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Латышонок перешел из «Зенита» в «Нижний Новгород». Вратарь подписал 3-летний контракт с клубом Первой лиги
Латышонок покинул «Зенит».

«Зенит» объявил об уходе Евгения Латышонка.

Вратарь продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Контракт Латышонка с клубом Лиги Pari рассчитан на три года.

Латышонок выступал за «Зенит» с лета 2024 года. Голкипер провел за клуб 41 матч и пропустил 27 мячей, в составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» отдаст Латышонка в аренду «Балтике».

Изображение: t.me/fcparinn

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
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Комментарии

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Всё ясно. Теперь аренда в Балтику
ОтветВ888ВВ
Всё ясно. Теперь аренда в Балтику
Ага, тем более Бориско ушёл
ОтветВ888ВВ
Всё ясно. Теперь аренда в Балтику
Да эт понятно. Дальше то что?😄
Как-то вообще непонятно. Еще сезон назад был основным в клубе ТОП-2 РПЛ, а теперь пердив. Только если деньгами заманили
ОтветНадоело париться в бане
Как-то вообще непонятно. Еще сезон назад был основным в клубе ТОП-2 РПЛ, а теперь пердив. Только если деньгами заманили
Теперь аренда в Балтику из НН
ОтветНадоело париться в бане
Как-то вообще непонятно. Еще сезон назад был основным в клубе ТОП-2 РПЛ, а теперь пердив. Только если деньгами заманили
В Балтику в аренду он уходит. Схемы мутят люди)
А зачем? Ну, неужели, Балтика не могла его выкупить, если сейчас аренда намечается? Не верю, что у Ростеха денег меньше, чем у НН.
Ответnormangate
А зачем? Ну, неужели, Балтика не могла его выкупить, если сейчас аренда намечается? Не верю, что у Ростеха денег меньше, чем у НН.
Писали в ТГ .что у НН, вроде, частный спонсор появился. небедный - он и спонсировал
Ответnormangate
А зачем? Ну, неужели, Балтика не могла его выкупить, если сейчас аренда намечается? Не верю, что у Ростеха денег меньше, чем у НН.
Смысл не в том у кого сколько денег, а чьи они и как их проводить по документам. Понятно, что у Ростеха денег больше, но нельзя просто взять и выложить их напрямую, вот и мутят схемы. В НН сейчас "частные" деньги, к ним будет меньше претензий, вот и будут через них проворачивать такие сделки, явно ещё будут подобные переходы.
Хороший вратарь. И не очень понятно, почему пригодился только клубу первого дивизиона. Один из немногих тащил Зенит в тот год, когда не стали чемпионами. В любом случае удачи Евгению, хороший голкипер.
ОтветЭдуардо Силва
Хороший вратарь. И не очень понятно, почему пригодился только клубу первого дивизиона. Один из немногих тащил Зенит в тот год, когда не стали чемпионами. В любом случае удачи Евгению, хороший голкипер.
Похоже, транзитом через НН в Балтику сейчас пристроят) там как раз Бориско ушёл, первый номер вакантный
ОтветFatty Toni
Похоже, транзитом через НН в Балтику сейчас пристроят) там как раз Бориско ушёл, первый номер вакантный
Вариант, который выгоден всем. Учитывая, что в следующем сезоне НН снова будет в РПЛ, Латышонок даже не будет покидать просторы высшей лиги.
Этот ладно, а Пруцев когда?)
А по факту, интересно конечно Артёмов дела свои начинает проворачивать в НН, вряд ли Латышонок будет играть в первой лиге, да и вообще в Нижний не поедет, а прямиком в Калининград.
ОтветПетрович
Этот ладно, а Пруцев когда?) А по факту, интересно конечно Артёмов дела свои начинает проворачивать в НН, вряд ли Латышонок будет играть в первой лиге, да и вообще в Нижний не поедет, а прямиком в Калининград.
Хоть бы заставили съездить в НН ради приличия.😄
ОтветПетрович
Этот ладно, а Пруцев когда?) А по факту, интересно конечно Артёмов дела свои начинает проворачивать в НН, вряд ли Латышонок будет играть в первой лиге, да и вообще в Нижний не поедет, а прямиком в Калининград.
Его уже вчера встречали в аэропорту болельщики Балтики)
что-то Нижний превращается в какую-то отмывочную для клубов РПЛ
сейчас вот Латышонок транзитом в Балтику отправится, до этого ходили слухи, что выкупят Пруцева для Локо
По слухам в НН появился небедный частный спонсор. И Латышонок закуплен под будущее возвращение НН в РПЛ.
ОтветАлександр М._1116613766
По слухам в НН появился небедный частный спонсор. И Латышонок закуплен под будущее возвращение НН в РПЛ.
о, прекрасные новости!
ОтветАлександр М._1116613766
По слухам в НН появился небедный частный спонсор. И Латышонок закуплен под будущее возвращение НН в РПЛ.
А тренером будет некий Александр М.?
Ну вот сколько ему авансов было выдано после супер сезона в Балтике... Играть в Балтике и Зените - это, как говорится, две большие разницы. Одно дело совершать геройские подвиги и быть первым парнем на деревне, где твои разовые плюшки все простят просто за количество сейвов, независимо от качества. А другое - где ты должен в достаточно редких случаях часто вытаскивать в сложных ситуациях провала обороны, а в простых ситуациях, так и вовсе иметь почти стопроцентный результат. Еще и ногами желательно сейчас для всех играть, как полевой
Латышонок ментально сломался после неудачных игр и потом так и не смог вернуться на прежний уровень и конкурировать за место в основе. А быть третьим вратарём в Зените не захотел и правильно сделал. Надо в другом клубе, в иной психологической атмосфере пробовать возвращать свою боевую форму.
Спасибо Евгений за игры в Зените! Удачи!
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