, чем Эллиот Андерсон и Морган Роджерс, за которых «Манчестер Сити» и «Челси» заплатили 116 и 117 миллионов фунтов соответственно. «ПСЖ» оценивает своего игрока в 170 млн евро (145 млн фунтов).

Отмечается, что пока преждевременно говорить о том, что «красные» согласовали условия контракта с Барколя. 

В прошлом сезоне Лиги 1 Брэдли провел 29 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативный пас. Подробную статистику 23-летнего француза можно найти здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
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Комментарии

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Есть ощущение что на 120-130 лямах Евро сойдутся
ОтветМбаппельмень
Есть ощущение что на 120-130 лямах Евро сойдутся
Я думаю это самая адекватная цена для всех сторон
ОтветAbu Ibrahim
Я думаю это самая адекватная цена для всех сторон
Ливерпулю надо Диоманде дожимать за 130, а Барколя - очень слабенький. Он ничем не поможет Ливерпулю.
Гомез обладатель лч и двух апл. Можно по этой же логике запрашивать за него хотя бы 70?
ОтветToto_Natale
Гомез обладатель лч и двух апл. Можно по этой же логике запрашивать за него хотя бы 70?
игрок основы железный! но есть один нюанс... )))
ОтветToto_Natale
Гомез обладатель лч и двух апл. Можно по этой же логике запрашивать за него хотя бы 70?
пусть запрашивают. только разница в том, что про Гомеса в ПСЖ даже не слышали, а Барколя нужен Ливеру
а парижане не учитывают, что Челси и Сити переплатили за британский паспорт? )
ОтветКирилл Набухов
а парижане не учитывают, что Челси и Сити переплатили за британский паспорт? )
А разве ПСЖ должно волновать это, сколько переплачивают клубы лол лиги за Бритиш древесину. Они смотрят на мировые цены и если в мире дают за этих 110+, то почему барколя дешевле
ОтветЭдвард Джеймс Кенуэй
А разве ПСЖ должно волновать это, сколько переплачивают клубы лол лиги за Бритиш древесину. Они смотрят на мировые цены и если в мире дают за этих 110+, то почему барколя дешевле
ну если хотят продать, а не просто торговаться - то должны учитывать причину переплаты, да)
кого там хочет ПСЖ?!
Родри - 250млн, обладатель золотого мяча + чемпион мира и Европы, явно не может быть дешевле Барколя, который забивает раз в месяц
Феран Торрес - 200! Так же чемпион мира и Европы, ну и плюс Барсе очень нужны бабки! почему они не могут хотеть?!
Ну кстати почему бы Арсеналу не заплатить млн 120 фунтов за Барколя. Винисиус к нам не поедет, а усиление на левый фланг все равно нужно. Денег у Арсенала дофига выходы в решающие стадии ЛЧ и главные позиции в АПЛ помогают. Да и по доходу с матчей в Англии Арсенал или 1 или 2.
ОтветМикель Артета 65%
Ну кстати почему бы Арсеналу не заплатить млн 120 фунтов за Барколя. Винисиус к нам не поедет, а усиление на левый фланг все равно нужно. Денег у Арсенала дофига выходы в решающие стадии ЛЧ и главные позиции в АПЛ помогают. Да и по доходу с матчей в Англии Арсенал или 1 или 2.
Этот Барколя гарантировано сдуется. Нет у него ничего кроме быстрых ног. Он даже 70 не стоит. Будет пылить за Брайтон или Марсель уже через 2-3 года
Даже 90 млн за Барколя звучат много
Вроде, хороший футболист, но почему-то не нравится его трансфер в Ливерпуль
Игрок ротации стоит больше чем виртц которого покупали как звезду? Л - логика
Ну 118 же должно быть, очевидно.
Спасибо, но все равно Барколя любит пространство и ему будто бы АПЛ такого не даст, но посмотрим, а так статистика неплохая.
Комментарий удален пользователем
ОтветАнатолий Шарий
Комментарий удален пользователем
судя по новости, его сами парижане в 145 млн фунтов оценили) так что ты перегнул)
ОтветАнатолий Шарий
Комментарий удален пользователем
80 это почти 100 лямов евро
160 это почти 190 лямов евро
Ну не стоит он 190... 100-130, да. К тому же тот же ТМ оценивает его в 90
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