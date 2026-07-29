Радимов про Тюкавина: «Он мыслями не в этой команде, «Динамо» проще его отпустить. Когда у человека душа не лежит, дальше уже не пойдет»

Владислав Радимов: Тюкавин уже мыслями не в «Динамо».

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Динамо» следует продать Константина Тюкавина .

«Мне показалось, что Тюкавин уже мыслями не в этой команде. Я не знаю, кто конкретно из команд его хочет приобрести – говорят и про «Спартак », и про «Зенит ». И мне кажется, «Динамо » в данной ситуации проще его отпустить. Когда у человека душа не лежит, мне кажется, что дальше уже не пойдет.

В этом плане динамовскому руководству надо задуматься, или раньше надо было думать. Опять же, какое усиление будет у «Динамо» в этом году? Кого они взяли? Никого практически. Если надежда на Гладышева, то Гладышев пока после того покера в ворота белорусов, по-моему, бледная тень того Гладышева, которого мы видели», – сказал Радимов.