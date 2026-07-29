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  4. ФИФА об удалении Эмболо в матче с Аргентиной на ЧМ: «Не считаем, что судья или ВАР ошиблись – решение восстановило справедливость. IFAB подтвердил правильность такой интерпретации»

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ФИФА об удалении Эмболо в матче с Аргентиной на ЧМ: «Не считаем, что судья или ВАР ошиблись – решение восстановило справедливость. IFAB подтвердил правильность такой интерпретации»
В ФИФА заявили, что не считают удаление Эмболо в матче ЧМ ошибкой.

В ФИФА отреагировали на разъяснения IFAB, косвенно подтверждающие ошибочность удаления швейцарского форварда Бреэля Эмболо в матче с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2026.

Главный арбитр встречи Жоау Пиньейру изначально показал желтую карточку Леандро Паредесу за фол на Эмболо. Однако после просмотра повтора судья изменил решение, отменив предупреждение для аргентинца и показав желтую швейцарцу за симуляцию. Эта карточка стала второй для Эмболо в матче.

В понедельник Совет международных футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующий правила игры в футбол, опубликовал циркуляр, из которого следует, что желтая карточка, за исключением второй желтой, может быть пересмотрена только для идентификации сфолившего игрока, но не для изменения классификации самого нарушения. Таким образом, ВАР не мог рекомендовать арбитру изменить характер фола в эпизоде с Паредесом и Эмболо.

«Интерпретация термина «ошибочная идентификация» последовательно применялась ФИФА на протяжении всего чемпионата мира. Было два случая, когда игрока ошибочно идентифицировали как совершившего нарушение, и ВАР рекомендовал судье исправить ошибку, вызванную симуляцией соперника.

Симуляция сама по себе не может быть оспорена, и она не должна приводить к дисциплинарному взысканию в отношении соперника, которое может привести к дальнейшим последствиям, таким, как удаление за вторую желтую карточку или приостановка матча в связи с накопленными предупреждениями.

Мы не считаем, что судья или ВАР ошиблись – принятое решение восстановило справедливость. Мы принимаем к сведению комментарии IFAB, содержащиеся в циркуляре. Мы находились с ними в постоянном контакте, и они подтвердили, что такая интерпретация верна, что она была хорошо воспринята и будет учтена при обсуждении изменений в протоколе ВАР, обсуждавшихся на последнем общем годовом общем собрании», – приводит заявление представителя ФИФА The Athletic.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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logoБреэль Эмболо
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Жоау Педру Пиньейру
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Комментарии

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Эпизод совершенно ясный.
Эмболо странно себя повел.
Удаление справедливое.
ОтветКондуктор Локки
Эпизод совершенно ясный. Эмболо странно себя повел. Удаление справедливое.
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ОтветDzhansug Bukiya
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Комментарий скрыт
Железная 2 ЖК, а следовательно и удаление
ОтветЛюбитель побеждать
Эмболо идиот
Европеец коренной. Швейцарец.
С Эмболо ясно, а что там с картой Балогуна? Если решение удалить его правильное(а это 100%)зачем отменили дисквалификацию?
ОтветExtrim
С Эмболо ясно, а что там с картой Балогуна? Если решение удалить его правильное(а это 100%)зачем отменили дисквалификацию?
Комментарий скрыт
Эмболо 🤡
Больше всего забавно наблюдать за фанатиками, которые возмущены правильным решением ВАР.

Они видят симуляцию, понимают что это нарушение правил, но при этом говорят, что исправлять не надо и пусть остается как есть.

И все почему ? Потому что Месси им боль причиняет))) они даже готовы закрыть глаза на явную симуляцию, лишь бы Месси было похуже.

Есть тут психиатры это какая болезнь ?)
Ответzamzam
Больше всего забавно наблюдать за фанатиками, которые возмущены правильным решением ВАР. Они видят симуляцию, понимают что это нарушение правил, но при этом говорят, что исправлять не надо и пусть остается как есть. И все почему ? Потому что Месси им боль причиняет))) они даже готовы закрыть глаза на явную симуляцию, лишь бы Месси было похуже. Есть тут психиатры это какая болезнь ?)
Потому что нет такого правила. Причем здесь Месси???
Ответzamzam
Больше всего забавно наблюдать за фанатиками, которые возмущены правильным решением ВАР. Они видят симуляцию, понимают что это нарушение правил, но при этом говорят, что исправлять не надо и пусть остается как есть. И все почему ? Потому что Месси им боль причиняет))) они даже готовы закрыть глаза на явную симуляцию, лишь бы Месси было похуже. Есть тут психиатры это какая болезнь ?)
Это клинический тяжёлый диагноз называется фанат Роналду )))
Не самый противоречивый эпизод на чм. И близко даже
Инфантино врать не будет!!!😄🤣
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ахахаха, ну ну
Этот IFAB. То еще сбортще клоунов типа нашего грешковица с комитетом по этике. Чето несут а че ? понять Невозможно.
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