Радимов про Тюкавина: «Он мыслями не в этой команде, «Динамо» проще его отпустить. Когда у человека душа не лежит, дальше уже не пойдет»
Владислав Радимов: Тюкавин уже мыслями не в «Динамо».
Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Динамо» следует продать Константина Тюкавина.
«Мне показалось, что Тюкавин уже мыслями не в этой команде. Я не знаю, кто конкретно из команд его хочет приобрести – говорят и про «Спартак», и про «Зенит». И мне кажется, «Динамо» в данной ситуации проще его отпустить. Когда у человека душа не лежит, мне кажется, что дальше уже не пойдет.
В этом плане динамовскому руководству надо задуматься, или раньше надо было думать. Опять же, какое усиление будет у «Динамо» в этом году? Кого они взяли? Никого практически. Если надежда на Гладышева, то Гладышев пока после того покера в ворота белорусов, по-моему, бледная тень того Гладышева, которого мы видели», – сказал Радимов.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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Отсюда вывод... НУЖНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ЗАПРЕТИТЬ ГОСКОМПАНИЯМ ВЛАДЕТЬ КЛУБАМИ! Вот тогда наступит ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, более менее...
Вообще, если кажется, говорят, что креститься надо.
А "за" что бы остаться - может легендой Динамо стать, как Антон Шунин или Точилин - вся карьера в одном клубе.