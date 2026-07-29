Латышонок перешел из «Зенита» в «Нижний Новгород». Вратарь подписал 3-летний контракт с клубом Первой лиги
Латышонок покинул «Зенит».
«Зенит» объявил об уходе Евгения Латышонка.
Вратарь продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Контракт Латышонка с клубом Лиги Pari рассчитан на три года.
Латышонок выступал за «Зенит» с лета 2024 года. Голкипер провел за клуб 41 матч и пропустил 27 мячей, в составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» отдаст Латышонка в аренду «Балтике».
Изображение: t.me/fcparinn
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
Комментарии
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А по факту, интересно конечно Артёмов дела свои начинает проворачивать в НН, вряд ли Латышонок будет играть в первой лиге, да и вообще в Нижний не поедет, а прямиком в Калининград.
сейчас вот Латышонок транзитом в Балтику отправится, до этого ходили слухи, что выкупят Пруцева для Локо