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  4. Радимов про Тюкавина: «Он мыслями не в этой команде, «Динамо» проще его отпустить. Когда у человека душа не лежит, дальше уже не пойдет»

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Радимов про Тюкавина: «Он мыслями не в этой команде, «Динамо» проще его отпустить. Когда у человека душа не лежит, дальше уже не пойдет»
Владислав Радимов: Тюкавин уже мыслями не в «Динамо».

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Динамо» следует продать Константина Тюкавина.

«Мне показалось, что Тюкавин уже мыслями не в этой команде. Я не знаю, кто конкретно из команд его хочет приобрести – говорят и про «Спартак», и про «Зенит». И мне кажется, «Динамо» в данной ситуации проще его отпустить. Когда у человека душа не лежит, мне кажется, что дальше уже не пойдет.

В этом плане динамовскому руководству надо задуматься, или раньше надо было думать. Опять же, какое усиление будет у «Динамо» в этом году? Кого они взяли? Никого практически. Если надежда на Гладышева, то Гладышев пока после того покера в ворота белорусов, по-моему, бледная тень того Гладышева, которого мы видели», – сказал Радимов. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
logoВладислав Радимов
logoКонстантин Тюкавин
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЗенит
logoЯрослав Гладышев

Комментарии

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Все так просто у газпромовских, сами придумали ахинею, сами в нее поверили и сами же пытаются убедить в этом остальных.
ОтветLiver0910
Все так просто у газпромовских, сами придумали ахинею, сами в нее поверили и сами же пытаются убедить в этом остальных.
Себе забирайте. Нам такое не нужно.
ОтветАлексей Мясников
Себе забирайте. Нам такое не нужно.
Так глаголешь, буд-то ты один из руководства зенита... Вам, газовым мешкам, на самом деле, может и вправду особо и не нужен Тюка, но вы всё равно готовы его купить, чтобы ослабить другие клубы, в частности, Динамо. Ведь голубой Миллер не со своего кармана выкладывает денюжку для заключения контракта.
Отсюда вывод... НУЖНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ЗАПРЕТИТЬ ГОСКОМПАНИЯМ ВЛАДЕТЬ КЛУБАМИ! Вот тогда наступит ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, более менее...
Владик хватит позориться, отрабатывать газпромовскую монету со всех щелей .
ОтветZAPA
Владик хватит позориться, отрабатывать газпромовскую монету со всех щелей .
Ну не на Озоне же ему посылки собирать!😀
ОтветЛюблвник твоей жены
Ну не на Озоне же ему посылки собирать!😀
А почему нет?
Лукавит данный эксперт. Прекрасно знает, что его хочет купить Газпрем и как бы не взначай обозначил свои домыслы.
ОтветKvakin
Лукавит данный эксперт. Прекрасно знает, что его хочет купить Газпрем и как бы не взначай обозначил свои домыслы.
Так и будет
Радимов - знаток "Тюкавинской души". И ведь так уверенно говорит...что думаешь, и правда Радимов что-то знает. А ведь это не так..Главное - говорить уверенно, пусть и всякую чушь. Владюша
ОтветФернандо Редондо
Радимов - знаток "Тюкавинской души". И ведь так уверенно говорит...что думаешь, и правда Радимов что-то знает. А ведь это не так..Главное - говорить уверенно, пусть и всякую чушь. Владюша
Поэтому он сам и бегал из клуба в клуб.
ОтветФернандо Редондо
Радимов - знаток "Тюкавинской души". И ведь так уверенно говорит...что думаешь, и правда Радимов что-то знает. А ведь это не так..Главное - говорить уверенно, пусть и всякую чушь. Владюша
Очевидно, что Тюкавин дал согласие на переход. Дальше - клубы. Динамо уперлось. Имеют право. Юридическое. Но смысл? Это как Зениту сейчас взять Данило, который не хочет к нам. Будет номер отбывать...
Это "кажется" на чём-то основано? На одном единственном матче?
Вообще, если кажется, говорят, что креститься надо.
Когда кажется - молиться надо.
У Зенитовских отработка набрасываться на Динамо?
Тоже кажется, что Радимов домыслы свои озвучивает.
Нарочно не придумать. В открытую зарабатывает.
А с чего он взял,что Костя собрался уходить?просто так рассуждает,как будто уже все переход почти,а Динамо не отпускает 😂
Ответfedos_fox@icloud.com
А с чего он взял,что Костя собрался уходить?просто так рассуждает,как будто уже все переход почти,а Динамо не отпускает 😂
Костя уже 7-ой сезон в Динамо, ветеран. И ни одного титула. Ну отыграет он еще 7 сезонов - а зачем, ничего же не изменится. Как говорят - пора двигаться дальше. Типа, новый вызов. Это "за" смену клуба.
А "за" что бы остаться - может легендой Динамо стать, как Антон Шунин или Точилин - вся карьера в одном клубе.
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