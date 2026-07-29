ФИФА об удалении Эмболо в матче с Аргентиной на ЧМ: «Не считаем, что судья или ВАР ошиблись – решение восстановило справедливость. IFAB подтвердил правильность такой интерпретации»

В ФИФА заявили, что не считают удаление Эмболо в матче ЧМ ошибкой.

В ФИФА отреагировали на разъяснения IFAB, косвенно подтверждающие ошибочность удаления швейцарского форварда Бреэля Эмболо в матче с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2026.

Главный арбитр встречи Жоау Пиньейру изначально показал желтую карточку Леандро Паредесу за фол на Эмболо. Однако после просмотра повтора судья изменил решение, отменив предупреждение для аргентинца и показав желтую швейцарцу за симуляцию. Эта карточка стала второй для Эмболо в матче.

В понедельник Совет международных футбольных ассоциаций (IFAB ), регулирующий правила игры в футбол, опубликовал циркуляр , из которого следует, что желтая карточка, за исключением второй желтой, может быть пересмотрена только для идентификации сфолившего игрока, но не для изменения классификации самого нарушения. Таким образом, ВАР не мог рекомендовать арбитру изменить характер фола в эпизоде с Паредесом и Эмболо.

«Интерпретация термина «ошибочная идентификация» последовательно применялась ФИФА на протяжении всего чемпионата мира. Было два случая, когда игрока ошибочно идентифицировали как совершившего нарушение, и ВАР рекомендовал судье исправить ошибку, вызванную симуляцией соперника.

Симуляция сама по себе не может быть оспорена, и она не должна приводить к дисциплинарному взысканию в отношении соперника, которое может привести к дальнейшим последствиям, таким, как удаление за вторую желтую карточку или приостановка матча в связи с накопленными предупреждениями.

Мы не считаем, что судья или ВАР ошиблись – принятое решение восстановило справедливость. Мы принимаем к сведению комментарии IFAB, содержащиеся в циркуляре. Мы находились с ними в постоянном контакте, и они подтвердили, что такая интерпретация верна, что она была хорошо воспринята и будет учтена при обсуждении изменений в протоколе ВАР, обсуждавшихся на последнем общем годовом общем собрании», – приводит заявление представителя ФИФА The Athletic.