Латышонок перешел из «Зенита» в «Нижний Новгород». Вратарь подписал 3-летний контракт с клубом Первой лиги

Латышонок покинул «Зенит».

«Зенит » объявил об уходе Евгения Латышонка.

Вратарь продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде ». Контракт Латышонка с клубом Лиги Pari рассчитан на три года .

Латышонок выступал за «Зенит» с лета 2024 года. Голкипер провел за клуб 41 матч и пропустил 27 мячей, в составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.

Ранее сообщалось , что «Нижний Новгород» отдаст Латышонка в аренду «Балтике».

Изображение: t.me/fcparinn